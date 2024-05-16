В Киеве оцепили часовню Десятинного монастыря УПЦ
Полиция и военные оцепили часовню Десятинного монастыря УПЦ в Киеве
Распятие в храме. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Полиция и военные оцепили Владимиро-Ольгинскую часовню Десятинного монастыря Рождества Пресвятой Богородицы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киеве, расположенную на месте первого на Руси каменного храма.
Суд на Украине 14 сентября обязал демонтировать Владимиро-Ольгинскую часовню Десятинного монастыря в Киеве, освободить от нее участок Национального музея истории Украины. Глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря) назвал это решение "открытым вызовом украинским православным христианам". Впоследствии снос, который был анонсирован на 7 мая, перенесли на неопределенное время "по техническим причинам".
"В настоящее время храм оцепила полиция с военными, много автобусов с военными. Просим молитв и физической помощи, кто может прийти", - говорится в Telegram-канале Десятинного монастыря.
Десятинная церковь, или храм Успения Пресвятой Богородицы - первый каменный православный храм на Руси, воздвигнутый Владимиром Святославичем в 989-996 годах. В XIII веке храм был разрушен ордами хана Батыя, сохранился фундамент. Ныне Десятинный монастырь является мужским монастырем УПЦ.
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