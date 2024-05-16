https://ria.ru/20240516/pekin-1946312575.html
Школьники с цветами встретили Путина в Пекине
Школьники с цветами встретили Путина в Пекине - РИА Новости, 16.05.2024
Школьники с цветами встретили Путина в Пекине
Ученики начальных классов в Пекине встречали президента Владимира Путина с цветами в руках и флажками России и Китая, когда он прибыл к Дому народных собраний. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T06:49
2024-05-16T06:49
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ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Ученики начальных классов в Пекине встречали президента Владимира Путина с цветами в руках и флажками России и Китая, когда он прибыл к Дому народных собраний. Государственный визит президента России в КНР начался в четверг. Утром он приехал в Дом народных собраний, где состоятся переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Церемония официальной встречи российского лидера состоялась на площади перед зданием. Кроме почетного караула и оркестра в ней принимали участие несколько десятков школьников - девочек и мальчиков. Это ученики начальных классов пекинской школы "Шицзя" и русские дети из школы при посольстве России в Китае. Ребята держали в руках цветы, флажки России и Китая. Они встречали президента и российскую делегацию фразой по-китайски: "Горячо приветствуем". Учащиеся начальной школы "Шицзя" в Пекине, помимо основных дисциплин, изучают также основы спутниковой связи, создания электросхем и управления дронами. Делегация российской Госдумы во главе с председателем палаты Вячеславом Володиным в ноябре посещала эту школу в рамках визита в Китай.
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китай, россия, пекин, владимир путин, си цзиньпин, вячеслав володин, госдума рф, в мире
Китай, Россия, Пекин, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Вячеслав Володин, Госдума РФ, В мире
Школьники с цветами встретили Путина в Пекине
Ученики начальных классов в Пекине встречали Путина с цветами и флажками