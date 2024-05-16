https://ria.ru/20240516/gruppirovka-1946434712.html

В Петербурге раскрыли группу, поставившую на учет семь тысяч нелегалов

В Петербурге раскрыли группу, поставившую на учет семь тысяч нелегалов - РИА Новости, 16.05.2024

В Петербурге раскрыли группу, поставившую на учет семь тысяч нелегалов

Полиция раскрыла группировку, незаконно легализовавшую в РФ за 2023 год более семи тысяч иностранцев, проводятся задержания в Санкт-Петербурге и Ленинградской... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T15:00

2024-05-16T15:00

2024-05-16T15:20

происшествия

россия

санкт-петербург

ленинградская область

ирина волк

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Полиция раскрыла группировку, незаконно легализовавшую в РФ за 2023 год более семи тысяч иностранцев, проводятся задержания в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, сообщила журналистам официальный представитель МВД России Ирина Волк. "Сегодня следователи, сотрудники УБК ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области при участии Росгвардии проводят обыски и задержания участников группировки. По предварительной информации, пятеро злоумышленников из числа иностранных граждан находятся за пределами Российской Федерации. Решается вопрос об объявлении их в розыск", - рассказала Волк. По данным полиции, в состав группы входили 18 граждан РФ и стран ближнего зарубежья: они создали три юрлица, через которые предоставляли услуги по фиктивной постановке на миграционный учет и получению трудовых патентов. Отмечается, что чаще всего иностранцев регистрировали по адресам петербуржцев, чьи аккаунты на портале госуслуг были взломаны, а собственники жилья и не подозревали о происходящем. Выявлено 10 таких аккаунтов. Сообщается, что миграционные документы подделывались с помощью фальшивых бланков. По предварительным данным, за 2023 год члены группы легализовали более 7 тысяч иностранцев, стоимость услуг варьировалась от 27 до 35 тысяч рублей с человека. По словам Волк, средний заработок участника группы мог доходить до миллиона рублей в месяц. Возбуждены уголовное дела по статьям о неправомерном доступе к компьютерной информации и организации незаконной миграции.

https://ria.ru/20240403/kanal-1937662453.html

https://ria.ru/20240419/migranty-1941130366.html

россия

санкт-петербург

ленинградская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

В Петербурге обнаружили крупный канал легализации мигрантов. Кадры МВД России В Петербурге обнаружили крупный канал легализации мигрантов: только за год на учет незаконно были поставлены более семи тысяч иностранцев, сообщили в МВД. По данным полиции, в преступную группу входили 18 граждан России и стран ближнего зарубежья. Чаще всего нелегалов регистрировали по адресам петербуржцев, чьи аккаунты на портале госуслуг были взломаны. Стоимость услуг варьировалась от 27 до 35 тысяч рублей с человека. Средний заработок каждого участника ОПГ доходил до миллиона в месяц. 2024-05-16T15:00 true PT0M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, санкт-петербург, ленинградская область, ирина волк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)