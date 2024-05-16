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Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Олег Леваков - РИА Новости, 16.05.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
00:44 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/akter-1946296910.html
Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Олег Леваков
Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Олег Леваков - РИА Новости, 16.05.2024
Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Олег Леваков
Актер и режиссер, народный артист России Олег Леваком умер на 77-м году жизни, сообщил Санкт-Петербургский театр имени Ленсовета на своем сайте. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T00:44
2024-05-16T00:44
культура
россия
санкт-петербург
ленинградский театр имени ленсовета
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Актер и режиссер, народный артист России Олег Леваком умер на 77-м году жизни, сообщил Санкт-Петербургский театр имени Ленсовета на своем сайте."Мы потеряли родного человека. 15 мая на 77-м году жизни скончался народный артист России, режиссер-постановщик Олег Александрович Леваков", — говорится в некрологе.Причина его смерти не уточняется.Олег Леваков родился в 1947 году в Ленинграде. Он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии в 1974 году, после чего начал выступать в Театре имени Ленсовета. Фильмография Олега Левакова насчитывает более 80 работ, включая роли в детективных сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия". Актер удостоился звания заслуженного артиста России в 1993 году, стал народным артистом России в 2008-м.
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россия, санкт-петербург, ленинградский театр имени ленсовета
Культура, Россия, Санкт-Петербург, Ленинградский театр имени Ленсовета
Умер актер из "Улиц разбитых фонарей" Олег Леваков

Актер Олег Леваков умер в возрасте 76 лет

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПоминальная свеча
Поминальная свеча - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Актер и режиссер, народный артист России Олег Леваком умер на 77-м году жизни, сообщил Санкт-Петербургский театр имени Ленсовета на своем сайте.
"Мы потеряли родного человека. 15 мая на 77-м году жизни скончался народный артист России, режиссер-постановщик Олег Александрович Леваков", — говорится в некрологе.
Причина его смерти не уточняется.
Олег Леваков родился в 1947 году в Ленинграде. Он окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии в 1974 году, после чего начал выступать в Театре имени Ленсовета. Фильмография Олега Левакова насчитывает более 80 работ, включая роли в детективных сериалах "Улицы разбитых фонарей" и "Тайны следствия". Актер удостоился звания заслуженного артиста России в 1993 году, стал народным артистом России в 2008-м.
 
КультураРоссияСанкт-ПетербургЛенинградский театр имени Ленсовета
 
 
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