https://ria.ru/20240516/magiya-1946366906.html

Можно ли нагадать любовь или увидеть будущее во сне

Можно ли нагадать любовь или увидеть будущее во сне - РИА Новости, 16.05.2024

Можно ли нагадать любовь или увидеть будущее во сне

Почему влюбленные люди особенно верят в "вещие" сны, гороскопы и соблюдение различных ритуалов? Зачем человеческой психике магическое мышление и как это связано с перекладыванием ответственности. Почему не стоит подбирать партнеров по знаку зодиака, и что делать, если вера в чудеса понемногу побеждает логику?

2024-05-16T12:00

2024-05-16T12:00

2024-05-16T12:00

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Можно ли нагадать любовь или увидеть будущее во сне Почему влюбленные люди особенно верят в "вещие" сны, гороскопы и соблюдение различных ритуалов? Зачем человеческой психике магическое мышление и как это связано с перекладыванием ответственности. Почему не стоит подбирать партнеров по знаку зодиака, и что делать, если вера в чудеса понемногу побеждает логику? audio/mpeg

Можно ли нагадать любовь или увидеть будущее во сне Почему влюбленные люди особенно верят в "вещие" сны, гороскопы и соблюдение различных ритуалов? Зачем человеческой психике магическое мышление и как это связано с перекладыванием ответственности. Почему не стоит подбирать партнеров по знаку зодиака, и что делать, если вера в чудеса понемногу побеждает логику? audio/mpeg

Эксперт эпизода — психолог, кандидат психологических наук Артур Тимофеев.Подкаст создан совместно с приложением VK Знакомства при поддержке сервиса VK Музыка.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Ведущие: Анна Глушенкова, Полина ПанинаМонтаж: Сергей Таранов, Анастасия Паниоти

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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