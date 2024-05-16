https://ria.ru/20240516/kitay-1946376394.html

Российским гостям в честь визита Путина предложили блюда китайской кухни

Российским гостям в честь визита Путина предложили блюда китайской кухни - РИА Новости, 16.05.2024

Российским гостям в честь визита Путина предложили блюда китайской кухни

Блюда китайской кухни, в том числе утку по-пекински и устрицы в утином бульоне, предложили гостям государственного приема от имени председателя КНР Си Цзиньпина РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T12:06

2024-05-16T12:06

2024-05-16T12:06

китай

пекин

россия

владимир путин

си цзиньпин

политика

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ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Блюда китайской кухни, в том числе утку по-пекински и устрицы в утином бульоне, предложили гостям государственного приема от имени председателя КНР Си Цзиньпина в честь визита президента РФ Владимира Путина. Как следует из меню, имеющемся в распоряжении РИА Новости, гостям предложили устрицы в утином соусе, утку по-пекински, трепанг с луком-пореем, овощи в соусе из морепродуктов, пятнистого окуня в бульоне из креветок. Также участникам приема были предложены десерты. Путин 16-17 мая находится в Китае с государственным визитом. Это его первая зарубежная поездка после переизбрания и официального вступления в должность. Визит проходит в два этапа: программа 16 мая предполагает российско-китайские переговоры и другие мероприятия в Пекине, а во второй день президент РФ побывает в Харбине.

https://ria.ru/20230416/gastrodiplomatiya-1865302945.html

китай

пекин

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

китай, пекин, россия, владимир путин, си цзиньпин, политика