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Суд продлил арест предполагаемому исполнителю теракта в "Крокусе" Мирзоеву - РИА Новости, 16.05.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
11:51 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/krokus-1946367369.html
Суд продлил арест предполагаемому исполнителю теракта в "Крокусе" Мирзоеву
Суд продлил арест предполагаемому исполнителю теракта в "Крокусе" Мирзоеву - РИА Новости, 16.05.2024
Суд продлил арест предполагаемому исполнителю теракта в "Крокусе" Мирзоеву
Басманный суд Москвы продлил арест предполагаемому исполнителю теракта в "Крокус сити холле" Далерджону Мирзоеву, передает корреспондент РИА Новости из зала... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T11:51
2024-05-16T11:51
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
москва
россия
таджикистан
крокус сити холл
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил арест предполагаемому исполнителю теракта в "Крокус сити холле" Далерджону Мирзоеву, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Мирзоеву меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 22 августа", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев. Мирзоев - уроженец и гражданин Таджикистана, следствие считает его одним из четырех исполнителей теракта. Основная часть заседания проходила в закрытом от публики режиме. В открытой части процесса Мирзоев общался с судом через переводчика, с трудом пытаясь ответить на некоторые вопросы на русском языке. Он поддержал ходатайство о проведении слушания в закрытом формате. Сегодня в суд поступили ходатайства о продлении срока ареста 8 фигурантам дела. Первое - также предполагаемому исполнителю теракта Мухаммадсобиру Файзову - уже удовлетворено. По данному делу в Москве были арестованы 12 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
https://ria.ru/20240402/terakty-1937180661.html
https://ria.ru/20240329/kazn-1936492913.html
https://ria.ru/20240508/rassledovanie-1944572333.html
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происшествия, москва, россия, таджикистан, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Москва, Россия, Таджикистан, Крокус Сити Холл
Суд продлил арест предполагаемому исполнителю теракта в "Крокусе" Мирзоеву

Суд продлил арест фигуранту дела о теракте в "Крокусе" Мирзоеву до 22 августа

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыДалерджон Мирзоев в суде
Далерджон Мирзоев в суде - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Далерджон Мирзоев в суде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил арест предполагаемому исполнителю теракта в "Крокус сити холле" Далерджону Мирзоеву, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Мирзоеву меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 22 августа", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.
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Мирзоев - уроженец и гражданин Таджикистана, следствие считает его одним из четырех исполнителей теракта.
Основная часть заседания проходила в закрытом от публики режиме. В открытой части процесса Мирзоев общался с судом через переводчика, с трудом пытаясь ответить на некоторые вопросы на русском языке. Он поддержал ходатайство о проведении слушания в закрытом формате.
Сегодня в суд поступили ходатайства о продлении срока ареста 8 фигурантам дела. Первое - также предполагаемому исполнителю теракта Мухаммадсобиру Файзову - уже удовлетворено.
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По данному делу в Москве были арестованы 12 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияМоскваРоссияТаджикистанКрокус Сити Холл
 
 
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