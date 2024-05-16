https://ria.ru/20240516/fitso-1946497022.html

СМИ: одна из пуль, попавших в Фицо, пробила ему желудок

СМИ: одна из пуль, попавших в Фицо, пробила ему желудок - РИА Новости, 16.05.2024

СМИ: одна из пуль, попавших в Фицо, пробила ему желудок

В премьера Словакии Роберта Фицо во время покушения в среду попало четыре пули, одна из них пробила политику желудок, сообщило в четверг издание Novinky со... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T17:54

2024-05-16T17:54

2024-05-16T17:54

в мире

словакия

роберт фицо

покушение на премьер-министра словакии фицо

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ПРАГА, 16 мая - РИА Новости. В премьера Словакии Роберта Фицо во время покушения в среду попало четыре пули, одна из них пробила политику желудок, сообщило в четверг издание Novinky со ссылкой на вице-премьера и главу минобороны Словакии Роберта Калиняка. "В Фицо попало несколько пуль, одна из которых прошла насквозь через желудок, а другая попала в тазобедренный сустав. Третья пуля ранила премьера в плечо. По словам Калиняка, всего в Фицо попали четыре пули. Неясно, куда попала четвертая пуля, по некоторым данным, вероятно, в ногу. Врачи оперировали Фицо вечером в среду в течение пяти часов", - пишет издание. По словам Калиняка, Фицо уже в состоянии немного говорить. "Но мы стараемся не нагружать его разговорами", - сказал министр, добавив, что Фицо, возможно, придется заново осваивать некоторые функции тела. В прошлом премьер перенес операцию по двойному шунтированию. "Возможно, так же, как тяжелое ранение Роберта Фицо заставит его заново учиться многим вещам, и нашей демократии придется заново учиться ходить", - добавил Калиняк. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах к северо-востоку от Братиславы. Премьера вертолетом доставили в больницу. МВД информировало о том, что состояние Фицо критическое. Стрелявший был задержан на месте. Как сообщил в четверг Калиняк, угроза здоровью Фицо остается серьезной, его состояние стабилизировалось, но ситуация всё еще угрожает его жизни.

https://ria.ru/20240515/pokushenie-1946264742.html

словакия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, словакия, роберт фицо, покушение на премьер-министра словакии фицо