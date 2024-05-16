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В Госдуме оценили число нелегальных мигрантов в России - РИА Новости, 16.05.2024
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18:29 16.05.2024 (обновлено: 19:01 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/migranty-1946507467.html
В Госдуме оценили число нелегальных мигрантов в России
В Госдуме оценили число нелегальных мигрантов в России - РИА Новости, 16.05.2024
В Госдуме оценили число нелегальных мигрантов в России
Спецпредставитель Госдумы по вопросам миграции и гражданства, депутат ГД Константин Затулин заявил, что, по оценке МВД на ноябрь 2023 года, в РФ находится около РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T18:29
2024-05-16T19:01
россия
константин затулин
госдума рф
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Спецпредставитель Госдумы по вопросам миграции и гражданства, депутат ГД Константин Затулин заявил, что, по оценке МВД на ноябрь 2023 года, в РФ находится около 650 тысяч нелегальных мигрантов. "Есть ли у нас нелегальные мигранты? Конечно, есть. В ноябре прошлого года первый замминистра внутренних дел Горовой, который как раз отвечает в министерстве внутренних дел за всю эту работу, на наших закрытых слушаниях называл цифру 650 тысяч человек, по оценке МВД, нелегальных мигрантов", - сказал Затулин на пресс-конференции. По словам Затулина, суммарное число иностранцев в России с учетом этих данных составляет около 5-6 миллионов человек. Он также добавил, что до начала пандемии и спецоперации в России находилось около 11 миллионов иностранных граждан.
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россия, константин затулин, госдума рф
Россия, Константин Затулин, Госдума РФ
В Госдуме оценили число нелегальных мигрантов в России

Депутат Затулин: в России находится около 650 тысяч нелегальных мигрантов

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкКонстантин Затулин
Константин Затулин - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Константин Затулин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Спецпредставитель Госдумы по вопросам миграции и гражданства, депутат ГД Константин Затулин заявил, что, по оценке МВД на ноябрь 2023 года, в РФ находится около 650 тысяч нелегальных мигрантов.
"Есть ли у нас нелегальные мигранты? Конечно, есть. В ноябре прошлого года первый замминистра внутренних дел Горовой, который как раз отвечает в министерстве внутренних дел за всю эту работу, на наших закрытых слушаниях называл цифру 650 тысяч человек, по оценке МВД, нелегальных мигрантов", - сказал Затулин на пресс-конференции.
По словам Затулина, суммарное число иностранцев в России с учетом этих данных составляет около 5-6 миллионов человек. Он также добавил, что до начала пандемии и спецоперации в России находилось около 11 миллионов иностранных граждан.
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