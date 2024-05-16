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Суд продлил арест фигуранту дела о теракте в "Крокус Сити холле" Файзову - РИА Новости, 16.05.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
11:09 16.05.2024 (обновлено: 11:29 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/krokus-1946356217.html
Суд продлил арест фигуранту дела о теракте в "Крокус Сити холле" Файзову
Суд продлил арест фигуранту дела о теракте в "Крокус Сити холле" Файзову - РИА Новости, 16.05.2024
Суд продлил арест фигуранту дела о теракте в "Крокус Сити холле" Файзову
Басманный суд Москвы продлил арест фигуранту дела о теракте в "Крокус сити холле" и его предполагаемому исполнителю Мухаммадсобиру Файзову, передает... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T11:09
2024-05-16T11:29
происшествия
москва
таджикистан
крокус сити холл
теракт в "крокус сити холле"
иваново
мухаммадсобир файзов
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил арест фигуранту дела о теракте в "Крокус сити холле" и его предполагаемому исполнителю Мухаммадсобиру Файзову, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Файзову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 22 августа", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев. Основная часть заседания проходила в закрытом от публики режиме. Это первое продление ареста фигурантам дела, сегодня суд рассмотрит еще семь аналогичных ходатайств. Как стало известно во время его ареста в марте, Файзов - уроженец Таджикистана 2004 года рождения со средним образованием, работал парикмахером в барбершопе в Иваново, в этом же городе и зарегистрирован. С судьей общался с помощью переводчика. В суд его доставили на кресле-каталке в сопровождении медиков. По данному делу в Москве были арестованы 12 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ). Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
https://ria.ru/20240326/zasedanie-1935862026.html
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происшествия, москва, таджикистан, крокус сити холл, иваново, мухаммадсобир файзов
Происшествия, Москва, Таджикистан, Крокус Сити Холл, Теракт в "Крокус Сити Холле", Иваново, Мухаммадсобир Файзов
Суд продлил арест фигуранту дела о теракте в "Крокус Сити холле" Файзову

Суд продлил на три месяца арест фигуранту дела о теракте в "Крокусе" Файзову

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыМухаммадсобир Файзов в суде. 16 мая 2024
Мухаммадсобир Файзов в суде. 16 мая 2024 - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Мухаммадсобир Файзов в суде. 16 мая 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил арест фигуранту дела о теракте в "Крокус сити холле" и его предполагаемому исполнителю Мухаммадсобиру Файзову, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
«
"Ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Файзову меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 22 августа", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.
Алишер Касимов в суде - РИА Новости, 1920, 26.03.2024
Суд закрыл заседание по аресту нового фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
26 марта, 12:13
Основная часть заседания проходила в закрытом от публики режиме.
Это первое продление ареста фигурантам дела, сегодня суд рассмотрит еще семь аналогичных ходатайств.
Как стало известно во время его ареста в марте, Файзов - уроженец Таджикистана 2004 года рождения со средним образованием, работал парикмахером в барбершопе в Иваново, в этом же городе и зарегистрирован. С судьей общался с помощью переводчика. В суд его доставили на кресле-каталке в сопровождении медиков.
По данному делу в Москве были арестованы 12 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
Обстановка у Крокус Сити Холл - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
Воробьев пока не знает, что будет на месте "Крокуса"
11 мая, 08:06
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияМоскваТаджикистанКрокус Сити ХоллИвановоМухаммадсобир Файзов
 
 
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