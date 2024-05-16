https://ria.ru/20240516/iyun-1866411376.html

Как отдыхаем в июне-2024: производственный календарь, выходные, праздники

Как отдыхаем в июне 2024 года - календарь выходных и праздников

Как отдыхаем в июне-2024: производственный календарь, выходные, праздники

Нерабочие дни в июне включают не только традиционные выходные, но и день отдыха в честь официального государственного праздника, Дня России, который отмечается... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T18:02

2024-05-16T18:02

2024-05-16T18:51

россия

общество

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МОСКВА, 8 мая — РИА Новости. Нерабочие дни в июне включают не только традиционные выходные, но и день отдыха в честь официального государственного праздника, Дня России, который отмечается 12 июня. Как отдыхаем в июне 2024 года, планируется ли перенос выходных и сколько нерабочих дней в этом месяце будет у россиян, - в материале РИА Новости.Как отдыхаем в июнеВ июне 2024 года россияне будут отдыхать на один день больше в честь государственного праздника - Дня России. С учетом этого, при пятидневной рабочей неделе выходными будут:При этом, вторник, 11 июня — предпраздничный сокращенный рабочий день.Выходные дни в июнеВ общей сложности на 30 календарных дней июня в 2024 году приходится 11 нерабочих. 10 из них - выходные для большей части россиян субботы и воскресенья, один праздничный выходной в связи с Днем России. Рабочих дней, таким образом, насчитывается 19.Праздники в июнеМесяц богат на праздники. В первый же день лета в России отмечается Международный день защиты детей и День Северного флота России. А также большое количество профессиональных праздников:Кроме того, в конце месяца (27 июня) отмечается День молодежи, который в нашей стране впервые появился в 1958 году.День РоссииДень России, который ежегодно отмечается в нашей стране 12 июня, - единственный приходящийся на лето государственный праздник, которому полагается собственный нерабочий день. Это один из самых молодых среди всех “красных дней” календаря - его история насчитывает чуть более трех десятков лет.До 2002 года День России был известен как День принятия декларации о государственном суверенитете России. Именно 12 июня 1990 года был принят этот документ, в котором, в частности, устанавливается “верховенство Конституции РСФСР и законов РСФСР на всей территории РСФСР”.Региональные праздникиПраздники, утвержденные в регионах, на усмотрение местных властей также могут быть выходными днями. На июнь 2024 года приходятся:Производственный календарьПервый месяц лета - традиционное время для открытия сезона основных отпусков, теплый, но не жаркий он, лучше всего подходит для путешествий. Прежде чем планировать длительный отдых, эксперты советуют ознакомиться с производственным календарем, чтобы не только получить положительные эмоции от поездки, но и не потерять в оплате отпускных.Перечень всех рабочих, выходных и праздничных дней на текущий год можно найти в производственном календаре. Он формируется на основании соответствующих постановлений правительства (в которых, например, содержится информация о переносе выходных), а также с учетом всех требований действующего трудового законодательства.Производственный календарь не только позволяет работникам узнать, насколько продолжительный отдых ждет их в честь того или иного праздника. Сотрудники бухгалтерии или отдела кадров ориентируются на него при начислении зарплаты, заполнении табеля, составлении графика отпусков для всех сотрудников (а также расчете отпускных) и так далее.Сколько рабочих днейПо обычному календарю в июне - 30 дней, из них рабочих по календарю производственному - 19.Норма рабочего времени в июнеПродолжительность рабочей недели может отличаться в зависимости от того, в какой сфере или на каком конкретном предприятии трудится тот или иной человек. Соответственно, норма рабочего времени также выйдет разной. В июне, например, этот показатель распределится следующим образом:Когда выгодно взять отпуск в июнеМногие граждане, рассчитывая увеличить время отдыха за счет праздничных дней, берут отпуск непосредственно до или сразу после праздника. Однако есть несколько нюансов, которые могут отразиться как на продолжительности отпуска, так и на его оплате.“Если отпуск не длительный, то его выгоднее всего оформлять только на рабочие дни, не включая выходные, - говорит Оксана Васильева, доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при Правительстве РФ, - Например, в июне выгоднее оформить отпуск с 3 по 7 (при этом фактически вы будете отдыхать с 1 по 9 включительно) или с 13 по 21 (при это вы будете отдыхать с 12 по 23 включительно). Нерабочие праздничные дни, которые приходятся на период ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются”.Июнь с 19 рабочими днями не относится к числу месяцев, когда в 2024 году выгодно брать продолжительный отпуск. В этом плане он проигрывает июлю и октябрю (по 23 рабочих дня), августу (22), но предпочтительней января (17 рабочих дней).Планирование отдыхаПервый месяц лета радует путешественников широким выбором видов отдыха. Можно отправиться к морю, так как на многих курортах вода уже прогрелась до приемлемой для купания температуры, но изнуряющей жары еще нет: у россиян по-прежнему популярны туры в Турцию, Египет, Тунис, Кипр, ОАЭ, Доминикану. Тех, кому милее родные берега, готовы принять отели курортных городов Краснодарского края: Сочи, Туапсе, Анапы, Геленджика и прочих. Если есть желание сэкономить, эксперты советуют выбирать небольшие поселки на побережье: Витязево, Лазаревское, Джемете, Дивноморское, Джубга и другие.Можно устремиться в горы: яркие краски Альпийских склонов и невероятная чистота воздуха надолго подарят незабываемые впечатления от посещения в летний период, а горный Алтай богат живописными видами, развитой инфраструктурой и оздоровительными программами.Не стоит забывать о том, что в июне начинаются школьные каникулы, семейный отдых нужно планировать заранее и учесть пожелания маленького путешественника.Все более набирают популярность поездки на Дальний Восток и Якутию, которые непременно оставят после себя самые яркие впечатления. Кроме того, россияне с удовольствием отправляются в отпуск в Адыгею, Дагестан, Абхазию, Кав­каз­ские Ми­не­раль­ные Воды.

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https://ria.ru/20231111/otpusk-1908813543.html

https://ria.ru/20240512/sochi-1942796266.html

https://ria.ru/20240506/moshenniki-1944043004.html

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Алёна Пава

россия, общество, производственный календарь, день россии, день защиты детей, выходные, куда поехать в выходные