https://ria.ru/20240516/avtoprom-1946342862.html

Путин отметил успехи Китая в области автопрома

Путин отметил успехи Китая в области автопрома - РИА Новости, 16.05.2024

Путин отметил успехи Китая в области автопрома

Президент России Владимир Путин отметил явные и очевидные успехи Китая в конкурентной борьбе в области автомобильной промышленности. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T10:20

2024-05-16T10:20

2024-05-16T10:20

китай

россия

владимир путин

си цзиньпин

экономика

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ПЕКИН, 16 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил явные и очевидные успехи Китая в конкурентной борьбе в области автомобильной промышленности. "Председатель (КНР Си Цзиньпин) сейчас говорил в ходе наших переговоров о негативном влиянии всяких незаконных акций, санкций, ограничений. Мы приветствуем сотрудничество с китайскими друзьями и в сфере производства автомобилей, где китайские друзья добиваются явных, совершенно очевидных успехов и преимуществ в конкурентной борьбе, честной конкурентной борьбе. Мы приветствуем сотрудничество и будем развивать дальше", - сказал Путин, выступая с заявлением для прессы по итогам российско-китайских переговоров.

https://ria.ru/20240426/vnedorozhnik-1942407800.html

китай

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

китай, россия, владимир путин, си цзиньпин, экономика