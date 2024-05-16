https://ria.ru/20240516/kitay-1946397360.html
Россия и Китай намерены углублять взаимодействие в борьбе с терроризмом
Россия и Китай намерены углублять взаимодействие в борьбе с терроризмом - РИА Новости, 16.05.2024
Россия и Китай намерены углублять взаимодействие в борьбе с терроризмом
РФ и Китай намерены углублять взаимодействие в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T12:57
2024-05-16T12:57
2024-05-16T12:57
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. РФ и Китай намерены углублять взаимодействие в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом. Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля. "Стороны намерены углублять взаимодействие в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом", - сказано в заявлении.
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россия, китай, общество, владимир путин, си цзиньпин, в мире, терроризм
Россия, Китай, Общество, Владимир Путин, Си Цзиньпин, В мире, Терроризм
Россия и Китай намерены углублять взаимодействие в борьбе с терроризмом
Россия и КНР будут углублять взаимодействие в борьбе с международным терроризмом