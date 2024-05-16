Российским гостям в честь визита Путина предложили блюда китайской кухни
Делегации во главе с Путиным предложили утку по-пекински, устрицы и трепанг
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии официальной встречи у Дома народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии официальной встречи у Дома народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине
ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Блюда китайской кухни, в том числе утку по-пекински и устрицы в утином бульоне, предложили гостям государственного приема от имени председателя КНР Си Цзиньпина в честь визита президента РФ Владимира Путина.
Как следует из меню, имеющемся в распоряжении РИА Новости, гостям предложили устрицы в утином соусе, утку по-пекински, трепанг с луком-пореем, овощи в соусе из морепродуктов, пятнистого окуня в бульоне из креветок. Также участникам приема были предложены десерты.
Путин 16-17 мая находится в Китае с государственным визитом. Это его первая зарубежная поездка после переизбрания и официального вступления в должность. Визит проходит в два этапа: программа 16 мая предполагает российско-китайские переговоры и другие мероприятия в Пекине, а во второй день президент РФ побывает в Харбине.
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