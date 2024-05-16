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В Киеве оцепили часовню Десятинного монастыря УПЦ - РИА Новости, 16.05.2024
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Религия
 
23:36 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/monastyr-1946555860.html
В Киеве оцепили часовню Десятинного монастыря УПЦ
В Киеве оцепили часовню Десятинного монастыря УПЦ - РИА Новости, 16.05.2024
В Киеве оцепили часовню Десятинного монастыря УПЦ
Полиция и военные оцепили Владимиро-Ольгинскую часовню Десятинного монастыря Рождества Пресвятой Богородицы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T23:36
2024-05-16T23:36
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россия
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Полиция и военные оцепили Владимиро-Ольгинскую часовню Десятинного монастыря Рождества Пресвятой Богородицы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киеве, расположенную на месте первого на Руси каменного храма. Суд на Украине 14 сентября обязал демонтировать Владимиро-Ольгинскую часовню Десятинного монастыря в Киеве, освободить от нее участок Национального музея истории Украины. Глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря) назвал это решение "открытым вызовом украинским православным христианам". Впоследствии снос, который был анонсирован на 7 мая, перенесли на неопределенное время "по техническим причинам". "В настоящее время храм оцепила полиция с военными, много автобусов с военными. Просим молитв и физической помощи, кто может прийти", - говорится в Telegram-канале Десятинного монастыря. Десятинная церковь, или храм Успения Пресвятой Богородицы - первый каменный православный храм на Руси, воздвигнутый Владимиром Святославичем в 989-996 годах. В XIII веке храм был разрушен ордами хана Батыя, сохранился фундамент. Ныне Десятинный монастырь является мужским монастырем УПЦ. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20240229/ukraintsy-1930045140.html
https://ria.ru/20230915/chasovnya-1896608275.html
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украина, киев, россия, ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Киев, Россия, Ситуация вокруг УПЦ
В Киеве оцепили часовню Десятинного монастыря УПЦ

Полиция и военные оцепили часовню Десятинного монастыря УПЦ в Киеве

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРаспятие в храме
Распятие в храме - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Распятие в храме. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Полиция и военные оцепили Владимиро-Ольгинскую часовню Десятинного монастыря Рождества Пресвятой Богородицы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киеве, расположенную на месте первого на Руси каменного храма.
Суд на Украине 14 сентября обязал демонтировать Владимиро-Ольгинскую часовню Десятинного монастыря в Киеве, освободить от нее участок Национального музея истории Украины. Глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря) назвал это решение "открытым вызовом украинским православным христианам". Впоследствии снос, который был анонсирован на 7 мая, перенесли на неопределенное время "по техническим причинам".
"В настоящее время храм оцепила полиция с военными, много автобусов с военными. Просим молитв и физической помощи, кто может прийти", - говорится в Telegram-канале Десятинного монастыря.
Десятинная церковь, или храм Успения Пресвятой Богородицы - первый каменный православный храм на Руси, воздвигнутый Владимиром Святославичем в 989-996 годах. В XIII веке храм был разрушен ордами хана Батыя, сохранился фундамент. Ныне Десятинный монастырь является мужским монастырем УПЦ.
Верующие в Киево-Печерской лавре в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
"Гоголевский абсурд". Что начинается в Киеве
29 февраля, 08:00
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Владимиро-Ольгинский храм Десятинного монастыря в Киеве - РИА Новости, 1920, 15.09.2023
Снос часовни в Киеве может повредить культурный слой, заявил епископ
15 сентября 2023, 18:35
 
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