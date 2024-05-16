https://ria.ru/20240516/kortunov-1946459860.html

Россия и Китай продолжат развивать военное сотрудничество, считает эксперт

Россия и Китай продолжат развивать военное сотрудничество, считает эксперт - РИА Новости, 16.05.2024

Россия и Китай продолжат развивать военное сотрудничество, считает эксперт

Масштабы и глубина взаимодействия России и Китая будут увеличиваться за счет углубления сотрудничества в военной сфере, развития форматов проводимых совместных... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T15:57

2024-05-16T15:57

2024-05-16T15:57

космос - риа наука

корейский полуостров

юго-восточная азия

россия

андрей кортунов

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Масштабы и глубина взаимодействия России и Китая будут увеличиваться за счет углубления сотрудничества в военной сфере, развития форматов проводимых совместных учений, считает научный руководитель Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. "На протяжении последних лет уже появилась определенная тенденция в этой области. То есть, с одной стороны, расширяются форматы этих учений. У нас проводятся сейчас учения не только сухопутных войск, но и военно-морские учения... С другой стороны, у нас есть теперь не только двусторонние учения, но и учения многосторонние... Или, например, опыт трехсторонних военно-морских учений в Индийском океане с включением Исламской Республики Иран. Вот такие вещи, я думаю, что они и дальше будут развиваться. И тем самым масштабы и глубина нашего взаимодействия будет увеличиваться", - сказал Кортунов в беседе с РИА Новости. Он отметил, что военно-техническое сотрудничество предполагает также контакты и консультации в связи с меняющейся геополитической ситуацией, совместную реакцию на кризисы и проблемы. "Скажем, что-то происходит на Корейском полуострове или в Юго-Восточной Азии, то есть необходимость сверить часы и подумать о каких-то параллельных или совместных действиях. Это тоже очень перспективное направление двустороннего сотрудничества", - пояснил эксперт. Ранее было опубликовано совместное заявление России и Китая об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Согласно заявлению, Москва и Пекин будут и далее углублять доверие и взаимодействие в военной области, расширять масштабы совместных учений и боевой подготовки, на регулярной основе проводить совместные морские и воздушные патрулирования.

https://radiosputnik.ru/20240131/kitay-1924562812.html

https://ria.ru/20240119/soyuz-1922274614.html

корейский полуостров

юго-восточная азия

россия

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космос - риа наука, корейский полуостров, юго-восточная азия, россия, андрей кортунов