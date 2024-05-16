Рейтинг@Mail.ru
Посол Ирана призвал увеличить число направлений для полетов из России - РИА Новости, 16.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:42 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/dzhalali-1946430266.html
Посол Ирана призвал увеличить число направлений для полетов из России
Посол Ирана призвал увеличить число направлений для полетов из России - РИА Новости, 16.05.2024
Посол Ирана призвал увеличить число направлений для полетов из России
Тегеран хотел бы, чтобы количество городов прямого авиасообщения между Ираном и Россией выросло, заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T14:42
2024-05-16T14:42
иран
россия
тегеран (город)
казем джалали
россия — исламский мир: kazanforum 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903861153_0:246:2765:1801_1920x0_80_0_0_79458b1ec5e3efe700ab7984d0c5f6f6.jpg
КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Тегеран хотел бы, чтобы количество городов прямого авиасообщения между Ираном и Россией выросло, заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали. "В 2023-24 году количество поездок иранцев в Россию было беспрецедентным. Думаю, что иранцы следуют за гражданами Китая в плане поездок в Россию. В вопросе туристических поездок россиян в Иран тоже произошел хороший скачок", - сказал он в ходе пресс-конференции в рамках международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum". Он напомнил об отмене виз для групповых туристических поездок между Россией и Ираном. Сейчас, добавил он, авиасообщение между двумя странами ограничено главным образом Москвой и Тегераном, а также иногда Санкт-Петербургом. "Нам нужно диверсифицировать количество направлений. У Казани есть потенциал для прямых рейсов с Ираном, у Астрахани и ряда других мест тоже. В Иране же тоже несколько городов, куда россияне также могли бы летать - это Решт, Тебриз, Исфахан, Шираз", - отметил посол Ирана. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани с 14 по 19 мая.
https://ria.ru/20231207/iran-1914286069.html
https://ria.ru/20230921/iran-1897736818.html
иран
россия
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/13/1903861153_0:83:2620:2048_1920x0_80_0_0_1fb37f58dddef8eb08cbf63ae0dd0ad7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, россия, тегеран (город), казем джалали, россия — исламский мир: kazanforum 2024
Иран, Россия, Тегеран (город), Казем Джалали, Россия — Исламский мир: KazanForum 2024
Посол Ирана призвал увеличить число направлений для полетов из России

Посол Джалали: Тегеран хочет, чтобы авиасообщение с Россией выросло

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали
Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Чрезвычайный и Полномочный Посол Исламской Республики Иран в Российской Федерации Казем Джалали. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Тегеран хотел бы, чтобы количество городов прямого авиасообщения между Ираном и Россией выросло, заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали.
«
"В 2023-24 году количество поездок иранцев в Россию было беспрецедентным. Думаю, что иранцы следуют за гражданами Китая в плане поездок в Россию. В вопросе туристических поездок россиян в Иран тоже произошел хороший скачок", - сказал он в ходе пресс-конференции в рамках международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum".
Флаги России и Ирана - РИА Новости, 1920, 07.12.2023
Темой переговоров с президентом Ирана в Москве станет проект "Север — Юг"
7 декабря 2023, 10:36
Он напомнил об отмене виз для групповых туристических поездок между Россией и Ираном.
Сейчас, добавил он, авиасообщение между двумя странами ограничено главным образом Москвой и Тегераном, а также иногда Санкт-Петербургом.
"Нам нужно диверсифицировать количество направлений. У Казани есть потенциал для прямых рейсов с Ираном, у Астрахани и ряда других мест тоже. В Иране же тоже несколько городов, куда россияне также могли бы летать - это Решт, Тебриз, Исфахан, Шираз", - отметил посол Ирана.
Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани с 14 по 19 мая.
Представители ведущих иранских туристических агентств во время прибытия в аэропорт Минеральные Воды - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
В Россию по безвизовому режиму прибыла делегация из Ирана
21 сентября 2023, 12:50
 
ИранРоссияТегеран (город)Казем ДжалалиРоссия — Исламский мир: KazanForum 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала