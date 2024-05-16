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Путин отметил успехи Китая в области автопрома - РИА Новости, 16.05.2024
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10:20 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/avtoprom-1946342862.html
Путин отметил успехи Китая в области автопрома
Путин отметил успехи Китая в области автопрома - РИА Новости, 16.05.2024
Путин отметил успехи Китая в области автопрома
Президент России Владимир Путин отметил явные и очевидные успехи Китая в конкурентной борьбе в области автомобильной промышленности. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T10:20
2024-05-16T10:20
китай
россия
владимир путин
си цзиньпин
экономика
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ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил явные и очевидные успехи Китая в конкурентной борьбе в области автомобильной промышленности. "Председатель (КНР Си Цзиньпин) сейчас говорил в ходе наших переговоров о негативном влиянии всяких незаконных акций, санкций, ограничений. Мы приветствуем сотрудничество с китайскими друзьями и в сфере производства автомобилей, где китайские друзья добиваются явных, совершенно очевидных успехов и преимуществ в конкурентной борьбе, честной конкурентной борьбе. Мы приветствуем сотрудничество и будем развивать дальше", - сказал Путин, выступая с заявлением для прессы по итогам российско-китайских переговоров.
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китай, россия, владимир путин, си цзиньпин, экономика
Китай, Россия, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Экономика
Путин отметил успехи Китая в области автопрома

Путин: Китай добивается совершенно очевидных успехов в производстве автомобилей

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Haval F7x в шоуруме дилерского центра
Автомобиль Haval F7x в шоуруме дилерского центра - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Автомобиль Haval F7x в шоуруме дилерского центра. Архивное фото
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ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил явные и очевидные успехи Китая в конкурентной борьбе в области автомобильной промышленности.
"Председатель (КНР Си Цзиньпин) сейчас говорил в ходе наших переговоров о негативном влиянии всяких незаконных акций, санкций, ограничений. Мы приветствуем сотрудничество с китайскими друзьями и в сфере производства автомобилей, где китайские друзья добиваются явных, совершенно очевидных успехов и преимуществ в конкурентной борьбе, честной конкурентной борьбе. Мы приветствуем сотрудничество и будем развивать дальше", - сказал Путин, выступая с заявлением для прессы по итогам российско-китайских переговоров.
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