https://ria.ru/20240516/monastyr-1946555860.html

В Киеве оцепили часовню Десятинного монастыря УПЦ

В Киеве оцепили часовню Десятинного монастыря УПЦ - РИА Новости, 16.05.2024

В Киеве оцепили часовню Десятинного монастыря УПЦ

Полиция и военные оцепили Владимиро-Ольгинскую часовню Десятинного монастыря Рождества Пресвятой Богородицы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T23:36

2024-05-16T23:36

2024-05-16T23:36

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Полиция и военные оцепили Владимиро-Ольгинскую часовню Десятинного монастыря Рождества Пресвятой Богородицы канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Киеве, расположенную на месте первого на Руси каменного храма. Суд на Украине 14 сентября обязал демонтировать Владимиро-Ольгинскую часовню Десятинного монастыря в Киеве, освободить от нее участок Национального музея истории Украины. Глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Нежинский и Прилуцкий Климент (Вечеря) назвал это решение "открытым вызовом украинским православным христианам". Впоследствии снос, который был анонсирован на 7 мая, перенесли на неопределенное время "по техническим причинам". "В настоящее время храм оцепила полиция с военными, много автобусов с военными. Просим молитв и физической помощи, кто может прийти", - говорится в Telegram-канале Десятинного монастыря. Десятинная церковь, или храм Успения Пресвятой Богородицы - первый каменный православный храм на Руси, воздвигнутый Владимиром Святославичем в 989-996 годах. В XIII веке храм был разрушен ордами хана Батыя, сохранился фундамент. Ныне Десятинный монастырь является мужским монастырем УПЦ. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20240229/ukraintsy-1930045140.html

https://ria.ru/20230915/chasovnya-1896608275.html

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украина, киев, россия, ситуация вокруг упц