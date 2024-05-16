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Генсек НАТО обсудил с вице-премьером Словакии покушение на Фицо - РИА Новости, 16.05.2024
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18:27 16.05.2024 (обновлено: 18:33 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/fitso-1946507002.html
Генсек НАТО обсудил с вице-премьером Словакии покушение на Фицо
Генсек НАТО обсудил с вице-премьером Словакии покушение на Фицо - РИА Новости, 16.05.2024
Генсек НАТО обсудил с вице-премьером Словакии покушение на Фицо
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил в соцсети X, что обсудил с вице-премьером Словакии Робертом Калиняком по телефону покушение на премьера Фицо, а также... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T18:27
2024-05-16T18:33
в мире
словакия
нато
йенс столтенберг
покушение на премьер-министра словакии фицо
роберт фицо
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БРЮССЕЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил в соцсети X, что обсудил с вице-премьером Словакии Робертом Калиняком по телефону покушение на премьера Фицо, а также "защиту общих ценностей"."Я поговорил сегодня с вице-премьером Робертом Калиняком, выразил мою солидарность с премьер-министром Робертом Фицо и народом Словакии. Атака на премьер-министра – это нападение на наши демократии и общества. Мы должны объединить усилия по поддержке наших ценностей", - написал Столтенберг.Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах к северо-востоку от Братиславы. Премьера вертолетом доставили в больницу. МВД информировало, что состояние Фицо критическое. Стрелявший был задержан на месте.Как сообщил в четверг Калиняк, угроза здоровью Фицо остается серьезной, его состояние стабилизировалось, но ситуация всё еще угрожает его жизни.
https://ria.ru/20240516/fitso-1946480436.html
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в мире, словакия, нато, йенс столтенберг, покушение на премьер-министра словакии фицо, роберт фицо
В мире, Словакия, НАТО, Йенс Столтенберг, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо, Роберт Фицо
Генсек НАТО обсудил с вице-премьером Словакии покушение на Фицо

Столтенберг обсудил с вице-премьером Словакии усилия по "защите общих ценностей"

© AP Photo / Olivier MatthysГенсек НАТО Йенс Столтенберг
Генсек НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© AP Photo / Olivier Matthys
Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил в соцсети X, что обсудил с вице-премьером Словакии Робертом Калиняком по телефону покушение на премьера Фицо, а также "защиту общих ценностей".
"Я поговорил сегодня с вице-премьером Робертом Калиняком, выразил мою солидарность с премьер-министром Робертом Фицо и народом Словакии. Атака на премьер-министра – это нападение на наши демократии и общества. Мы должны объединить усилия по поддержке наших ценностей", - написал Столтенберг.
Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах к северо-востоку от Братиславы. Премьера вертолетом доставили в больницу. МВД информировало, что состояние Фицо критическое. Стрелявший был задержан на месте.
Как сообщил в четверг Калиняк, угроза здоровью Фицо остается серьезной, его состояние стабилизировалось, но ситуация всё еще угрожает его жизни.
Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Фицо был на волосок от смерти, заявил избранный президент Словакии
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В миреСловакияНАТОЙенс СтолтенбергПокушение на премьер-министра Словакии ФицоРоберт Фицо
 
 
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