https://ria.ru/20240516/khorta-1946455393.html
Эксперт прокомментировал ситуацию с производством водки "Хорта"
Эксперт прокомментировал ситуацию с производством водки "Хорта" - РИА Новости, 16.05.2024
Эксперт прокомментировал ситуацию с производством водки "Хорта"
Водку под брендом "Хорта", как и "Мороша" нельзя назвать незаменимой в России, несмотря на высокие объемы выпуска этой продукции, в стране есть и более крупные... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T15:45
2024-05-16T15:45
2024-05-16T15:45
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Водку под брендом "Хорта", как и "Мороша" нельзя назвать незаменимой в России, несмотря на высокие объемы выпуска этой продукции, в стране есть и более крупные бренды на этом рынке, рассказал РИА Новости руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев. Ранее в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что заводы ГК "Традиции успеха", ранее принадлежавшей Global Spirits украинского бизнесмена Евгения Черняка, остановили выпуск водки "Хорта". Уточняется, что "Хорта" по-прежнему производится, но "в незначительных объемах" и на предприятиях других компаний (в рамках контрактного производства). Ставцев отметил, что у Global Spirits было два основных водочных бренда - "Хорта" и "Мороша". Второй, по его словам, показывал более высокую динамику производства. "Объемы достаточно значительные, оба бренда входят в десятку самых продаваемых водочных марок. Но сказать, что это какая-то незаменимая история, нельзя, потому что водочные мощности в России существуют с большим запасом. Есть и более крупные игроки, это, в первую очередь, "Татспиртпром", Novabev Group (Экс Beluga), "Алкогольная Сибирская Группа" (АСГ), существенно нарастила объемы группа Ladoga... Рынок водки исключительно конкурентный", - заявил эксперт. Он также подчеркнул, что продажи водки уже много лет находятся на стабильном уровне, без выраженного роста спроса. Так, за 2023 год реализация этого напитка снизилась на 0,8% год к году. Развитие продукта в этой категории алкогольных напитков очень сильно зависит от инвестиций в бренд. Поэтому если компания по ряду причин не сможет их осуществлять, то популярность и продажи этих марок будут снижаться. Таких примеров в истории российского водочного рынка немало, резюмировал Ставцев. В июле Росфинмониторинг внес владельца алкогольного холдинга Global Spirits Евгения Черняка в перечень террористов и экстремистов. До этого СК РФ заявил, что украинский бизнесмен Черняк объявлен в розыск, его обвиняют в финансировании террористической деятельности вооруженных сил Украины. Global Spirits называет себя одним из крупнейших в Европе алкогольных холдингов, центральные активы – Хортицкий ликеро-водочный и Одесский коньячный заводы. Среди брендов – водки "Хортиця", "Мороша", "Первак". На фоне спецоперации, как писал Forbes, Global Spirits отозвал право лицензию на производство алкоголя на российских предприятиях, с которыми существовала соответствующая договоренность. Затем, по данным "Коммерсанта", у заводов сменился владелец.
https://ria.ru/20240225/vodka-1929349920.html
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экономика, россия, европа, ladoga, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), следственный комитет россии (ск рф), forbes
Экономика, Россия, Европа, LADOGA, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Следственный комитет России (СК РФ), Forbes
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Водку под брендом "Хорта", как и "Мороша" нельзя назвать незаменимой в России, несмотря на высокие объемы выпуска этой продукции, в стране есть и более крупные бренды на этом рынке, рассказал РИА Новости руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев.
Ранее в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что заводы ГК "Традиции успеха", ранее принадлежавшей Global Spirits украинского бизнесмена Евгения Черняка, остановили выпуск водки "Хорта". Уточняется, что "Хорта" по-прежнему производится, но "в незначительных объемах" и на предприятиях других компаний (в рамках контрактного производства).
Ставцев отметил, что у Global Spirits было два основных водочных бренда - "Хорта" и "Мороша". Второй, по его словам, показывал более высокую динамику производства.
«
"Объемы достаточно значительные, оба бренда входят в десятку самых продаваемых водочных марок. Но сказать, что это какая-то незаменимая история, нельзя, потому что водочные мощности в России существуют с большим запасом. Есть и более крупные игроки, это, в первую очередь, "Татспиртпром", Novabev Group (Экс Beluga), "Алкогольная Сибирская Группа" (АСГ), существенно нарастила объемы группа Ladoga... Рынок водки исключительно конкурентный", - заявил эксперт.
Он также подчеркнул, что продажи водки уже много лет находятся на стабильном уровне, без выраженного роста спроса. Так, за 2023 год реализация этого напитка снизилась на 0,8% год к году. Развитие продукта в этой категории алкогольных напитков очень сильно зависит от инвестиций в бренд. Поэтому если компания по ряду причин не сможет их осуществлять, то популярность и продажи этих марок будут снижаться. Таких примеров в истории российского водочного рынка немало, резюмировал Ставцев.
В июле Росфинмониторинг
внес владельца алкогольного холдинга Global Spirits Евгения Черняка в перечень террористов и экстремистов. До этого СК
РФ заявил, что украинский бизнесмен Черняк объявлен в розыск, его обвиняют в финансировании террористической деятельности вооруженных сил Украины
.
Global Spirits называет себя одним из крупнейших в Европе
алкогольных холдингов, центральные активы – Хортицкий ликеро-водочный и Одесский коньячный заводы. Среди брендов – водки "Хортиця", "Мороша", "Первак". На фоне спецоперации, как писал
Forbes, Global Spirits отозвал право лицензию на производство алкоголя на российских предприятиях, с которыми существовала соответствующая договоренность. Затем, по данным "Коммерсанта", у заводов сменился владелец.