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В Госдуме предложили ввести штрафы за оскорбление педагога

В Госдуме предложили ввести штрафы за оскорбление педагога - РИА Новости, 16.05.2024

В Госдуме предложили ввести штрафы за оскорбление педагога

Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести штрафы до 700 тысяч рублей за... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T12:07

2024-05-16T12:07

2024-05-16T12:40

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Первый зампред комитета ГД по просвещению Яна Лантратова обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением ввести штрафы до 700 тысяч рублей за оскорбление педагога, следует из документа, опубликованного в ее Telegram-канале. "Прошу Вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть целесообразность инициативы по дополнению КоАП РФ новым составом, предусматривающим повышенную административную ответственность за оскорбление педагогических работников и представить позицию правительства РФ по данному вопросу", - написала Лантратова в письме. Согласно инициативе, за публичное оскорбление педагогического работника при исполнении им обязанностей предлагается установить ответственность в виде штрафа для граждан в размере от 5 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц - от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических лиц - от 200 до 500 тысяч рублей, а за оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично распространяемом произведении, СМИ или интернете - наложение штрафа на граждан в размере от 10 до 30 тысяч рублей, на должностных лиц - от 100 до 200 тысяч рублей, а на юридических лиц - от 500 до 700 тысяч рублей. "Участившаяся практика оскорбительного отношения к учителям, умаления их чести и достоинства требует принятия законодательных мер для защиты педагогов ... Предложенная мера позволит создать механизм предупреждения унижения чести и достоинства учителей, их защиты, а также повысит общественное признание педагогических работников и их статус в российском обществе", - подчеркнула депутат в своем Telegram-канале. При это она отметила, что каждый такой случай должен быть тщательно исследован и доказан, а принятие новой нормы КоАП РФ не должно привести к злоупотреблениям, перегибам и давлению на участников образовательного процесса.

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общество, россия, яна лантратова, михаил мишустин, госдума рф, социальный навигатор, сн_образование