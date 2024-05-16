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Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в расширенном составе - РИА Новости, 16.05.2024
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07:33 16.05.2024 (обновлено: 07:36 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/peregovory-1946317558.html
Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в расширенном составе
Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в расширенном составе - РИА Новости, 16.05.2024
Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в расширенном составе
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине в расширенном составе с участием делегаций, передает корреспондент РИА РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T07:33
2024-05-16T07:36
владимир путин
си цзиньпин
в мире
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россия
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ПЕКИН, 16 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине в расширенном составе с участием делегаций, передает корреспондент РИА Новости. По итогам переговоров стороны подпишут совместные документы. Также Путин и Си Цзиньпин планируют принять заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Позже общение лидеров продолжится уже в неформальной обстановке. Ожидается, что Путин и Си Сзиньпин побеседуют один на один за чаем и прогуляются по парку рядом со дворцом. Затем во время неформального ужина пройдут переговоры в узком составе, к лидерам присоединятся некоторые члены делегаций.
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владимир путин, си цзиньпин, в мире, китай, россия
Владимир Путин, Си Цзиньпин, В мире, Китай, Россия
Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в расширенном составе

Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в расширенном составе с участием делегаций

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом
Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 16 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине в расширенном составе с участием делегаций, передает корреспондент РИА Новости.
По итогам переговоров стороны подпишут совместные документы. Также Путин и Си Цзиньпин планируют принять заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
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Позже общение лидеров продолжится уже в неформальной обстановке. Ожидается, что Путин и Си Сзиньпин побеседуют один на один за чаем и прогуляются по парку рядом со дворцом. Затем во время неформального ужина пройдут переговоры в узком составе, к лидерам присоединятся некоторые члены делегаций.
 
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