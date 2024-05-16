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Отношения России и Китая не являются конъюнктурными, заявил Путин - РИА Новости, 16.05.2024
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07:22 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/kitay-1946316332.html
Отношения России и Китая не являются конъюнктурными, заявил Путин
Отношения России и Китая не являются конъюнктурными, заявил Путин - РИА Новости, 16.05.2024
Отношения России и Китая не являются конъюнктурными, заявил Путин
Отношения РФ и Китая не являются конъюнктурными и не направлены против кого-либо, заявил президент РФ Владимир Путин во время беседы с председателем КНР Си... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T07:22
2024-05-16T07:22
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ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Отношения РФ и Китая не являются конъюнктурными и не направлены против кого-либо, заявил президент РФ Владимир Путин во время беседы с председателем КНР Си Цзиньпином в узком составе. "Принципиальное значение имеет то, что отношения России и Китая не являются конъюнктурными и не направлены против кого бы то ни было. Наше сотрудничество в мировых делах сегодня выступает одним из главных стабилизирующих факторов на международной арене", - подчеркнул российский лидер. По словам Путина, Россия и Китай вместе отстаивают принципы справедливости и демократического миропорядка, отражающего многополярные реалии и основанного на международном праве порядка в мире. "Россия и Китай успешно взаимодействуют в ООН, БРИКС, ШОС, а также в Группе двадцати. Настроены на дальнейшую гармонизацию интеграционных процессов на Евразийском пространстве, сопряжение потенциалов ЕврАзЭС и вашей, дорогой друг, инициативы "Один пояс - один путь", - перечислил российский лидер. Путин выразил надежду на то, что его нынешний визит придаст дополнительный импульс развитию всего комплекса двустороннего сотрудничества. "Хочу подчеркнуть: очень рад своему приезду в Китай и встрече с вами", - обратился Путин к своему собеседнику. Глава российского государства напомнил, что Си Цзиньпин в марте 2023 года сразу после своего переизбрания посетил Москву. "У нас сложилась хорошая, добрая традиция осуществления первых зарубежных визитов друг к другу, и это является наглядным подтверждением того значения, которое придается и у нас, и у вас, в Москве и в Пекине, курсу на последовательное развитие двусторонних отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия", - подчеркнул Путин. Он также сделал акцент на том, что в 2024 году отмечается 75 лет с момента образования КНР и установления между странами дипломатических отношений. "Советский Союз первым признал новый Китай", - подытожил он.
https://ria.ru/20240516/pekin-1946312575.html
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китай, россия, москва, владимир путин, си цзиньпин, оон, брикс, шос, в мире
Китай, Россия, Москва, Владимир Путин, Си Цзиньпин, ООН, БРИКС, ШОС, В мире
Отношения России и Китая не являются конъюнктурными, заявил Путин

Путин заявил, что отношения России и Китая не направлены против кого-либо

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом
Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Отношения РФ и Китая не являются конъюнктурными и не направлены против кого-либо, заявил президент РФ Владимир Путин во время беседы с председателем КНР Си Цзиньпином в узком составе.
"Принципиальное значение имеет то, что отношения России и Китая не являются конъюнктурными и не направлены против кого бы то ни было. Наше сотрудничество в мировых делах сегодня выступает одним из главных стабилизирующих факторов на международной арене", - подчеркнул российский лидер.
Президент России Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Школьники с цветами встретили Путина в Пекине
Вчера, 06:49
По словам Путина, Россия и Китай вместе отстаивают принципы справедливости и демократического миропорядка, отражающего многополярные реалии и основанного на международном праве порядка в мире. "Россия и Китай успешно взаимодействуют в ООН, БРИКС, ШОС, а также в Группе двадцати. Настроены на дальнейшую гармонизацию интеграционных процессов на Евразийском пространстве, сопряжение потенциалов ЕврАзЭС и вашей, дорогой друг, инициативы "Один пояс - один путь", - перечислил российский лидер.
Путин выразил надежду на то, что его нынешний визит придаст дополнительный импульс развитию всего комплекса двустороннего сотрудничества. "Хочу подчеркнуть: очень рад своему приезду в Китай и встрече с вами", - обратился Путин к своему собеседнику.
Глава российского государства напомнил, что Си Цзиньпин в марте 2023 года сразу после своего переизбрания посетил Москву. "У нас сложилась хорошая, добрая традиция осуществления первых зарубежных визитов друг к другу, и это является наглядным подтверждением того значения, которое придается и у нас, и у вас, в Москве и в Пекине, курсу на последовательное развитие двусторонних отношений, всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия", - подчеркнул Путин. Он также сделал акцент на том, что в 2024 году отмечается 75 лет с момента образования КНР и установления между странами дипломатических отношений. "Советский Союз первым признал новый Китай", - подытожил он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Больше чем Украина и Тайвань: Путин вновь летит в Китай
15 мая, 08:00
 
КитайРоссияМоскваВладимир ПутинСи ЦзиньпинООНБРИКСШОСВ мире
 
 
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