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Путин заявил о планах России и Китая укреплять контакты по линии банков - РИА Новости, 16.05.2024
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10:57 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/banki-1946353593.html
Путин заявил о планах России и Китая укреплять контакты по линии банков
Путин заявил о планах России и Китая укреплять контакты по линии банков - РИА Новости, 16.05.2024
Путин заявил о планах России и Китая укреплять контакты по линии банков
Президент России Владимир Путин заявил о планах России и Китая укреплять контакты по линии банковских учреждений и задействовать платежные системы для... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T10:57
2024-05-16T10:57
россия
китай
владимир путин
си цзиньпин
в мире
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о планах России и Китая укреплять контакты по линии банковских учреждений и задействовать платежные системы для обслуживания экономических операторов. "Мы договорились укреплять контакты по линии кредитно-банковских учреждений, энергично задействовать национальные платежные системы для обслуживания наших экономических операторов", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем Китая Си Цзиньпином.
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россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, в мире
Россия, Китай, Владимир Путин, Си Цзиньпин, В мире
Путин заявил о планах России и Китая укреплять контакты по линии банков

Путин: РФ и Китая договорились укреплять контакты по линии банковских учреждений

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о планах России и Китая укреплять контакты по линии банковских учреждений и задействовать платежные системы для обслуживания экономических операторов.
"Мы договорились укреплять контакты по линии кредитно-банковских учреждений, энергично задействовать национальные платежные системы для обслуживания наших экономических операторов", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем Китая Си Цзиньпином.
Российский и китайские флаги - РИА Новости, 1920, 19.10.2023
КНР отметила масштабный характер энергетического сотрудничества с Россией
19 октября 2023, 05:15
 
РоссияКитайВладимир ПутинСи ЦзиньпинВ мире
 
 
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