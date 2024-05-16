https://ria.ru/20240516/kosmos-1946385037.html

Эксперт прокомментировал российско-китайскую лунную программу

Эксперт прокомментировал российско-китайскую лунную программу - РИА Новости, 16.05.2024

Эксперт прокомментировал российско-китайскую лунную программу

Российско-китайская программа освоения Луны отвечает интересам всего человечества и должна показать пример сотрудничества в условиях нового мирового порядка,... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T12:27

2024-05-16T12:27

2024-05-16T12:27

космос - риа наука

китай

россия

луна

андрей ионин

владимир путин

си цзиньпин

брикс

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Российско-китайская программа освоения Луны отвечает интересам всего человечества и должна показать пример сотрудничества в условиях нового мирового порядка, рассказал РИА Новости российский эксперт в области космонавтики Андрей Ионин. Ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов в Пекине рассказал журналистам, что сотрудничество с Китаем развивается по многим направлениям и превосходит по объёмам взаимодействие с США. Отвечая на вопрос об испытаниях ядерной энергоустановки для Луны, он рассказал, что экспансия естественного спутника Земли начнётся после 2036 года. "На самом деле такое сотрудничество отвечает тому самому новому миропорядку, о котором много говорят, причём в России, в Китае, в Индии, в БРИКСе, в мире большинства. Россия и Китай должны показать пример, как этот новый миропорядок будет на примере космических программ", - сказал Ионин. Он подчеркнул, что сотрудничество в космосе выгодно как России, так и Китаю, который в таком взаимодействии ищет в первую очередь не технологии и ресурсы, а ключевого партнёра для работы в международном формате. К этому формату в дальнейшем можно будет привлекать и других партнёров, подчеркнул Ионин. Однако того уровня взаимодействия, на котором космическая программа РФ и Китая развивается сегодня (подписано межправсоглашение), недостаточно, уверен эксперт. По его словам, необходим документ, который подписали бы президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, где были бы прописаны сроки программы и распределение задач по соответствующим организациям. "Что касается российско-китайского лунного проекта, то это вообще единственный возможный формат, потому что ни у одной страны в мире нет национальных интересов на Луне. Интересы есть только у всего человечества. Поэтому единственный возможный формат лунного проекта, это широкий международный формат. Он может начаться с российско-китайского, к которому присоединятся страны БРИКС, ну и остальные", - добавил Ионин. Ранее Путин заявил, что Россия вместе с партнерами по евразийской интеграции и другими суверенными центрами развития продолжит работу по формированию многополярного миропорядка. Как позднее заявил Си Цзиньпин, Китай и РФ защищают международную систему с центральной ролью ООН и миропорядок, основанный на международном праве.

https://ria.ru/20240508/ustanovka-1944583171.html

https://ria.ru/20240516/energetika-1946381922.html

https://ria.ru/20240503/grunt-1943693112.html

китай

россия

луна

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космос - риа наука, китай, россия, луна, андрей ионин, владимир путин, си цзиньпин, брикс, роскосмос, оон