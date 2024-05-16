https://ria.ru/20240516/fitso-1946425145.html

Жизнь премьера Словакии все еще под угрозой, заявил глава Минобороны

Жизнь премьера Словакии все еще под угрозой, заявил глава Минобороны - РИА Новости, 16.05.2024

Жизнь премьера Словакии все еще под угрозой, заявил глава Минобороны

Угроза здоровью премьера Словакии Роберта Фицо остается серьезной, он стабилизирован, но ситуация все еще угрожает его жизни, сообщил вице-премьер, глава... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T14:26

2024-05-16T14:26

2024-05-16T14:42

в мире

словакия

покушение на премьер-министра словакии фицо

роберт калиняк

роберт фицо

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0f/1946215472_0:152:3078:1883_1920x0_80_0_0_9d4c616a2f6f0db98169d6b3d0be4c81.jpg

БРАТИСЛАВА, 16 мая - РИА Новости. Угроза здоровью премьера Словакии Роберта Фицо остается серьезной, он стабилизирован, но ситуация все еще угрожает его жизни, сообщил вице-премьер, глава Минобороны Роберт Калиняк."Состояние здоровья (премьера Словакии - ред.) остается серьезным", - сказал Калиняк журналистам после экстренного заседания правительства.Он уточнил, что Фицо в ходе покушения получил четыре огнестрельных ранения. "Врачам удалось стабилизировать состояние, но он еще не находится вне опасности для жизни", - добавил Калиняк.Покушение на Фицо произошло 15 мая после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу. МВД информировало о том, его состояние Фицо критическое. В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов в главу кабмина, он был задержан на месте. По данным МВД, мужчина руководствовался политическими мотивами. Словацкие СМИ сообщали, что покушение на премьера Словакии совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который выстрелил в Фицо, когда премьер подошел поприветствовать людей, находившихся рядом с местом проведения заседания правительства.Премьер Словакии Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.

словакия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо 2024-05-16T14:26 true PT0M12S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, словакия, покушение на премьер-министра словакии фицо, роберт калиняк, роберт фицо