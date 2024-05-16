https://ria.ru/20240516/peregovory-1946317558.html
Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в расширенном составе
Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в расширенном составе - РИА Новости, 16.05.2024
Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в расширенном составе
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине в расширенном составе с участием делегаций, передает корреспондент РИА РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T07:33
2024-05-16T07:33
2024-05-16T07:36
владимир путин
си цзиньпин
в мире
китай
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946314186_0:25:3072:1752_1920x0_80_0_0_0e38e41567e5a3ed119ccc4cf1e9d91d.jpg
ПЕКИН, 16 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине в расширенном составе с участием делегаций, передает корреспондент РИА Новости. По итогам переговоров стороны подпишут совместные документы. Также Путин и Си Цзиньпин планируют принять заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Позже общение лидеров продолжится уже в неформальной обстановке. Ожидается, что Путин и Си Сзиньпин побеседуют один на один за чаем и прогуляются по парку рядом со дворцом. Затем во время неформального ужина пройдут переговоры в узком составе, к лидерам присоединятся некоторые члены делегаций.
https://ria.ru/20240516/putin-1946092437.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946314186_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b5249b4333ff1dd2e15728fa2ddaa08e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, си цзиньпин, в мире, китай, россия
Владимир Путин, Си Цзиньпин, В мире, Китай, Россия
Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в расширенном составе
Путин и Си Цзиньпин начали переговоры в расширенном составе с участием делегаций
ПЕКИН, 16 мая — РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин начали переговоры в Пекине в расширенном составе с участием делегаций, передает корреспондент РИА Новости.
По итогам переговоров стороны подпишут совместные документы. Также Путин и Си Цзиньпин планируют принять заявление об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
Позже общение лидеров продолжится уже в неформальной обстановке. Ожидается, что Путин и Си Сзиньпин побеседуют один на один за чаем и прогуляются по парку рядом со дворцом. Затем во время неформального ужина пройдут переговоры в узком составе, к лидерам присоединятся некоторые члены делегаций.