https://ria.ru/20240516/khorta-1946455393.html

Эксперт прокомментировал ситуацию с производством водки "Хорта"

Эксперт прокомментировал ситуацию с производством водки "Хорта" - РИА Новости, 16.05.2024

Эксперт прокомментировал ситуацию с производством водки "Хорта"

Водку под брендом "Хорта", как и "Мороша" нельзя назвать незаменимой в России, несмотря на высокие объемы выпуска этой продукции, в стране есть и более крупные... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T15:45

2024-05-16T15:45

2024-05-16T15:45

экономика

россия

европа

ladoga

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

следственный комитет россии (ск рф)

forbes

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Водку под брендом "Хорта", как и "Мороша" нельзя назвать незаменимой в России, несмотря на высокие объемы выпуска этой продукции, в стране есть и более крупные бренды на этом рынке, рассказал РИА Новости руководитель информационного центра WineRetail Александр Ставцев. Ранее в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на источники сообщила, что заводы ГК "Традиции успеха", ранее принадлежавшей Global Spirits украинского бизнесмена Евгения Черняка, остановили выпуск водки "Хорта". Уточняется, что "Хорта" по-прежнему производится, но "в незначительных объемах" и на предприятиях других компаний (в рамках контрактного производства). Ставцев отметил, что у Global Spirits было два основных водочных бренда - "Хорта" и "Мороша". Второй, по его словам, показывал более высокую динамику производства. "Объемы достаточно значительные, оба бренда входят в десятку самых продаваемых водочных марок. Но сказать, что это какая-то незаменимая история, нельзя, потому что водочные мощности в России существуют с большим запасом. Есть и более крупные игроки, это, в первую очередь, "Татспиртпром", Novabev Group (Экс Beluga), "Алкогольная Сибирская Группа" (АСГ), существенно нарастила объемы группа Ladoga... Рынок водки исключительно конкурентный", - заявил эксперт. Он также подчеркнул, что продажи водки уже много лет находятся на стабильном уровне, без выраженного роста спроса. Так, за 2023 год реализация этого напитка снизилась на 0,8% год к году. Развитие продукта в этой категории алкогольных напитков очень сильно зависит от инвестиций в бренд. Поэтому если компания по ряду причин не сможет их осуществлять, то популярность и продажи этих марок будут снижаться. Таких примеров в истории российского водочного рынка немало, резюмировал Ставцев. В июле Росфинмониторинг внес владельца алкогольного холдинга Global Spirits Евгения Черняка в перечень террористов и экстремистов. До этого СК РФ заявил, что украинский бизнесмен Черняк объявлен в розыск, его обвиняют в финансировании террористической деятельности вооруженных сил Украины. Global Spirits называет себя одним из крупнейших в Европе алкогольных холдингов, центральные активы – Хортицкий ликеро-водочный и Одесский коньячный заводы. Среди брендов – водки "Хортиця", "Мороша", "Первак". На фоне спецоперации, как писал Forbes, Global Spirits отозвал право лицензию на производство алкоголя на российских предприятиях, с которыми существовала соответствующая договоренность. Затем, по данным "Коммерсанта", у заводов сменился владелец.

https://ria.ru/20240225/vodka-1929349920.html

https://ria.ru/20240511/vodka-1945202448.html

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экономика, россия, европа, ladoga, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), следственный комитет россии (ск рф), forbes