https://ria.ru/20240516/kaliningrad-1946460837.html
Полпред в СЗФО представит врио губернатора Калининградской области
Полпред в СЗФО представит врио губернатора Калининградской области - РИА Новости, 16.05.2024
Полпред в СЗФО представит врио губернатора Калининградской области
Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан представит врио губернатора Калининградской области Алексея... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T15:59
2024-05-16T15:59
2024-05-16T15:59
политика
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алексей беспрозванных
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КАЛИНИНГРАД, 16 мая - РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан представит врио губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных в Калининграде 17 мая, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков. "Полпред президента в СЗФО Александр Гуцан представит врио губернатора Алексея Беспрозванных в Калининграде в пятницу, 17 мая. В мероприятии примут участие министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов, члены правительства области, сенаторы Совета Федерации и депутаты Государственной Думы от региона", - сказал Лысков. Он также сообщил, что трансляция мероприятия будет вестись на сайте правительства Калининградской области. Ранее президент РФ Владимир Путин назначил Алексея Беспрозванных временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области. Ушедший с поста главы региона Антон Алиханов стал министром промышленности и торговли РФ.
https://ria.ru/20240511/alikhanov-1945283650.html
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Политика, Россия, Калининградская область, Калининград, Алексей Беспрозванных, Александр Гуцан, Совет Федерации РФ
Полпред в СЗФО представит врио губернатора Калининградской области
Гуцан представит врио губернатора в Калининграде Беспрозванных 17 мая