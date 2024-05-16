https://ria.ru/20240516/kitay-1946434112.html

Китай и Россия готовы продвигать совместное развитие двух стран

Китай и Россия готовы продвигать совместное развитие двух стран - РИА Новости, 16.05.2024

Китай и Россия готовы продвигать совместное развитие двух стран

Китай готов вместе с РФ укреплять дружбу, углублять сотрудничество во всех областях и продвигать совместное развитие двух стран, заявил в четверг премьер... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T14:55

2024-05-16T14:55

2024-05-16T14:55

в мире

китай

россия

ли цян

владимир путин

си цзиньпин

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ПЕКИН, 16 мая – РИА Новости. Китай готов вместе с РФ укреплять дружбу, углублять сотрудничество во всех областях и продвигать совместное развитие двух стран, заявил в четверг премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Президент РФ находится в Китае с двухдневным госвизитом. В четверг он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также отдельно встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. "Китай готов работать вместе с Россией, следуя стратегическому руководству лидеров двух государств, укреплять и передавать следующим поколениям вековую дружбу, продолжать углублять сотрудничество во всех областях, способствовать совместному развитию Китая и России, приносить больше пользы народам двух стран и вносить вклад в построение Сообщества единой судьбы человечества", - заявил Ли Цян на встрече. Он также отметил, что в последние годы Китай и Россия развивали двусторонние отношения, основываясь на принципах неприсоединения к блокам, отсутствия конфронтации и отказа от нацеливания на третьи стороны, двустороннее деловое сотрудничество в различных областях неуклонно развивается, процветают культурные обмены, а дружба между двумя странами все больше укрепляется, что стало образцом мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества крупных стран.

https://ria.ru/20240516/putin-1946400569.html

китай

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в мире, китай, россия, ли цян, владимир путин, си цзиньпин