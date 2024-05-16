СМИ: одна из пуль, попавших в Фицо, пробила ему желудок

ПРАГА, 16 мая - РИА Новости. В премьера Словакии Роберта Фицо во время покушения в среду попало четыре пули, одна из них пробила политику желудок, сообщило в четверг издание Novinky со ссылкой на вице-премьера и главу минобороны Словакии Роберта Калиняка. "В Фицо попало несколько пуль, одна из которых прошла насквозь через желудок, а другая попала в тазобедренный сустав. Третья пуля ранила премьера в плечо. По словам Калиняка, всего в Фицо попали четыре пули. Неясно, куда попала четвертая пуля, по некоторым данным, вероятно, в ногу. Врачи оперировали Фицо вечером в среду в течение пяти часов", - пишет издание. По словам Калиняка, Фицо уже в состоянии немного говорить. "Но мы стараемся не нагружать его разговорами", - сказал министр, добавив, что Фицо, возможно, придется заново осваивать некоторые функции тела. В прошлом премьер перенес операцию по двойному шунтированию. "Возможно, так же, как тяжелое ранение Роберта Фицо заставит его заново учиться многим вещам, и нашей демократии придется заново учиться ходить", - добавил Калиняк. Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах к северо-востоку от Братиславы. Премьера вертолетом доставили в больницу. МВД информировало о том, что состояние Фицо критическое. Стрелявший был задержан на месте. Как сообщил в четверг Калиняк, угроза здоровью Фицо остается серьезной, его состояние стабилизировалось, но ситуация всё еще угрожает его жизни.
Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица
Читать ria.ru в
ПРАГА, 16 мая - РИА Новости. В премьера Словакии Роберта Фицо во время покушения в среду попало четыре пули, одна из них пробила политику желудок, сообщило в четверг издание Novinky со ссылкой на вице-премьера и главу минобороны Словакии Роберта Калиняка.
"В Фицо попало несколько пуль, одна из которых прошла насквозь через желудок, а другая попала в тазобедренный сустав. Третья пуля ранила премьера в плечо. По словам Калиняка, всего в Фицо попали четыре пули. Неясно, куда попала четвертая пуля, по некоторым данным, вероятно, в ногу. Врачи оперировали Фицо вечером в среду в течение пяти часов", - пишет издание.
Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.
Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.
Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.
По словам Калиняка, Фицо уже в состоянии немного говорить. "Но мы стараемся не нагружать его разговорами", - сказал министр, добавив, что Фицо, возможно, придется заново осваивать некоторые функции тела.
В прошлом премьер перенес операцию по двойному шунтированию. "Возможно, так же, как тяжелое ранение Роберта Фицо заставит его заново учиться многим вещам, и нашей демократии придется заново учиться ходить", - добавил Калиняк.
Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах к северо-востоку от Братиславы. Премьера вертолетом доставили в больницу. МВД информировало о том, что состояние Фицо критическое. Стрелявший был задержан на месте. Как сообщил в четверг Калиняк, угроза здоровью Фицо остается серьезной, его состояние стабилизировалось, но ситуация всё еще угрожает его жизни.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Доступ к чату заблокирован за нарушение правил.
Вы сможете вновь принимать участие через: ∞.
Если вы не согласны с блокировкой, воспользуйтесь формой обратной связи
Обсуждение закрыто. Участвовать в дискуссии можно в течение 24 часов после выпуска статьи.