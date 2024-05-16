https://ria.ru/20240516/krokus-1946367369.html

Суд продлил арест предполагаемому исполнителю теракта в "Крокусе" Мирзоеву

Суд продлил арест предполагаемому исполнителю теракта в "Крокусе" Мирзоеву - РИА Новости, 16.05.2024

Суд продлил арест предполагаемому исполнителю теракта в "Крокусе" Мирзоеву

Басманный суд Москвы продлил арест предполагаемому исполнителю теракта в "Крокус сити холле" Далерджону Мирзоеву, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T11:51

2024-05-16T11:51

2024-05-16T11:51

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

москва

россия

таджикистан

крокус сити холл

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил арест предполагаемому исполнителю теракта в "Крокус сити холле" Далерджону Мирзоеву, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Мирзоеву меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 22 августа", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев. Мирзоев - уроженец и гражданин Таджикистана, следствие считает его одним из четырех исполнителей теракта. Основная часть заседания проходила в закрытом от публики режиме. В открытой части процесса Мирзоев общался с судом через переводчика, с трудом пытаясь ответить на некоторые вопросы на русском языке. Он поддержал ходатайство о проведении слушания в закрытом формате. Сегодня в суд поступили ходатайства о продлении срока ареста 8 фигурантам дела. Первое - также предполагаемому исполнителю теракта Мухаммадсобиру Файзову - уже удовлетворено. По данному делу в Москве были арестованы 12 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.

https://ria.ru/20240402/terakty-1937180661.html

https://ria.ru/20240329/kazn-1936492913.html

https://ria.ru/20240508/rassledovanie-1944572333.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, москва, россия, таджикистан, крокус сити холл