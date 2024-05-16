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Полпред в СЗФО представит врио губернатора Калининградской области - РИА Новости, 16.05.2024
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15:59 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/kaliningrad-1946460837.html
Полпред в СЗФО представит врио губернатора Калининградской области
Полпред в СЗФО представит врио губернатора Калининградской области - РИА Новости, 16.05.2024
Полпред в СЗФО представит врио губернатора Калининградской области
Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан представит врио губернатора Калининградской области Алексея... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T15:59
2024-05-16T15:59
политика
россия
калининградская область
калининград
алексей беспрозванных
александр гуцан
совет федерации рф
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КАЛИНИНГРАД, 16 мая - РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан представит врио губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных в Калининграде 17 мая, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков. "Полпред президента в СЗФО Александр Гуцан представит врио губернатора Алексея Беспрозванных в Калининграде в пятницу, 17 мая. В мероприятии примут участие министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов, члены правительства области, сенаторы Совета Федерации и депутаты Государственной Думы от региона", - сказал Лысков. Он также сообщил, что трансляция мероприятия будет вестись на сайте правительства Калининградской области. Ранее президент РФ Владимир Путин назначил Алексея Беспрозванных временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области. Ушедший с поста главы региона Антон Алиханов стал министром промышленности и торговли РФ.
https://ria.ru/20240511/alikhanov-1945283650.html
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политика, россия, калининградская область, калининград, алексей беспрозванных, александр гуцан, совет федерации рф
Политика, Россия, Калининградская область, Калининград, Алексей Беспрозванных, Александр Гуцан, Совет Федерации РФ
Полпред в СЗФО представит врио губернатора Калининградской области

Гуцан представит врио губернатора в Калининграде Беспрозванных 17 мая

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкАлексей Беспрозванных
Алексей Беспрозванных - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Алексей Беспрозванных. Архивное фото
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КАЛИНИНГРАД, 16 мая - РИА Новости. Полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан представит врио губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных в Калининграде 17 мая, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.
"Полпред президента в СЗФО Александр Гуцан представит врио губернатора Алексея Беспрозванных в Калининграде в пятницу, 17 мая. В мероприятии примут участие министр промышленности и торговли Российской Федерации Антон Алиханов, члены правительства области, сенаторы Совета Федерации и депутаты Государственной Думы от региона", - сказал Лысков.
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Он также сообщил, что трансляция мероприятия будет вестись на сайте правительства Калининградской области.
Ранее президент РФ Владимир Путин назначил Алексея Беспрозванных временно исполняющим обязанности губернатора Калининградской области. Ушедший с поста главы региона Антон Алиханов стал министром промышленности и торговли РФ.
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ПолитикаРоссияКалининградская областьКалининградАлексей БеспрозванныхАлександр ГуцанСовет Федерации РФ
 
 
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