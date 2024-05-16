https://ria.ru/20240516/kitay-1946531817.html

Китай поддержит мирную конференцию, которую признают Россия и Украина

Китай поддержит мирную конференцию, которую признают Россия и Украина - РИА Новости, 16.05.2024

Китай поддержит мирную конференцию, которую признают Россия и Украина

Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным в резиденции Чжуннаньхай заявил, что Пекин поддерживает проведение международной РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T20:27

2024-05-16T20:27

2024-05-16T20:47

в мире

китай

украина

москва

россия

си цзиньпин

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153079/66/1530796611_0:165:3054:1883_1920x0_80_0_0_5f3eb7dcae257371fb182ef44e689666.jpg

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным в резиденции Чжуннаньхай заявил, что Пекин поддерживает проведение международной мирной конференции по урегулированию ситуации на Украине в подходящее время, если ее признают Москва и Киев и при условии их равного участия, передает китайское агентство Синьхуа."Си заявил, что Китай поддерживает проведение международной мирной конференции, которую признают Россия и Украина, в подходящее время с равным участием и честными обсуждениями всех вариантов, чтобы продвинуть более раннее политическое решение украинской проблемы", - говорится в сообщении.По мнению Си Цзиньпина, для завершения конфликта на Украине необходимо продвигать создание сбалансированного и эффективного механизма безопасности, отмечает Синьхуа.Китай готов продолжить играть конструктивную роль в вопросе намерений урегулирования украинского кризиса, добавил Си Цзиньпин.Председатель КНР также считает, что для разрешения конфликта необходимо уделить внимание симптомам и корням проблемы, а также планировать, как на настоящую, так и на будущую долгосрочную перспективу.Президент России в эти дни находится с государственным визитом в Китае. В четверг состоялись переговоры на высшем уровне, а после лидеры двух стран посетили торжественный концерт по случаю 75-летия установления дипотношений между странами. Вечером в четверг прошли неформальные переговоры в резиденции Чжуннаньхай в Пекине.

https://ria.ru/20240516/putin-1946509540.html

https://ria.ru/20240516/kitay-1946499731.html

китай

украина

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, украина, москва, россия, си цзиньпин, владимир путин