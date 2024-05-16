https://ria.ru/20240516/belgorod-1946357380.html

В Белгородской области запустили сирену ракетной опасности

В Белгородской области запустили сирену ракетной опасности - РИА Новости, 16.05.2024

В Белгородской области запустили сирену ракетной опасности

Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T11:14

2024-05-16T11:14

2024-05-16T11:24

белгородская область

белгород

белгородский район

вячеслав гладков

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БЕЛГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале городской администрации."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.Губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале рекомендовал жителям области укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами.

https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html

белгородская область

белгород

белгородский район

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белгородская область, белгород, белгородский район, вячеслав гладков