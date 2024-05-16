https://ria.ru/20240516/banki-1946353593.html

Путин заявил о планах России и Китая укреплять контакты по линии банков

Путин заявил о планах России и Китая укреплять контакты по линии банков - РИА Новости, 16.05.2024

Путин заявил о планах России и Китая укреплять контакты по линии банков

Президент России Владимир Путин заявил о планах России и Китая укреплять контакты по линии банковских учреждений и задействовать платежные системы для... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T10:57

2024-05-16T10:57

2024-05-16T10:57

россия

китай

владимир путин

си цзиньпин

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о планах России и Китая укреплять контакты по линии банковских учреждений и задействовать платежные системы для обслуживания экономических операторов. "Мы договорились укреплять контакты по линии кредитно-банковских учреждений, энергично задействовать национальные платежные системы для обслуживания наших экономических операторов", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с председателем Китая Си Цзиньпином.

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россия, китай, владимир путин, си цзиньпин, в мире