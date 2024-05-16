Эксперт прокомментировал российско-китайскую лунную программу
Эксперт Ионин: лунная программа РФ и КНР отвечает интересам всего человечества
Луна. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Российско-китайская программа освоения Луны отвечает интересам всего человечества и должна показать пример сотрудничества в условиях нового мирового порядка, рассказал РИА Новости российский эксперт в области космонавтики Андрей Ионин.
Ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов в Пекине рассказал журналистам, что сотрудничество с Китаем развивается по многим направлениям и превосходит по объёмам взаимодействие с США. Отвечая на вопрос об испытаниях ядерной энергоустановки для Луны, он рассказал, что экспансия естественного спутника Земли начнётся после 2036 года.
Он подчеркнул, что сотрудничество в космосе выгодно как России, так и Китаю, который в таком взаимодействии ищет в первую очередь не технологии и ресурсы, а ключевого партнёра для работы в международном формате. К этому формату в дальнейшем можно будет привлекать и других партнёров, подчеркнул Ионин.
Однако того уровня взаимодействия, на котором космическая программа РФ и Китая развивается сегодня (подписано межправсоглашение), недостаточно, уверен эксперт. По его словам, необходим документ, который подписали бы президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, где были бы прописаны сроки программы и распределение задач по соответствующим организациям.
"Что касается российско-китайского лунного проекта, то это вообще единственный возможный формат, потому что ни у одной страны в мире нет национальных интересов на Луне. Интересы есть только у всего человечества. Поэтому единственный возможный формат лунного проекта, это широкий международный формат. Он может начаться с российско-китайского, к которому присоединятся страны БРИКС, ну и остальные", - добавил Ионин.
Ранее Путин заявил, что Россия вместе с партнерами по евразийской интеграции и другими суверенными центрами развития продолжит работу по формированию многополярного миропорядка. Как позднее заявил Си Цзиньпин, Китай и РФ защищают международную систему с центральной ролью ООН и миропорядок, основанный на международном праве.