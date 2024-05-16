https://ria.ru/20240516/fitso-1946296546.html

Жизни Фицо после покушения ничего не угрожает, заявил вице-премьер

Жизни Фицо после покушения ничего не угрожает, заявил вице-премьер - РИА Новости, 16.05.2024

Жизни Фицо после покушения ничего не угрожает, заявил вице-премьер

Вице-премьер и министр окружающей среды Словакии Томаш Тараба заявил, что жизни премьера страны Роберта Фицо, пережившего покушение, ничего не угрожает. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T00:36

2024-05-16T00:36

2024-05-16T00:36

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Вице-премьер и министр окружающей среды Словакии Томаш Тараба заявил, что жизни премьера страны Роберта Фицо, пережившего покушение, ничего не угрожает."Думаю, в конце концов он выживет. В данный момент его жизни ничего не угрожает", - приводят его слова ряд СМИ.Покушение на Фицо, неоднократно выступавшего против поставок оружия Украине и ее членства в НАТО, произошло после выездного заседания правительства в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. Премьера вертолетом транспортировали в больницу. МВД сообщало, что состояние Фицо критическое. В ходе покушения нападавший сделал пять выстрелов в главу кабмина.По данным МВД, стрелявший руководствовался политическими мотивами. Словацкие СМИ сообщали, что покушение на премьера Словакии совершил 71-летний писатель Юрай Цинтула, который выстрелил в Фицо, когда премьер подошел поприветствовать людей, находившихся рядом с местом проведения заседания правительства.

https://ria.ru/20240515/pokushenie-1946264742.html

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в мире, словакия, украина, братислава, роберт фицо, нато, покушение на премьер-министра словакии фицо