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Россия осуждает нападение на Фицо, заявил Песков - РИА Новости, 16.05.2024
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07:29 16.05.2024 (обновлено: 08:48 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/fitso-1946316903.html
Россия осуждает нападение на Фицо, заявил Песков
Россия осуждает нападение на Фицо, заявил Песков - РИА Новости, 16.05.2024
Россия осуждает нападение на Фицо, заявил Песков
Москва решительно осуждает покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и желает ему скорейшего выздоровления, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T07:29
2024-05-16T08:48
россия
словакия
покушение на премьер-министра словакии фицо
роберт фицо
дмитрий песков
в мире
братислава
владимир путин
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Москва решительно осуждает покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и желает ему скорейшего выздоровления, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков "Известиям"."Мы, естественно, самым решительным образом осуждаем это нападение, считаем его абсолютно неприемлемым, это действительно большая трагедия", — сказал он.Песков напомнил, что президент Владимир Путин направил словацкой коллеге Зузане Чапутовой телеграмму со словами поддержки в адрес Фицо."Мы надеемся, что господину Фицо удастся все-таки действительно выкарабкаться из этой ситуации и поправиться. Мы желаем ему скорейшего выздоровления", — добавил пресс-секретарь.Он отметил также, что словацкая сторона не обращалась к Москве за помощью в расследовании произошедшего.Покушение на Фицо произошло в городе Гандлова в 190 километрах от Братиславы. После выездного заседания правительства премьер вышел к собравшимся горожанам, в этот момент прозвучали пять выстрелов.По информации СМИ, Фицо получил ранения в плечо и в брюшную полость. Его доставили вертолетом в больницу города Банска-Бистрица, прооперировали, а затем ввели в искусственную кому. По словам вице-премьера Томаш Тарабы, жизни главы правительства ничего не угрожает.Стрелявшего задержали. По данным МВД, он руководствовался политическими мотивами. Словацкие СМИ назвали его имя — это 71-летний писатель Юрай Цинтула.
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россия, словакия, покушение на премьер-министра словакии фицо, роберт фицо, дмитрий песков, в мире, братислава, владимир путин
Россия, Словакия, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо, Роберт Фицо, Дмитрий Песков, В мире, Братислава, Владимир Путин
Россия осуждает нападение на Фицо, заявил Песков

Песков: Россия решительно осуждает нападение на премьер-министра Словакии Фицо

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Москва решительно осуждает покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и желает ему скорейшего выздоровления, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков "Известиям".
"Мы, естественно, самым решительным образом осуждаем это нападение, считаем его абсолютно неприемлемым, это действительно большая трагедия", — сказал он.
Покушение на Роберта Фицо
© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa

Покушение на Роберта Фицо произошло в городе Гандлова, что в 190 километрах от столицы страны Братиславы.

Место покушения на Роберта Фицо

Покушение на Роберта Фицо произошло в городе Гандлова, что в 190 километрах от столицы страны Братиславы.

© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
1 из 7
© AFP 2024 / AFPTV

Охрана премьера среагировала оперативно, прикрыв собой политика и спешно усадив его в автомобиль.

Покушение на Роберта Фицо

Охрана премьера среагировала оперативно, прикрыв собой политика и спешно усадив его в автомобиль.

© AFP 2024 / AFPTV
2 из 7
© AFP 2024 / RTVS

Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.

Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо

Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.

© AFP 2024 / RTVS
3 из 7
© AP Photo / TASR /Radovan Stoklasa

Трагедия произошла в момент, когда премьер-министр вышел поговорить к собравшимся у здания людям.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо разговаривает с людьми перед заседанием кабинета министров в городе Гандлова. 15 мая 2024

Трагедия произошла в момент, когда премьер-министр вышел поговорить к собравшимся у здания людям.

© AP Photo / TASR /Radovan Stoklasa
4 из 7
© AP Photo / TASR/Jan Kroslák

Фицо получил ранения в грудь и брюшную полость. Премьера вертолетом доставили в больницу города Банска-Бистрица.

Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица

Фицо получил ранения в грудь и брюшную полость. Премьера вертолетом доставили в больницу города Банска-Бистрица.

© AP Photo / TASR/Jan Kroslák
5 из 7
© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток пообещал, что покушение на премьера республики будет тщательно расследоваться.

Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток пообещал, что покушение на премьера республики будет тщательно расследоваться.

© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
6 из 7
© AP Photo / TASR/Jan Kroslák

В партии Smer, которую возглавляет Фицо, заявили, что после покушения политик находится в угрожающем жизни состоянии, а "ближайшие часы будут для него решающими".

Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица

В партии Smer, которую возглавляет Фицо, заявили, что после покушения политик находится в угрожающем жизни состоянии, а "ближайшие часы будут для него решающими".

© AP Photo / TASR/Jan Kroslák
7 из 7

Покушение на Роберта Фицо произошло в городе Гандлова, что в 190 километрах от столицы страны Братиславы.

© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
1 из 7

Охрана премьера среагировала оперативно, прикрыв собой политика и спешно усадив его в автомобиль.

© AFP 2024 / AFPTV
2 из 7

Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.

© AFP 2024 / RTVS
3 из 7

Трагедия произошла в момент, когда премьер-министр вышел поговорить к собравшимся у здания людям.

© AP Photo / TASR /Radovan Stoklasa
4 из 7

Фицо получил ранения в грудь и брюшную полость. Премьера вертолетом доставили в больницу города Банска-Бистрица.

© AP Photo / TASR/Jan Kroslák
5 из 7

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток пообещал, что покушение на премьера республики будет тщательно расследоваться.

© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
6 из 7

В партии Smer, которую возглавляет Фицо, заявили, что после покушения политик находится в угрожающем жизни состоянии, а "ближайшие часы будут для него решающими".

© AP Photo / TASR/Jan Kroslák
7 из 7
Песков напомнил, что президент Владимир Путин направил словацкой коллеге Зузане Чапутовой телеграмму со словами поддержки в адрес Фицо.
"Мы надеемся, что господину Фицо удастся все-таки действительно выкарабкаться из этой ситуации и поправиться. Мы желаем ему скорейшего выздоровления", — добавил пресс-секретарь.
Он отметил также, что словацкая сторона не обращалась к Москве за помощью в расследовании произошедшего.
Покушение на Фицо произошло в городе Гандлова в 190 километрах от Братиславы. После выездного заседания правительства премьер вышел к собравшимся горожанам, в этот момент прозвучали пять выстрелов.
По информации СМИ, Фицо получил ранения в плечо и в брюшную полость. Его доставили вертолетом в больницу города Банска-Бистрица, прооперировали, а затем ввели в искусственную кому. По словам вице-премьера Томаш Тарабы, жизни главы правительства ничего не угрожает.
Стрелявшего задержали. По данным МВД, он руководствовался политическими мотивами. Словацкие СМИ назвали его имя — это 71-летний писатель Юрай Цинтула.
Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Жизни Фицо после покушения ничего не угрожает, заявил вице-премьер Словакии
Вчера, 00:36
 
РоссияСловакияПокушение на премьер-министра Словакии ФицоРоберт ФицоДмитрий ПесковВ миреБратиславаВладимир Путин
 
 
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