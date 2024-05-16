https://ria.ru/20240516/peregovory-1946317558.html

Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в расширенном составе

Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в расширенном составе - РИА Новости, 16.05.2024

Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в расширенном составе

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине в расширенном составе с участием делегаций, передает корреспондент РИА РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T07:33

2024-05-16T07:33

2024-05-16T07:36

владимир путин

си цзиньпин

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ПЕКИН, 16 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине в расширенном составе с участием делегаций, передает корреспондент РИА Новости. По итогам переговоров стороны подпишут совместные документы. Также Путин и Си Цзиньпин планируют принять заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Позже общение лидеров продолжится уже в неформальной обстановке. Ожидается, что Путин и Си Сзиньпин побеседуют один на один за чаем и прогуляются по парку рядом со дворцом. Затем во время неформального ужина пройдут переговоры в узком составе, к лидерам присоединятся некоторые члены делегаций.

https://ria.ru/20240516/putin-1946092437.html

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владимир путин, си цзиньпин, в мире, китай, россия