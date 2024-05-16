https://ria.ru/20240516/fitso-1946316903.html

Россия осуждает нападение на Фицо, заявил Песков

Россия осуждает нападение на Фицо, заявил Песков - РИА Новости, 16.05.2024

Россия осуждает нападение на Фицо, заявил Песков

Москва решительно осуждает покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и желает ему скорейшего выздоровления, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T07:29

2024-05-16T07:29

2024-05-16T08:48

россия

словакия

покушение на премьер-министра словакии фицо

роберт фицо

дмитрий песков

в мире

братислава

владимир путин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/18/1911681017_948:0:2623:942_1920x0_80_0_0_7eed3c79ce13827be65b48e2eb4e7ca3.jpg

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Москва решительно осуждает покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и желает ему скорейшего выздоровления, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков "Известиям"."Мы, естественно, самым решительным образом осуждаем это нападение, считаем его абсолютно неприемлемым, это действительно большая трагедия", — сказал он.Песков напомнил, что президент Владимир Путин направил словацкой коллеге Зузане Чапутовой телеграмму со словами поддержки в адрес Фицо."Мы надеемся, что господину Фицо удастся все-таки действительно выкарабкаться из этой ситуации и поправиться. Мы желаем ему скорейшего выздоровления", — добавил пресс-секретарь.Он отметил также, что словацкая сторона не обращалась к Москве за помощью в расследовании произошедшего.Покушение на Фицо произошло в городе Гандлова в 190 километрах от Братиславы. После выездного заседания правительства премьер вышел к собравшимся горожанам, в этот момент прозвучали пять выстрелов.По информации СМИ, Фицо получил ранения в плечо и в брюшную полость. Его доставили вертолетом в больницу города Банска-Бистрица, прооперировали, а затем ввели в искусственную кому. По словам вице-премьера Томаш Тарабы, жизни главы правительства ничего не угрожает.Стрелявшего задержали. По данным МВД, он руководствовался политическими мотивами. Словацкие СМИ назвали его имя — это 71-летний писатель Юрай Цинтула.

https://ria.ru/20240516/fitso-1946296546.html

россия

словакия

братислава

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, словакия, покушение на премьер-министра словакии фицо, роберт фицо, дмитрий песков, в мире, братислава, владимир путин