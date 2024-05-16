https://ria.ru/20240516/fitso-1946326700.html

В Словакии рассказали о состоянии премьера

В Словакии рассказали о состоянии премьера - РИА Новости, 16.05.2024

В Словакии рассказали о состоянии премьера

Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который выступал против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО и на которого было совершено покушение,... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T09:10

2024-05-16T09:10

2024-05-16T09:29

словакия

покушение на премьер-министра словакии фицо

в мире

роберт фицо

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БРАТИСЛАВА, 16 мая - РИА Новости. Состояние премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который выступал против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО и на которого было совершено покушение, стабильное, сообщил в четверг госсекретарь министерства окружающей среды Филип Куффа."По данным последних данных, премьер Роберт Фицо в стабилизированном состоянии", - написал Куффа на своей странице в социальной сети Facebook*.Покушение на Фицо произошло в среду после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от столицы Словакии Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу. МВД информировало о том, его состояние Фицо критическое. В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов в главу кабмина. По данным МВД, он руководствовался политическими мотивами. Словацкие СМИ сообщали, что покушение на премьера Словакии совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который выстрелил в Фицо, когда премьер подошел поприветствовать людей, находившихся рядом с местом проведения заседания правительства.Премьер Словакии Фицо неоднократно выступал против поставок оружия Украине, а также заявлял, что будет блокировать членство Украины в НАТО, поскольку это означало бы начало Третьей мировой войны. По мнению Фицо, конфликт на Украине начался еще в 2014 году с "разгула украинских неонацистов", а Россию обманывали, убеждая, что НАТО прекратит расширяться. Премьер Словакии высказывался против отправки военных на Украину. По его словам, возможная отправка военных НАТО в эту страну привела бы к эскалации конфликта. Фицо также заявлял, что Словакия не входит в число стран, которые заинтересованы в том, чтобы делать из России врага.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Момент покушения на премьер-министра Словакии Момент покушения на премьер-министра Словакии 2024-05-16T09:10 true PT0M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

словакия, покушение на премьер-министра словакии фицо, в мире, роберт фицо