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Можно ли нагадать любовь или увидеть будущее во сне - РИА Новости, 16.05.2024
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12:00 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/magiya-1946366906.html
Можно ли нагадать любовь или увидеть будущее во сне
Можно ли нагадать любовь или увидеть будущее во сне - РИА Новости, 16.05.2024
Можно ли нагадать любовь или увидеть будущее во сне
Почему влюбленные люди особенно верят в "вещие" сны, гороскопы и соблюдение различных ритуалов? Зачем человеческой психике магическое мышление и как это связано с перекладыванием ответственности. Почему не стоит подбирать партнеров по знаку зодиака, и что делать, если вера в чудеса понемногу побеждает логику?
2024-05-16T12:00
2024-05-16T12:00
нас двое
магия
гадание
сны
сон
любовь
гороскоп
подкаст
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Можно ли нагадать любовь или увидеть будущее во сне
Почему влюбленные люди особенно верят в "вещие" сны, гороскопы и соблюдение различных ритуалов? Зачем человеческой психике магическое мышление и как это связано с перекладыванием ответственности. Почему не стоит подбирать партнеров по знаку зодиака, и что делать, если вера в чудеса понемногу побеждает логику?
audio/mpeg
Можно ли нагадать любовь или увидеть будущее во сне
Почему влюбленные люди особенно верят в "вещие" сны, гороскопы и соблюдение различных ритуалов? Зачем человеческой психике магическое мышление и как это связано с перекладыванием ответственности. Почему не стоит подбирать партнеров по знаку зодиака, и что делать, если вера в чудеса понемногу побеждает логику?
audio/mpeg
Эксперт эпизода — психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Анна Глушенкова, Полина ПанинаМонтаж: Сергей Таранов, Анастасия Паниоти
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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магия, гадание, сны, сон, любовь, гороскоп, подкаст, влюбленность, аудио
Нас двое, Магия, Гадание, сны, Сон, Любовь, гороскоп, Подкаст, влюбленность
Нас двое

Можно ли нагадать любовь или увидеть будущее во сне

Нас двое
Можно ли нагадать любовь или увидеть будущее во сне
Вчера, 12:00
Читать ria.ru в
Почему влюбленные люди особенно верят в "вещие" сны, гороскопы и соблюдение различных ритуалов? Зачем человеческой психике магическое мышление и как это связано с перекладыванием ответственности. Почему не стоит подбирать партнеров по знаку зодиака, и что делать, если вера в чудеса понемногу побеждает логику?
Эксперт эпизода — психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев.
Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Ведущие: Анна Глушенкова, Полина Панина
Монтаж: Сергей Таранов, Анастасия Паниоти
 
Нас двоеМагияГаданиесныСонЛюбовьгороскопПодкаствлюбленность
 
 
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