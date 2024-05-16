Суд продлил арест предполагаемому исполнителю теракта в "Крокусе" Мирзоеву
Суд продлил арест фигуранту дела о теракте в "Крокусе" Мирзоеву до 22 августа
© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыДалерджон Мирзоев в суде
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Далерджон Мирзоев в суде
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил арест предполагаемому исполнителю теракта в "Крокус сити холле" Далерджону Мирзоеву, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Мирзоеву меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 22 августа", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.
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Мирзоев - уроженец и гражданин Таджикистана, следствие считает его одним из четырех исполнителей теракта.
Основная часть заседания проходила в закрытом от публики режиме. В открытой части процесса Мирзоев общался с судом через переводчика, с трудом пытаясь ответить на некоторые вопросы на русском языке. Он поддержал ходатайство о проведении слушания в закрытом формате.
Сегодня в суд поступили ходатайства о продлении срока ареста 8 фигурантам дела. Первое - также предполагаемому исполнителю теракта Мухаммадсобиру Файзову - уже удовлетворено.
По данному делу в Москве были арестованы 12 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.