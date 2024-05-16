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Фестиваль-ярмарка российских товаров "Сделано в России" открылся в Харбине - РИА Новости, 16.05.2024
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14:35 16.05.2024 (обновлено: 14:40 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/kharbin-1946428655.html
Фестиваль-ярмарка российских товаров "Сделано в России" открылся в Харбине
Фестиваль-ярмарка российских товаров "Сделано в России" открылся в Харбине - РИА Новости, 16.05.2024
Фестиваль-ярмарка российских товаров "Сделано в России" открылся в Харбине
Уличный фестиваль-ярмарка российских товаров "Сделано в России" открылся в четверг в городе Харбин китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян, передает... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T14:35
2024-05-16T14:40
экономика
китай
вероника никишина
бренд сделано в россии (made in russia)
российский экспортный центр (рэц)
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ХАРБИН (Китай), 16 мая – РИА Новости. Уличный фестиваль-ярмарка российских товаров "Сделано в России" открылся в четверг в городе Харбин китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян, передает корреспондент РИА Новости.Ярмарка "Сделано в России", организатором которой является Российский экспортный центр, проходит на центральной пешеходной улице Харбина Чжунъяндацзе, которую называют харбинским "Арбатом". Здесь на площади в 1 тысячу квадратных метров с 16 по 26 мая будут работать прилавки с российской продукцией, и жители города смогут купить российские товары и ближе познакомиться с русской культурой.Как отметила на открытии фестиваля генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, "РЭЦ активно работает над продвижением российского агроэкспорта"."В Китае в этом году мы тестируем новые форматы. Сейчас делаем акцент на b2c-продвижение, чтобы познакомить конечных потребителей с той продукцией, которую мы сами очень любим и ценим. Отдельный фокус — на продвижении электронной торговли. Нас активно поддерживают популярные местные блогеры, которые пробуют представленные на ярмарке товары и рассказывают о них большой аудитории со всего Китая", - указала Никишина."Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" – это уникальная платформа для обмена опытом, поиска новых партнеров и расширения горизонтов сотрудничества. Сейчас мы привезли в Китай продукцию российских производителей из 35 регионов нашей страны. Большое спасибо РЭЦ за инициативу проведения таких фестивалей в КНР. Ярмарки российской продукции уже стали традиционными. В начале года они состоялись в провинции Ляонин. В мероприятии участвуют и небольшие региональные компании. По поручению Председателя Совета Федерации В.И.Матвиенко мы держим вопрос участия регионов на особом контроле. Важно осваивать новые возможности сотрудничества, расширять взаимодействие между нашими странами. У российских производителей большой экспортный потенциал, и мы рады максимально раскрыть его на пользу потребителей из дружественного Китая", - отметил заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев на открытии уличной ярмарки.Всего на уличном фестивале-ярмарке "Сделано в России" представлено около 140 товарных позиций от 21 экспортера из 14 регионов страны: кондитерские изделия, молочная продукция, напитки, снеки и многое другое.
https://ria.ru/20240516/produkty-1946378200.html
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экономика, китай, вероника никишина, бренд сделано в россии (made in russia), российский экспортный центр (рэц)
Экономика, Китай, Вероника Никишина, Бренд Сделано в России (Made in Russia), Российский экспортный центр (РЭЦ)

Фестиваль-ярмарка российских товаров "Сделано в России" открылся в Харбине

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛоготип Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве
Логотип Международного экспортного форума Сделано в России в Москве - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Логотип Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве
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ХАРБИН (Китай), 16 мая – РИА Новости. Уличный фестиваль-ярмарка российских товаров "Сделано в России" открылся в четверг в городе Харбин китайской северо-восточной провинции Хэйлунцзян, передает корреспондент РИА Новости.
Ярмарка "Сделано в России", организатором которой является Российский экспортный центр, проходит на центральной пешеходной улице Харбина Чжунъяндацзе, которую называют харбинским "Арбатом". Здесь на площади в 1 тысячу квадратных метров с 16 по 26 мая будут работать прилавки с российской продукцией, и жители города смогут купить российские товары и ближе познакомиться с русской культурой.
Как отметила на открытии фестиваля генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина, "РЭЦ активно работает над продвижением российского агроэкспорта".
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Китае в этом году мы тестируем новые форматы. Сейчас делаем акцент на b2c-продвижение, чтобы познакомить конечных потребителей с той продукцией, которую мы сами очень любим и ценим. Отдельный фокус — на продвижении электронной торговли. Нас активно поддерживают популярные местные блогеры, которые пробуют представленные на ярмарке товары и рассказывают о них большой аудитории со всего Китая", - указала Никишина.
"Фестиваль-ярмарка "Сделано в России" – это уникальная платформа для обмена опытом, поиска новых партнеров и расширения горизонтов сотрудничества. Сейчас мы привезли в Китай продукцию российских производителей из 35 регионов нашей страны. Большое спасибо РЭЦ за инициативу проведения таких фестивалей в КНР. Ярмарки российской продукции уже стали традиционными. В начале года они состоялись в провинции Ляонин. В мероприятии участвуют и небольшие региональные компании. По поручению Председателя Совета Федерации В.И.Матвиенко мы держим вопрос участия регионов на особом контроле. Важно осваивать новые возможности сотрудничества, расширять взаимодействие между нашими странами. У российских производителей большой экспортный потенциал, и мы рады максимально раскрыть его на пользу потребителей из дружественного Китая", - отметил заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев на открытии уличной ярмарки.
Всего на уличном фестивале-ярмарке "Сделано в России" представлено около 140 товарных позиций от 21 экспортера из 14 регионов страны: кондитерские изделия, молочная продукция, напитки, снеки и многое другое.
 
ЭкономикаКитайВероника НикишинаБренд Сделано в России (Made in Russia)Российский экспортный центр (РЭЦ)
 
 
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