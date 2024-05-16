https://ria.ru/20240516/fitso-1946507002.html
Генсек НАТО обсудил с вице-премьером Словакии покушение на Фицо
Генсек НАТО обсудил с вице-премьером Словакии покушение на Фицо - РИА Новости, 16.05.2024
Генсек НАТО обсудил с вице-премьером Словакии покушение на Фицо
Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил в соцсети X, что обсудил с вице-премьером Словакии Робертом Калиняком по телефону покушение на премьера Фицо, а также... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T18:27
2024-05-16T18:27
2024-05-16T18:33
в мире
словакия
нато
йенс столтенберг
покушение на премьер-министра словакии фицо
роберт фицо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823176236_473:0:3029:1438_1920x0_80_0_0_70de315453970ddcb409fcd87d932457.jpg
БРЮССЕЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил в соцсети X, что обсудил с вице-премьером Словакии Робертом Калиняком по телефону покушение на премьера Фицо, а также "защиту общих ценностей"."Я поговорил сегодня с вице-премьером Робертом Калиняком, выразил мою солидарность с премьер-министром Робертом Фицо и народом Словакии. Атака на премьер-министра – это нападение на наши демократии и общества. Мы должны объединить усилия по поддержке наших ценностей", - написал Столтенберг.Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах к северо-востоку от Братиславы. Премьера вертолетом доставили в больницу. МВД информировало, что состояние Фицо критическое. Стрелявший был задержан на месте.Как сообщил в четверг Калиняк, угроза здоровью Фицо остается серьезной, его состояние стабилизировалось, но ситуация всё еще угрожает его жизни.
https://ria.ru/20240516/fitso-1946480436.html
словакия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823176236_203:0:2935:2048_1920x0_80_0_0_c713dba3fe558f514b62f37936c60e51.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, словакия, нато, йенс столтенберг, покушение на премьер-министра словакии фицо, роберт фицо
В мире, Словакия, НАТО, Йенс Столтенберг, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо, Роберт Фицо
Генсек НАТО обсудил с вице-премьером Словакии покушение на Фицо
Столтенберг обсудил с вице-премьером Словакии усилия по "защите общих ценностей"