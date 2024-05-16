https://ria.ru/20240516/kaliningrad-1946460837.html

Полпред в СЗФО представит врио губернатора Калининградской области

Полпред в СЗФО представит врио губернатора Калининградской области - РИА Новости, 16.05.2024

Полпред в СЗФО представит врио губернатора Калининградской области

Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан представит врио губернатора Калининградской области Алексея... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T15:59

2024-05-16T15:59

2024-05-16T15:59

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КАЛИНИНГРАД, 16 мая - РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан представит врио губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных в Калининграде 17 мая, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков. "Полпред президента в СЗФО Александр Гуцан представит врио губернатора Алексея Беспрозванных в Калининграде в пятницу, 17 мая. В мероприятии примут участие министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов, члены правительства области, сенаторы Совета Федерации и депутаты Государственной Думы от региона", - сказал Лысков. Он также сообщил, что трансляция мероприятия будет вестись на сайте правительства Калининградской области. Ранее президент РФ Владимир Путин назначил Алексея Беспрозванных временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области. Ушедший с поста главы региона Антон Алиханов стал министром промышленности и торговли РФ.

https://ria.ru/20240511/alikhanov-1945283650.html

https://radiosputnik.ru/20240515/putin-1946071468.html

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политика, россия, калининградская область, калининград, алексей беспрозванных, александр гуцан, совет федерации рф