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Китай и Россия готовы продвигать совместное развитие двух стран - РИА Новости, 16.05.2024
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14:55 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/kitay-1946434112.html
Китай и Россия готовы продвигать совместное развитие двух стран
Китай и Россия готовы продвигать совместное развитие двух стран - РИА Новости, 16.05.2024
Китай и Россия готовы продвигать совместное развитие двух стран
Китай готов вместе с РФ укреплять дружбу, углублять сотрудничество во всех областях и продвигать совместное развитие двух стран, заявил в четверг премьер... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T14:55
2024-05-16T14:55
в мире
китай
россия
ли цян
владимир путин
си цзиньпин
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ПЕКИН, 16 мая – РИА Новости. Китай готов вместе с РФ укреплять дружбу, углублять сотрудничество во всех областях и продвигать совместное развитие двух стран, заявил в четверг премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. Президент РФ находится в Китае с двухдневным госвизитом. В четверг он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также отдельно встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном. "Китай готов работать вместе с Россией, следуя стратегическому руководству лидеров двух государств, укреплять и передавать следующим поколениям вековую дружбу, продолжать углублять сотрудничество во всех областях, способствовать совместному развитию Китая и России, приносить больше пользы народам двух стран и вносить вклад в построение Сообщества единой судьбы человечества", - заявил Ли Цян на встрече. Он также отметил, что в последние годы Китай и Россия развивали двусторонние отношения, основываясь на принципах неприсоединения к блокам, отсутствия конфронтации и отказа от нацеливания на третьи стороны, двустороннее деловое сотрудничество в различных областях неуклонно развивается, процветают культурные обмены, а дружба между двумя странами все больше укрепляется, что стало образцом мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества крупных стран.
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в мире, китай, россия, ли цян, владимир путин, си цзиньпин
В мире, Китай, Россия, Ли Цян, Владимир Путин, Си Цзиньпин
Китай и Россия готовы продвигать совместное развитие двух стран

Премьер Госсовета КНР Ли Цян: Китай готов укреплять дружбу с Россией

© AP Photo / Andy WongФлаги Росиии и Китая перед церемонией официальной встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине
Флаги Росиии и Китая перед церемонией официальной встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© AP Photo / Andy Wong
Флаги Росиии и Китая перед церемонией официальной встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 16 мая – РИА Новости. Китай готов вместе с РФ укреплять дружбу, углублять сотрудничество во всех областях и продвигать совместное развитие двух стран, заявил в четверг премьер Госсовета КНР Ли Цян на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Президент РФ находится в Китае с двухдневным госвизитом. В четверг он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, а также отдельно встретился с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.
"Китай готов работать вместе с Россией, следуя стратегическому руководству лидеров двух государств, укреплять и передавать следующим поколениям вековую дружбу, продолжать углублять сотрудничество во всех областях, способствовать совместному развитию Китая и России, приносить больше пользы народам двух стран и вносить вклад в построение Сообщества единой судьбы человечества", - заявил Ли Цян на встрече.
Он также отметил, что в последние годы Китай и Россия развивали двусторонние отношения, основываясь на принципах неприсоединения к блокам, отсутствия конфронтации и отказа от нацеливания на третьи стороны, двустороннее деловое сотрудничество в различных областях неуклонно развивается, процветают культурные обмены, а дружба между двумя странами все больше укрепляется, что стало образцом мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества крупных стран.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпинь на церемонии подписания совместных документов в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Российско-китайская дружба выдержала испытание временем, заявил Путин
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