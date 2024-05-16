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Гастроэнтеролог назвала самые жирные сорта мяса для шашлыка
Гастроэнтеролог назвала самые жирные сорта мяса для шашлыка - РИА Новости, 16.05.2024
Гастроэнтеролог назвала самые жирные сорта мяса для шашлыка
Баранина и свинина - жирные сорта мяса, они не рекомендуются людям с патологиями печени и желчевыводящей системы, в связи с этим для шашлыка лучше всего... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T02:20
2024-05-16T02:20
2024-05-16T02:20
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Баранина и свинина - жирные сорта мяса, они не рекомендуются людям с патологиями печени и желчевыводящей системы, в связи с этим для шашлыка лучше всего использовать мясо птицы, рыбу и телятину, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Калимат Багатова. "Что баранина, что свинина - это очень жирные сорта мяса, поэтому они не приветствуются, особенно для людей с патологиями печени и желчевыводящей системы. Для желудочно-кишечного тракта самый безопасный вид мяса - это птица, то есть индейка и курица. Также приветствуются рыба и телятина", - посоветовала Багатова. Врач добавила, что традиционный шашлык пришел в Россию из стран Западной и Центральной Азии. Его делали из мелконарезанной и нанизанной на шампур баранины. Позже название "шашлык" в русском языке распространилось на блюда из свинины, птицы, рыбы, овощей и грибов, приготовленных тем же способом.
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общество, россия
Гастроэнтеролог назвала самые жирные сорта мяса для шашлыка
Врач Багатова: баранина и свинина не рекомендуются людям с патологиями печени
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Баранина и свинина - жирные сорта мяса, они не рекомендуются людям с патологиями печени и желчевыводящей системы, в связи с этим для шашлыка лучше всего использовать мясо птицы, рыбу и телятину, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Калимат Багатова.
"Что баранина, что свинина - это очень жирные сорта мяса, поэтому они не приветствуются, особенно для людей с патологиями печени и желчевыводящей системы. Для желудочно-кишечного тракта самый безопасный вид мяса - это птица, то есть индейка и курица. Также приветствуются рыба и телятина", - посоветовала Багатова.
Врач добавила, что традиционный шашлык пришел в Россию
из стран Западной и Центральной Азии
. Его делали из мелконарезанной и нанизанной на шампур баранины. Позже название "шашлык" в русском языке распространилось на блюда из свинины, птицы, рыбы, овощей и грибов, приготовленных тем же способом.