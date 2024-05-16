https://ria.ru/20240516/kitay-1946317067.html

Си Цзиньпин назвал отношения России и Китая эталоном

Си Цзиньпин назвал отношения России и Китая эталоном - РИА Новости, 16.05.2024

Си Цзиньпин назвал отношения России и Китая эталоном

Отношения России и Китая выдержали испытания в условиях переменчивой международной обстановки и стали эталоном отношений между крупными державами, заявил в... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T07:31

2024-05-16T07:31

2024-05-16T07:31

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ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Отношения России и Китая выдержали испытания в условиях переменчивой международной обстановки и стали эталоном отношений между крупными державами, заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Пекине. "Текущий год проходит под знаком 75-й годовщины установления дипломатических отношений Китая и России. За минувшие три четверти века китайско-российские отношения закалились в тяжелых условиях, выдержали испытание переменчивой международной ситуацией, сегодня являют собой эталон отношений между крупными державами и соседними странами, отличающихся взаимным уважением, доверительностью, дружбой и взаимной выгодой", - сказал Си Цзиньпин. Китайский лидер напомнил, что за эти годы встречался с Путиным не меньше 40 раз. "Такие плотные связи позволяют нам намечать стратегические направления для сохранения устойчивой и стремительной динамики роста российско-китайских отношений, которые давались совсем нелегко и поэтому заслуживают самого бережного отношения", - сказал председатель КНР. Он подчеркнул, что устойчивое развитие отношений между Китаем и Россией не только отвечает коренным интересам двух стран и народов, но и идет на пользу делу мира и процветания в регионе и во всем мире. "В новом походе мы намерены как всегда быть с Россией добрыми соседями, доверительными друзьями и надежными партнерами, последовательно укреплять многовековую дружбу между двумя народами, сообща стремиться к многонациональному развитию и возрождению, общими усилиями отстаивать международное равенство и справедливость", - заключил китайский лидер.

https://ria.ru/20240515/kitay-1945724956.html

https://ria.ru/20240516/kitay-1946316332.html

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в мире, россия, китай, пекин, си цзиньпин, владимир путин