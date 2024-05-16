Россия осуждает нападение на Фицо, заявил Песков

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Москва решительно осуждает покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и желает ему скорейшего выздоровления, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков "Известиям"."Мы, естественно, самым решительным образом осуждаем это нападение, считаем его абсолютно неприемлемым, это действительно большая трагедия", — сказал он.Песков напомнил, что президент Владимир Путин направил словацкой коллеге Зузане Чапутовой телеграмму со словами поддержки в адрес Фицо."Мы надеемся, что господину Фицо удастся все-таки действительно выкарабкаться из этой ситуации и поправиться. Мы желаем ему скорейшего выздоровления", — добавил пресс-секретарь.Он отметил также, что словацкая сторона не обращалась к Москве за помощью в расследовании произошедшего.Покушение на Фицо произошло в городе Гандлова в 190 километрах от Братиславы. После выездного заседания правительства премьер вышел к собравшимся горожанам, в этот момент прозвучали пять выстрелов.По информации СМИ, Фицо получил ранения в плечо и в брюшную полость. Его доставили вертолетом в больницу города Банска-Бистрица, прооперировали, а затем ввели в искусственную кому. По словам вице-премьера Томаш Тарабы, жизни главы правительства ничего не угрожает.Стрелявшего задержали. По данным МВД, он руководствовался политическими мотивами. Словацкие СМИ назвали его имя — это 71-летний писатель Юрай Цинтула.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Москва решительно осуждает покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и желает ему скорейшего выздоровления, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков "Известиям".
"Мы, естественно, самым решительным образом осуждаем это нападение, считаем его абсолютно неприемлемым, это действительно большая трагедия", — сказал он.
Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.
Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.
Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.
"Мы надеемся, что господину Фицо удастся все-таки действительно выкарабкаться из этой ситуации и поправиться. Мы желаем ему скорейшего выздоровления", — добавил пресс-секретарь.
Он отметил также, что словацкая сторона не обращалась к Москве за помощью в расследовании произошедшего.
Покушение на Фицо произошло в городе Гандлова в 190 километрах от Братиславы. После выездного заседания правительства премьер вышел к собравшимся горожанам, в этот момент прозвучали пять выстрелов.
По информации СМИ, Фицо получил ранения в плечо и в брюшную полость. Его доставили вертолетом в больницу города Банска-Бистрица, прооперировали, а затем ввели в искусственную кому. По словам вице-премьера Томаш Тарабы, жизни главы правительства ничего не угрожает.
Стрелявшего задержали. По данным МВД, он руководствовался политическими мотивами. Словацкие СМИ назвали его имя — это 71-летний писатель Юрай Цинтула.
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