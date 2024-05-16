https://ria.ru/20240516/fitso-1946321154.html

Угроза жизни премьера Словакии все еще сохраняется, пишут СМИ

Угроза жизни премьера Словакии все еще сохраняется, пишут СМИ - РИА Новости, 16.05.2024

Угроза жизни премьера Словакии все еще сохраняется, пишут СМИ

Угроза для жизни премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения и сложной операции еще сохраняется, передает телеканал Markiza со ссылкой на источник в... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T08:27

2024-05-16T08:27

2024-05-16T09:04

в мире

словакия

роберт фицо

покушение на премьер-министра словакии фицо

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БРАТИСЛАВА, 16 мая — РИА Новости. Угроза для жизни премьер-министра Словакии Роберта Фицо после покушения и сложной операции еще сохраняется, передает телеканал Markiza со ссылкой на источник в больнице."Премьер Словакии после сложной операции, которая длилась несколько часов, все еще в опасном для жизни состоянии", — говорится в сообщении.Покушение на Фицо произошло в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. После выездного заседания правительства премьер вышел к собравшимся горожанам, в этот момент прозвучало пять выстрелов.По информации СМИ, Фицо получил ранения в плечо и брюшную полость. Его доставили вертолетом в больницу города Банска-Бистрица и прооперировали, а затем ввели в искусственную кому. Стрелявшего задержали. По данным МВД, он руководствовался политическими мотивами. Словацкие СМИ назвали его имя — это 71-летний писатель Юрай Цинтула.Президент России Владимир Путин назвал произошедшее чудовищным преступлением, не имеющим оправданий. Он передал Фицо слова самой искренней поддержки и пожелал скорейшего и полного выздоровления.Словацкий премьер не раз выступал против поставок оружия на Украину и заявлял, что будет блокировать членство этой страны в НАТО. Кроме того, он говорил, что Братислава заинтересована в хороших отношениях с Москвой, и обещал сделать шаги в этом направлении. Он называл обязательным диалог между двумя странами и отверг представление о необходимости из-за конфликта на Украине делать вид, что России не существует.

https://ria.ru/20240515/pokushenie-1946264742.html

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Момент покушения на премьер-министра Словакии Момент покушения на премьер-министра Словакии 2024-05-16T08:27 true PT0M12S

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в мире, словакия, роберт фицо, покушение на премьер-министра словакии фицо