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В Петербурге раскрыли группу, поставившую на учет семь тысяч нелегалов - РИА Новости, 16.05.2024
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15:00 16.05.2024 (обновлено: 15:20 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/gruppirovka-1946434712.html
В Петербурге раскрыли группу, поставившую на учет семь тысяч нелегалов
В Петербурге раскрыли группу, поставившую на учет семь тысяч нелегалов - РИА Новости, 16.05.2024
В Петербурге раскрыли группу, поставившую на учет семь тысяч нелегалов
Полиция раскрыла группировку, незаконно легализовавшую в РФ за 2023 год более семи тысяч иностранцев, проводятся задержания в Санкт-Петербурге и Ленинградской... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T15:00
2024-05-16T15:20
происшествия
россия
санкт-петербург
ленинградская область
ирина волк
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Полиция раскрыла группировку, незаконно легализовавшую в РФ за 2023 год более семи тысяч иностранцев, проводятся задержания в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк. "Сегодня следователи, сотрудники УБК ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области при участии Росгвардии проводят обыски и задержания участников группировки. По предварительной информации, пятеро злоумышленников из числа иностранных граждан находятся за пределами Российской Федерации. Решается вопрос об объявлении их в розыск", - рассказала Волк. По данным полиции, в состав группы входили 18 граждан РФ и стран ближнего зарубежья: они создали три юрлица, через которые предоставляли услуги по фиктивной постановке на миграционный учет и получению трудовых патентов. Отмечается, что чаще всего иностранцев регистрировали по адресам петербуржцев, чьи аккаунты на портале госуслуг были взломаны, а собственники жилья и не подозревали о происходящем. Выявлено 10 таких аккаунтов. Сообщается, что миграционные документы подделывались с помощью фальшивых бланков. По предварительным данным, за 2023 год члены группы легализовали более 7 тысяч иностранцев, стоимость услуг варьировалась от 27 до 35 тысяч рублей с человека. По словам Волк, средний заработок участника группы мог доходить до миллиона рублей в месяц. Возбуждены уголовное дела по статьям о неправомерном доступе к компьютерной информации и организации незаконной миграции.
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В Петербурге обнаружили крупный канал легализации мигрантов. Кадры МВД России
В Петербурге обнаружили крупный канал легализации мигрантов: только за год на учет незаконно были поставлены более семи тысяч иностранцев, сообщили в МВД. По данным полиции, в преступную группу входили 18 граждан России и стран ближнего зарубежья. Чаще всего нелегалов регистрировали по адресам петербуржцев, чьи аккаунты на портале госуслуг были взломаны. Стоимость услуг варьировалась от 27 до 35 тысяч рублей с человека. Средний заработок каждого участника ОПГ доходил до миллиона в месяц.
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происшествия, россия, санкт-петербург, ленинградская область, ирина волк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Ирина Волк, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
В Петербурге раскрыли группу, поставившую на учет семь тысяч нелегалов

Группировка поставила на учет в 2023 году более семи тысяч нелегалов

Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Полиция раскрыла группировку, незаконно легализовавшую в РФ за 2023 год более семи тысяч иностранцев, проводятся задержания в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"Сегодня следователи, сотрудники УБК ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области при участии Росгвардии проводят обыски и задержания участников группировки. По предварительной информации, пятеро злоумышленников из числа иностранных граждан находятся за пределами Российской Федерации. Решается вопрос об объявлении их в розыск", - рассказала Волк.
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По данным полиции, в состав группы входили 18 граждан РФ и стран ближнего зарубежья: они создали три юрлица, через которые предоставляли услуги по фиктивной постановке на миграционный учет и получению трудовых патентов.
Отмечается, что чаще всего иностранцев регистрировали по адресам петербуржцев, чьи аккаунты на портале госуслуг были взломаны, а собственники жилья и не подозревали о происходящем. Выявлено 10 таких аккаунтов. Сообщается, что миграционные документы подделывались с помощью фальшивых бланков.
По предварительным данным, за 2023 год члены группы легализовали более 7 тысяч иностранцев, стоимость услуг варьировалась от 27 до 35 тысяч рублей с человека. По словам Волк, средний заработок участника группы мог доходить до миллиона рублей в месяц.
Возбуждены уголовное дела по статьям о неправомерном доступе к компьютерной информации и организации незаконной миграции.
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ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургЛенинградская областьИрина ВолкФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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