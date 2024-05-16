Рейтинг@Mail.ru
Российским гостям в честь визита Путина предложили блюда китайской кухни - РИА Новости, 16.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:06 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/kitay-1946376394.html
Российским гостям в честь визита Путина предложили блюда китайской кухни
Российским гостям в честь визита Путина предложили блюда китайской кухни - РИА Новости, 16.05.2024
Российским гостям в честь визита Путина предложили блюда китайской кухни
Блюда китайской кухни, в том числе утку по-пекински и устрицы в утином бульоне, предложили гостям государственного приема от имени председателя КНР Си Цзиньпина РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T12:06
2024-05-16T12:06
китай
пекин
россия
владимир путин
си цзиньпин
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946338692_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_81c45fbd5d3c13ef26a16d650496edc0.jpg
ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Блюда китайской кухни, в том числе утку по-пекински и устрицы в утином бульоне, предложили гостям государственного приема от имени председателя КНР Си Цзиньпина в честь визита президента РФ Владимира Путина. Как следует из меню, имеющемся в распоряжении РИА Новости, гостям предложили устрицы в утином соусе, утку по-пекински, трепанг с луком-пореем, овощи в соусе из морепродуктов, пятнистого окуня в бульоне из креветок. Также участникам приема были предложены десерты. Путин 16-17 мая находится в Китае с государственным визитом. Это его первая зарубежная поездка после переизбрания и официального вступления в должность. Визит проходит в два этапа: программа 16 мая предполагает российско-китайские переговоры и другие мероприятия в Пекине, а во второй день президент РФ побывает в Харбине.
https://ria.ru/20230416/gastrodiplomatiya-1865302945.html
китай
пекин
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946338692_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c1d327ad58b3793d878962d78a7d2d95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
китай, пекин, россия, владимир путин, си цзиньпин, политика
Китай, Пекин, Россия, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Политика
Российским гостям в честь визита Путина предложили блюда китайской кухни

Делегации во главе с Путиным предложили утку по-пекински, устрицы и трепанг

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии официальной встречи у Дома народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии официальной встречи у Дома народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин во время церемонии официальной встречи у Дома народных собраний на площади Тяньаньмэнь в Пекине
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Блюда китайской кухни, в том числе утку по-пекински и устрицы в утином бульоне, предложили гостям государственного приема от имени председателя КНР Си Цзиньпина в честь визита президента РФ Владимира Путина.
Как следует из меню, имеющемся в распоряжении РИА Новости, гостям предложили устрицы в утином соусе, утку по-пекински, трепанг с луком-пореем, овощи в соусе из морепродуктов, пятнистого окуня в бульоне из креветок. Также участникам приема были предложены десерты.
Путин 16-17 мая находится в Китае с государственным визитом. Это его первая зарубежная поездка после переизбрания и официального вступления в должность. Визит проходит в два этапа: программа 16 мая предполагает российско-китайские переговоры и другие мероприятия в Пекине, а во второй день президент РФ побывает в Харбине.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном приеме в Грановитой палате Московского Кремля - РИА Новости, 1920, 16.04.2023
Секреты кремлевских банкетов. Как дипломатия стола работает на имидж России
16 апреля 2023, 08:00
 
КитайПекинРоссияВладимир ПутинСи ЦзиньпинПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала