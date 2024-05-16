https://ria.ru/20240516/koreya-1946318261.html

Российский посол объяснил ухудшение отношений с Южной Кореей

Российский посол объяснил ухудшение отношений с Южной Кореей - РИА Новости, 16.05.2024

Российский посол объяснил ухудшение отношений с Южной Кореей

Более активное взаимодействие РФ с КНДР и ухудшение отношений с Южной Кореей стало естественным следствием того, что Пхеньян поддержал Россию на международной... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T07:45

2024-05-16T07:45

2024-05-16T07:45

в мире

россия

южная корея

сеул

георгий зиновьев

владимир путин

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СЕУЛ, 16 мая – РИА Новости. Более активное взаимодействие РФ с КНДР и ухудшение отношений с Южной Кореей стало естественным следствием того, что Пхеньян поддержал Россию на международной арене, тогда как Сеул вводит санкции против нашей страны, заявил посол РФ в Сеуле Георгий Зиновьев в интервью южнокорейскому агентству News1. Он пояснил, что после 24 февраля 2022 года Южная Корея ввела против России санкции и далее в 2023 и 2024 годах существенно ужесточала их. КНДР же, напротив, "полностью поддержала Россию на международной арене". "Согласитесь, в этих условиях было странно, если бы мы, как говорится, вели "business as usual" и с Республикой Корея, и с КНДР. Понятно, что наши отношения с РК соответственно, к сожалению, ухудшились, а наши отношения с КНДР, как вы знаете, успешно развиваются", - заметил Зиновьев. Посол России в Южной Корее Георгий Зиновьев ранее не раз заявлял, что у России и Южной Кореи сохраняется потенциал для быстрого восстановления двусторонних отношений, а в перспективе их ждет большое будущее. Он признавал, что сейчас отношения переживают непростой период, и их нынешнее состояние оставляет желать лучшего, но ухудшение отношений России и Южной Кореи произошло во многом за счет внешних факторов, а не из-за накопившихся внутренних проблем, как это случилось с коллективным Западом. По его словам, Москва и Сеул могут восстановить партнерские отношения, если Южная Корея не станет пресекать "красную линию", которой являются прямые поставки оружия Киеву. Он также отмечал, что чем больше предпринимается шагов, которые "мешают" двусторонним отношениям, таких как экспортные ограничения со стороны Сеула, тем сложнее потом будет вернуться на "траекторию нормального развития". Ранее о возможности восстановления отношений России и Южной Кореи заявлял и начальник Управления национальной безопасности в администрации президента и экс-посол Южной Кореи в России Чан Хо Чжин. По его словам, РФ не передает Северной Корее ключевые военные технологии, а Сеул в ответ не поддерживает Украину летальным оружием, соблюдая оговоренную "красную линию". Представитель президентской администрации также отметил, что Москва и Сеул поддерживают необходимую коммуникацию и "если не возникнет очень серьезных новых внешних переменных", то по окончании конфликта на Украине отношения можно будет нормализовать, вернув их на прежний уровень. Президент РФ Владимир Путин в прошлом году заявлял, что от официального Сеула зависит, удастся ли вернуть отношения с Южной Кореей в конструктивное русло, Москва же к этому готова.

https://ria.ru/20240513/kndr-1945517865.html

https://ria.ru/20240505/kiberucheniya-1943928766.html

https://ria.ru/20240502/potentsial-1943565964.html

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южная корея

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в мире, россия, южная корея, сеул, георгий зиновьев, владимир путин