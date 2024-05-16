https://ria.ru/20240516/belgorod-1946357380.html
В Белгородской области запустили сирену ракетной опасности
В Белгородской области запустили сирену ракетной опасности - РИА Новости, 16.05.2024
В Белгородской области запустили сирену ракетной опасности
Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале городской администрации. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T11:14
2024-05-16T11:14
2024-05-16T11:24
белгородская область
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белгородский район
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 16 мая - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода и Белгородского района, сообщается в Telegram-канале городской администрации."РСЧС: Внимание! Город Белгород и Белгородский район. Ракетная опасность. По возможности оставайтесь дома. Не подходите к окнам", - говорится в сообщении.Губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале рекомендовал жителям области укрыться в помещениях без окон и со сплошными стенами.
https://ria.ru/20240318/muzhestvo-1933858369.html
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белгородская область, белгород, белгородский район, вячеслав гладков
Белгородская область, Белгород, Белгородский район, Вячеслав Гладков
В Белгородской области запустили сирену ракетной опасности
Мэрия: ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе