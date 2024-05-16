https://ria.ru/20240516/fitso-1946507002.html

Генсек НАТО обсудил с вице-премьером Словакии покушение на Фицо

Генсек НАТО обсудил с вице-премьером Словакии покушение на Фицо - РИА Новости, 16.05.2024

Генсек НАТО обсудил с вице-премьером Словакии покушение на Фицо

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил в соцсети X, что обсудил с вице-премьером Словакии Робертом Калиняком по телефону покушение на премьера Фицо, а также... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T18:27

2024-05-16T18:27

2024-05-16T18:33

в мире

словакия

нато

йенс столтенберг

покушение на премьер-министра словакии фицо

роберт фицо

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БРЮССЕЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил в соцсети X, что обсудил с вице-премьером Словакии Робертом Калиняком по телефону покушение на премьера Фицо, а также "защиту общих ценностей"."Я поговорил сегодня с вице-премьером Робертом Калиняком, выразил мою солидарность с премьер-министром Робертом Фицо и народом Словакии. Атака на премьер-министра – это нападение на наши демократии и общества. Мы должны объединить усилия по поддержке наших ценностей", - написал Столтенберг.Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах к северо-востоку от Братиславы. Премьера вертолетом доставили в больницу. МВД информировало, что состояние Фицо критическое. Стрелявший был задержан на месте.Как сообщил в четверг Калиняк, угроза здоровью Фицо остается серьезной, его состояние стабилизировалось, но ситуация всё еще угрожает его жизни.

https://ria.ru/20240516/fitso-1946480436.html

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в мире, словакия, нато, йенс столтенберг, покушение на премьер-министра словакии фицо, роберт фицо