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Школьники с цветами встретили Путина в Пекине - РИА Новости, 16.05.2024
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06:49 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/pekin-1946312575.html
Школьники с цветами встретили Путина в Пекине
Школьники с цветами встретили Путина в Пекине - РИА Новости, 16.05.2024
Школьники с цветами встретили Путина в Пекине
Ученики начальных классов в Пекине встречали президента Владимира Путина с цветами в руках и флажками России и Китая, когда он прибыл к Дому народных собраний. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T06:49
2024-05-16T06:49
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ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Ученики начальных классов в Пекине встречали президента Владимира Путина с цветами в руках и флажками России и Китая, когда он прибыл к Дому народных собраний. Государственный визит президента России в КНР начался в четверг. Утром он приехал в Дом народных собраний, где состоятся переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Церемония официальной встречи российского лидера состоялась на площади перед зданием. Кроме почетного караула и оркестра в ней принимали участие несколько десятков школьников - девочек и мальчиков. Это ученики начальных классов пекинской школы "Шицзя" и русские дети из школы при посольстве России в Китае. Ребята держали в руках цветы, флажки России и Китая. Они встречали президента и российскую делегацию фразой по-китайски: "Горячо приветствуем". Учащиеся начальной школы "Шицзя" в Пекине, помимо основных дисциплин, изучают также основы спутниковой связи, создания электросхем и управления дронами. Делегация российской Госдумы во главе с председателем палаты Вячеславом Володиным в ноябре посещала эту школу в рамках визита в Китай.
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китай, россия, пекин, владимир путин, си цзиньпин, вячеслав володин, госдума рф, в мире
Китай, Россия, Пекин, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Вячеслав Володин, Госдума РФ, В мире
Школьники с цветами встретили Путина в Пекине

Ученики начальных классов в Пекине встречали Путина с цветами и флажками

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом
Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Ученики начальных классов в Пекине встречали президента Владимира Путина с цветами в руках и флажками России и Китая, когда он прибыл к Дому народных собраний.
Государственный визит президента России в КНР начался в четверг. Утром он приехал в Дом народных собраний, где состоятся переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Церемония официальной встречи российского лидера состоялась на площади перед зданием.
Кроме почетного караула и оркестра в ней принимали участие несколько десятков школьников - девочек и мальчиков. Это ученики начальных классов пекинской школы "Шицзя" и русские дети из школы при посольстве России в Китае.
Ребята держали в руках цветы, флажки России и Китая. Они встречали президента и российскую делегацию фразой по-китайски: "Горячо приветствуем".
Учащиеся начальной школы "Шицзя" в Пекине, помимо основных дисциплин, изучают также основы спутниковой связи, создания электросхем и управления дронами. Делегация российской Госдумы во главе с председателем палаты Вячеславом Володиным в ноябре посещала эту школу в рамках визита в Китай.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
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