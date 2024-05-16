https://ria.ru/20240516/kitay-1946307160.html

Аналитик рассказал, что Путин может обсудить в ходе визита в Китай

Аналитик рассказал, что Путин может обсудить в ходе визита в Китай - РИА Новости, 16.05.2024

Аналитик рассказал, что Путин может обсудить в ходе визита в Китай

Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в КНР может провести с высшим руководством Китая консультации о будущем и судьбе сегодняшнего мира, заявил РИА Новости РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T05:24

2024-05-16T05:24

2024-05-16T05:29

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пекин

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си цзиньпин

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ПЕКИН, 16 мая – РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе визита в КНР может провести с высшим руководством Китая консультации о будущем и судьбе сегодняшнего мира, заявил РИА Новости старший научный сотрудник китайского аналитического центра "Тайхэ" Ван Цзайбан. Президент России Владимир Путин в четверг утром прибыл в Пекин с государственным визитом по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина, это его первая зарубежная поездка после вступления в должность. Путин в ходе визита 16-17 мая посетит два китайских города – Пекин и Харбин. "Я ожидаю, что во время визита президент Путин проведет серьезное общение и консультации с высшим руководством Китая о будущем и судьбе сегодняшнего мира, сможет добиться еще большего консенсуса, чтобы заложить основу для долгосрочной стратегической координации между БРИКС и странами "Одного пояса, одного пути", - заявил Ван Цзайбан. Говоря об ожиданиях от визита российского лидера в Китай, он также отметил, что стороны, вероятно, проведут углубленный обмен мнениями о том, как добиться политического урегулирования украинского кризиса, а также об укреплении стратегической координации между Пекином и Москвой. Он пояснил, что "США сегодня являются общим вызовом, с которым сталкиваются Китай и Россия, Вашингтон на данном этапе изо всех сил старается продвигать политику прокси-войны, привнося хаос в мир, и вынуждает глобальные фонды искать безопасности в Штатах". "Китай и Россия могут усилить стратегическую координацию, свести к минимуму глобальную нестабильность и в максимальной степени сдерживать США", - указал он. Вместе с тем, отметил аналитик, ожидается, что по итогам нынешнего визита Россия и Китай будут еще активнее укреплять двустороннее стратегическое взаимодействие по вопросу реструктуризации глобальной промышленной структуры и продвигать промышленное сотрудничество, особенно в сфере высоких технологий.

https://ria.ru/20240516/kitay-1946305505.html

https://ria.ru/20240515/kitay-1945724956.html

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в мире, китай, россия, пекин, владимир путин, си цзиньпин, брикс