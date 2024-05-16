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Бывший президент Туркмении прокомментировал визит делегации в Казань - РИА Новости, 16.05.2024
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22:47 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/delegatsiya-1946550315.html
Бывший президент Туркмении прокомментировал визит делегации в Казань
Бывший президент Туркмении прокомментировал визит делегации в Казань - РИА Новости, 16.05.2024
Бывший президент Туркмении прокомментировал визит делегации в Казань
Бывший президент Туркмении, председатель Халк Маслахаты (высшего представительного органа народовластья в стране) Гурбангулы Бердымухамедов выразил... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T22:47
2024-05-16T22:47
россия — исламский мир: kazanforum 2024
гурбангулы бердымухамедов
казань
туркмения
россия
рустам минниханов
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АШХАБАД, 16 мая - РИА Новости. Бывший президент Туркмении, председатель Халк Маслахаты (высшего представительного органа народовластья в стране) Гурбангулы Бердымухамедов выразил убежденность, что нынешний визит туркменской делегации в Казань и предстоящие встречи на различных площадках внесут весомый вклад в расширение отношений с РФ, сообщает в четверг сайт Государственного информационного агентства Туркмении (ТДХ). "Выражаем глубокую убеждённость, что нынешний визит делегации Туркменистана и предстоящие встречи на различных площадках внесут весомый вклад в расширение наших двусторонних отношений, которые являются важной составляющей стратегического партнёрства Туркменистана с Российской Федерацией", - подчеркнул Бердымухамедов на переговорах с главой Татарстана Рустамом Миннихановым в казанском кремле. На встрече стороны отметили высокий уровень и позитивную динамику двустороннего сотрудничества в нефтегазовой отрасли, судостроении, химической промышленности, в области поставок авиационной техники и грузовых автомобилей, а также в гуманитарной сфере, в том числе по линии образования, науки и искусства. В ходе визита в Казань туркменская делегация во главе с Бердымухамедовым планирует принять участие в Международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum 2024" и в заседании Группы стратегического видения "Россия – Исламский мир".
https://ria.ru/20240516/blyuda-1946412559.html
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россия — исламский мир: kazanforum 2024, гурбангулы бердымухамедов, казань, туркмения, россия, рустам минниханов
Россия — Исламский мир: KazanForum 2024, Гурбангулы Бердымухамедов, Казань, Туркмения, Россия, Рустам Минниханов
Бывший президент Туркмении прокомментировал визит делегации в Казань

Маслахаты: визит туркменской делегации в Казань укрепит партнерство с РФ

© iStock.com / EXTREME-PHOTOGRAPHERВид на Казань
Вид на Казань - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© iStock.com / EXTREME-PHOTOGRAPHER
Вид на Казань. Архивное фото
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АШХАБАД, 16 мая - РИА Новости. Бывший президент Туркмении, председатель Халк Маслахаты (высшего представительного органа народовластья в стране) Гурбангулы Бердымухамедов выразил убежденность, что нынешний визит туркменской делегации в Казань и предстоящие встречи на различных площадках внесут весомый вклад в расширение отношений с РФ, сообщает в четверг сайт Государственного информационного агентства Туркмении (ТДХ).
"Выражаем глубокую убеждённость, что нынешний визит делегации Туркменистана и предстоящие встречи на различных площадках внесут весомый вклад в расширение наших двусторонних отношений, которые являются важной составляющей стратегического партнёрства Туркменистана с Российской Федерацией", - подчеркнул Бердымухамедов на переговорах с главой Татарстана Рустамом Миннихановым в казанском кремле.
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На встрече стороны отметили высокий уровень и позитивную динамику двустороннего сотрудничества в нефтегазовой отрасли, судостроении, химической промышленности, в области поставок авиационной техники и грузовых автомобилей, а также в гуманитарной сфере, в том числе по линии образования, науки и искусства.
В ходе визита в Казань туркменская делегация во главе с Бердымухамедовым планирует принять участие в Международном экономическом форуме "Россия – Исламский мир: KazanForum 2024" и в заседании Группы стратегического видения "Россия – Исламский мир".
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Россия — Исламский мир: KazanForum 2024Гурбангулы БердымухамедовКазаньТуркменияРоссияРустам Минниханов
 
 
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