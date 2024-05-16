https://ria.ru/20240516/avtoprom-1946342862.html
Путин отметил успехи Китая в области автопрома
Путин отметил успехи Китая в области автопрома - РИА Новости, 16.05.2024
Путин отметил успехи Китая в области автопрома
Президент России Владимир Путин отметил явные и очевидные успехи Китая в конкурентной борьбе в области автомобильной промышленности. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T10:20
2024-05-16T10:20
2024-05-16T10:20
китай
россия
владимир путин
си цзиньпин
экономика
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ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил явные и очевидные успехи Китая в конкурентной борьбе в области автомобильной промышленности. "Председатель (КНР Си Цзиньпин) сейчас говорил в ходе наших переговоров о негативном влиянии всяких незаконных акций, санкций, ограничений. Мы приветствуем сотрудничество с китайскими друзьями и в сфере производства автомобилей, где китайские друзья добиваются явных, совершенно очевидных успехов и преимуществ в конкурентной борьбе, честной конкурентной борьбе. Мы приветствуем сотрудничество и будем развивать дальше", - сказал Путин, выступая с заявлением для прессы по итогам российско-китайских переговоров.
https://ria.ru/20240426/vnedorozhnik-1942407800.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, россия, владимир путин, си цзиньпин, экономика
Китай, Россия, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Экономика
Путин отметил успехи Китая в области автопрома
Путин: Китай добивается совершенно очевидных успехов в производстве автомобилей