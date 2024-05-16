https://ria.ru/20240516/nato-1946348874.html

В НАТО повторили призыв поставлять оружие Киеву в ущерб стандартам альянса

В НАТО повторили призыв поставлять оружие Киеву в ущерб стандартам альянса - РИА Новости, 16.05.2024

В НАТО повторили призыв поставлять оружие Киеву в ущерб стандартам альянса

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр повторил призыв руководства альянса к членам блока поставлять Украине оружие даже в ущерб собственным... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T10:44

2024-05-16T10:44

2024-05-16T10:44

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БРЮССЕЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр повторил призыв руководства альянса к членам блока поставлять Украине оружие даже в ущерб собственным обязательствам перед альянсом по вооружениям. Об этом он заявил перед началом в Брюсселе заседания начальников генштабов НАТО. "Необходимо делать выбор в пользу поставок Украине даже в ущерб стандартам альянса", - сказал он. Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг также неоднократно заявлял, что в случае, если союзники сталкиваются с выбором между выполнением стандартов НАТО и поддержкой Украины, то они должны выбирать поддержку Украины, планируя при этом восстановление своих запасов в перспективе. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240516/zapad-1946093516.html

https://ria.ru/20240322/nato-1934968408.html

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в мире, украина, россия, брюссель, роб бауэр, йенс столтенберг, сергей лавров, нато