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Можно ли нагадать любовь или увидеть будущее во сне
Можно ли нагадать любовь или увидеть будущее во сне - РИА Новости, 16.05.2024
Можно ли нагадать любовь или увидеть будущее во сне
Почему влюбленные люди особенно верят в "вещие" сны, гороскопы и соблюдение различных ритуалов? Зачем человеческой психике магическое мышление и как это связано с перекладыванием ответственности. Почему не стоит подбирать партнеров по знаку зодиака, и что делать, если вера в чудеса понемногу побеждает логику?
2024-05-16T12:00
2024-05-16T12:00
2024-05-16T12:00
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Можно ли нагадать любовь или увидеть будущее во сне
Почему влюбленные люди особенно верят в "вещие" сны, гороскопы и соблюдение различных ритуалов? Зачем человеческой психике магическое мышление и как это связано с перекладыванием ответственности. Почему не стоит подбирать партнеров по знаку зодиака, и что делать, если вера в чудеса понемногу побеждает логику?
audio/mpeg
Можно ли нагадать любовь или увидеть будущее во сне
Почему влюбленные люди особенно верят в "вещие" сны, гороскопы и соблюдение различных ритуалов? Зачем человеческой психике магическое мышление и как это связано с перекладыванием ответственности. Почему не стоит подбирать партнеров по знаку зодиака, и что делать, если вера в чудеса понемногу побеждает логику?
audio/mpeg
Эксперт эпизода — психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Анна Глушенкова, Полина ПанинаМонтаж: Сергей Таранов, Анастасия Паниоти
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
магия, гадание, сны, сон, любовь, гороскоп, подкаст, влюбленность, аудио
Нас двое, Магия, Гадание, сны, Сон, Любовь, гороскоп, Подкаст, влюбленность
Можно ли нагадать любовь или увидеть будущее во сне
Почему влюбленные люди особенно верят в "вещие" сны, гороскопы и соблюдение различных ритуалов? Зачем человеческой психике магическое мышление и как это связано с перекладыванием ответственности. Почему не стоит подбирать партнеров по знаку зодиака, и что делать, если вера в чудеса понемногу побеждает логику?