https://ria.ru/20240516/dzhalali-1946430266.html

Посол Ирана призвал увеличить число направлений для полетов из России

Посол Ирана призвал увеличить число направлений для полетов из России - РИА Новости, 16.05.2024

Посол Ирана призвал увеличить число направлений для полетов из России

Тегеран хотел бы, чтобы количество городов прямого авиасообщения между Ираном и Россией выросло, заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T14:42

2024-05-16T14:42

2024-05-16T14:42

иран

россия

тегеран (город)

казем джалали

россия — исламский мир: kazanforum 2024

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КАЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Тегеран хотел бы, чтобы количество городов прямого авиасообщения между Ираном и Россией выросло, заявил посол Ирана в РФ Казем Джалали. "В 2023-24 году количество поездок иранцев в Россию было беспрецедентным. Думаю, что иранцы следуют за гражданами Китая в плане поездок в Россию. В вопросе туристических поездок россиян в Иран тоже произошел хороший скачок", - сказал он в ходе пресс-конференции в рамках международного экономического форума "Россия - Исламский мир: KazanForum". Он напомнил об отмене виз для групповых туристических поездок между Россией и Ираном. Сейчас, добавил он, авиасообщение между двумя странами ограничено главным образом Москвой и Тегераном, а также иногда Санкт-Петербургом. "Нам нужно диверсифицировать количество направлений. У Казани есть потенциал для прямых рейсов с Ираном, у Астрахани и ряда других мест тоже. В Иране же тоже несколько городов, куда россияне также могли бы летать - это Решт, Тебриз, Исфахан, Шираз", - отметил посол Ирана. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани с 14 по 19 мая.

https://ria.ru/20231207/iran-1914286069.html

https://ria.ru/20230921/iran-1897736818.html

иран

россия

тегеран (город)

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иран, россия, тегеран (город), казем джалали, россия — исламский мир: kazanforum 2024