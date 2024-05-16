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Эксперт прокомментировал российско-китайскую лунную программу - РИА Новости, 16.05.2024
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12:27 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/kosmos-1946385037.html
Эксперт прокомментировал российско-китайскую лунную программу
Эксперт прокомментировал российско-китайскую лунную программу - РИА Новости, 16.05.2024
Эксперт прокомментировал российско-китайскую лунную программу
Российско-китайская программа освоения Луны отвечает интересам всего человечества и должна показать пример сотрудничества в условиях нового мирового порядка,... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T12:27
2024-05-16T12:27
космос - риа наука
китай
россия
луна
андрей ионин
владимир путин
си цзиньпин
брикс
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Российско-китайская программа освоения Луны отвечает интересам всего человечества и должна показать пример сотрудничества в условиях нового мирового порядка, рассказал РИА Новости российский эксперт в области космонавтики Андрей Ионин. Ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов в Пекине рассказал журналистам, что сотрудничество с Китаем развивается по многим направлениям и превосходит по объёмам взаимодействие с США. Отвечая на вопрос об испытаниях ядерной энергоустановки для Луны, он рассказал, что экспансия естественного спутника Земли начнётся после 2036 года. "На самом деле такое сотрудничество отвечает тому самому новому миропорядку, о котором много говорят, причём в России, в Китае, в Индии, в БРИКСе, в мире большинства. Россия и Китай должны показать пример, как этот новый миропорядок будет на примере космических программ", - сказал Ионин. Он подчеркнул, что сотрудничество в космосе выгодно как России, так и Китаю, который в таком взаимодействии ищет в первую очередь не технологии и ресурсы, а ключевого партнёра для работы в международном формате. К этому формату в дальнейшем можно будет привлекать и других партнёров, подчеркнул Ионин. Однако того уровня взаимодействия, на котором космическая программа РФ и Китая развивается сегодня (подписано межправсоглашение), недостаточно, уверен эксперт. По его словам, необходим документ, который подписали бы президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, где были бы прописаны сроки программы и распределение задач по соответствующим организациям. "Что касается российско-китайского лунного проекта, то это вообще единственный возможный формат, потому что ни у одной страны в мире нет национальных интересов на Луне. Интересы есть только у всего человечества. Поэтому единственный возможный формат лунного проекта, это широкий международный формат. Он может начаться с российско-китайского, к которому присоединятся страны БРИКС, ну и остальные", - добавил Ионин. Ранее Путин заявил, что Россия вместе с партнерами по евразийской интеграции и другими суверенными центрами развития продолжит работу по формированию многополярного миропорядка. Как позднее заявил Си Цзиньпин, Китай и РФ защищают международную систему с центральной ролью ООН и миропорядок, основанный на международном праве.
https://ria.ru/20240508/ustanovka-1944583171.html
https://ria.ru/20240516/energetika-1946381922.html
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космос - риа наука, китай, россия, луна, андрей ионин, владимир путин, си цзиньпин, брикс, роскосмос, оон
Космос - РИА Наука, Китай, Россия, Луна, Андрей Ионин, Владимир Путин, Си Цзиньпин, БРИКС, Роскосмос, ООН
Эксперт прокомментировал российско-китайскую лунную программу

Эксперт Ионин: лунная программа РФ и КНР отвечает интересам всего человечества

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкЛуна
Луна - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Луна. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Российско-китайская программа освоения Луны отвечает интересам всего человечества и должна показать пример сотрудничества в условиях нового мирового порядка, рассказал РИА Новости российский эксперт в области космонавтики Андрей Ионин.
Ранее гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов в Пекине рассказал журналистам, что сотрудничество с Китаем развивается по многим направлениям и превосходит по объёмам взаимодействие с США. Отвечая на вопрос об испытаниях ядерной энергоустановки для Луны, он рассказал, что экспансия естественного спутника Земли начнётся после 2036 года.
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"На самом деле такое сотрудничество отвечает тому самому новому миропорядку, о котором много говорят, причём в России, в Китае, в Индии, в БРИКСе, в мире большинства. Россия и Китай должны показать пример, как этот новый миропорядок будет на примере космических программ", - сказал Ионин.
Он подчеркнул, что сотрудничество в космосе выгодно как России, так и Китаю, который в таком взаимодействии ищет в первую очередь не технологии и ресурсы, а ключевого партнёра для работы в международном формате. К этому формату в дальнейшем можно будет привлекать и других партнёров, подчеркнул Ионин.
Однако того уровня взаимодействия, на котором космическая программа РФ и Китая развивается сегодня (подписано межправсоглашение), недостаточно, уверен эксперт. По его словам, необходим документ, который подписали бы президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, где были бы прописаны сроки программы и распределение задач по соответствующим организациям.
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"Что касается российско-китайского лунного проекта, то это вообще единственный возможный формат, потому что ни у одной страны в мире нет национальных интересов на Луне. Интересы есть только у всего человечества. Поэтому единственный возможный формат лунного проекта, это широкий международный формат. Он может начаться с российско-китайского, к которому присоединятся страны БРИКС, ну и остальные", - добавил Ионин.
Ранее Путин заявил, что Россия вместе с партнерами по евразийской интеграции и другими суверенными центрами развития продолжит работу по формированию многополярного миропорядка. Как позднее заявил Си Цзиньпин, Китай и РФ защищают международную систему с центральной ролью ООН и миропорядок, основанный на международном праве.
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Космос - РИА НаукаКитайРоссияЛунаАндрей ИонинВладимир ПутинСи ЦзиньпинБРИКСРоскосмосООН
 
 
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