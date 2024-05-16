https://ria.ru/20240516/pekin-1946420555.html

Для Путина и Си Цзиньпина исполнят "Катюшу" и "Подмосковные вечера"

Для Путина и Си Цзиньпина исполнят "Катюшу" и "Подмосковные вечера" - РИА Новости, 16.05.2024

Для Путина и Си Цзиньпина исполнят "Катюшу" и "Подмосковные вечера"

Российский и китайский оркестры исполнят "Катюшу" и "Подмосковные вечера" на торжественном концерте в Пекине, где присутствуют президенты РФ Владимир Путин и... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T14:12

2024-05-16T14:12

2024-05-16T14:12

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ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Российский и китайский оркестры исполнят "Катюшу" и "Подмосковные вечера" на торжественном концерте в Пекине, где присутствуют президенты РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Концерт посвящен 75-летию установления дипломатических отношений между РФ и КНР и старту перекрестных Годов культуры 2024-2025. Как передает корреспондент РИА Новости, согласно программе мероприятия, музыкальные произведения исполнят Центральный оркестр народных инструментов КНР и Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Осипова. Программа концерта разделена на два отделения. В первом музыканты исполнят произведения "Этикет и Музыка", "Приветственная увертюра", "Парафраз на тему русской народной песни "Утушка луговая", "Прекрасная ночь", "Подмосковные вечера", "Песня о выпасе лошадей", "Вариации на тему русской народной песни "Коробейники", "Я люблю Китай". Во втором отделении зрители смогут услышать такие мелодии, как "Фантазия на две русские песни", "Радостное известие прибыло в пограничную деревню из Пекина", "Фантазия на тему русского романса "В лунном сиянии", "Рыбацкая лодка поет вечером", "Смоленский гусачок", "Цветы прекрасны и луна кругла", "Катюша", "Весенний ветер обвевает тысячи ли", "Калинка". Путин посещает Китай с государственным визитом 16-17 мая, это его первая зарубежная поездка после переизбрания и официального вступления в должность. Визит пройдет в два этапа: программа 16 мая предполагает российско-китайские переговоры и другие мероприятия в Пекине, а во второй день президент РФ побывает в Харбине.

https://ria.ru/20240516/kultura-1946400931.html

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китай, пекин, россия, владимир путин, си цзиньпин, в мире