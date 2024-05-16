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Китай поддержит мирную конференцию, которую признают Россия и Украина - РИА Новости, 16.05.2024
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20:27 16.05.2024 (обновлено: 20:47 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/kitay-1946531817.html
Китай поддержит мирную конференцию, которую признают Россия и Украина
Китай поддержит мирную конференцию, которую признают Россия и Украина - РИА Новости, 16.05.2024
Китай поддержит мирную конференцию, которую признают Россия и Украина
Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным в резиденции Чжуннаньхай заявил, что Пекин поддерживает проведение международной РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T20:27
2024-05-16T20:47
в мире
китай
украина
москва
россия
си цзиньпин
владимир путин
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным в резиденции Чжуннаньхай заявил, что Пекин поддерживает проведение международной мирной конференции по урегулированию ситуации на Украине в подходящее время, если ее признают Москва и Киев и при условии их равного участия, передает китайское агентство Синьхуа."Си заявил, что Китай поддерживает проведение международной мирной конференции, которую признают Россия и Украина, в подходящее время с равным участием и честными обсуждениями всех вариантов, чтобы продвинуть более раннее политическое решение украинской проблемы", - говорится в сообщении.По мнению Си Цзиньпина, для завершения конфликта на Украине необходимо продвигать создание сбалансированного и эффективного механизма безопасности, отмечает Синьхуа.Китай готов продолжить играть конструктивную роль в вопросе намерений урегулирования украинского кризиса, добавил Си Цзиньпин.Председатель КНР также считает, что для разрешения конфликта необходимо уделить внимание симптомам и корням проблемы, а также планировать, как на настоящую, так и на будущую долгосрочную перспективу.Президент России в эти дни находится с государственным визитом в Китае. В четверг состоялись переговоры на высшем уровне, а после лидеры двух стран посетили торжественный концерт по случаю 75-летия установления дипотношений между странами. Вечером в четверг прошли неформальные переговоры в резиденции Чжуннаньхай в Пекине.
https://ria.ru/20240516/putin-1946509540.html
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в мире, китай, украина, москва, россия, си цзиньпин, владимир путин
В мире, Китай, Украина, Москва, Россия, Си Цзиньпин, Владимир Путин
Китай поддержит мирную конференцию, которую признают Россия и Украина

Китай поддержит мирную конференцию по Украине, которую признают Москва и Киев

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным в резиденции Чжуннаньхай заявил, что Пекин поддерживает проведение международной мирной конференции по урегулированию ситуации на Украине в подходящее время, если ее признают Москва и Киев и при условии их равного участия, передает китайское агентство Синьхуа.
"Си заявил, что Китай поддерживает проведение международной мирной конференции, которую признают Россия и Украина, в подходящее время с равным участием и честными обсуждениями всех вариантов, чтобы продвинуть более раннее политическое решение украинской проблемы", - говорится в сообщении.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь на церемонии подписания совместных документов в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
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По мнению Си Цзиньпина, для завершения конфликта на Украине необходимо продвигать создание сбалансированного и эффективного механизма безопасности, отмечает Синьхуа.
Китай готов продолжить играть конструктивную роль в вопросе намерений урегулирования украинского кризиса, добавил Си Цзиньпин.
Председатель КНР также считает, что для разрешения конфликта необходимо уделить внимание симптомам и корням проблемы, а также планировать, как на настоящую, так и на будущую долгосрочную перспективу.
Президент России в эти дни находится с государственным визитом в Китае. В четверг состоялись переговоры на высшем уровне, а после лидеры двух стран посетили торжественный концерт по случаю 75-летия установления дипотношений между странами. Вечером в четверг прошли неформальные переговоры в резиденции Чжуннаньхай в Пекине.
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