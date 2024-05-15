https://ria.ru/20240515/vizit-1946044330.html
Раскрыта причина внезапной отмены визита Зеленского в Испанию и Португалию
Раскрыта причина внезапной отмены визита Зеленского в Испанию и Португалию - РИА Новости, 15.05.2024
Раскрыта причина внезапной отмены визита Зеленского в Испанию и Португалию
Причиной отмены визита президента Украины в Испанию и Португалию стали проблемы на родине, утверждает телеканал CNN Portugal. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T06:15
2024-05-15T06:15
2024-05-15T09:48
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Причиной отмены визита президента Украины в Испанию и Португалию стали проблемы на родине, утверждает телеканал CNN Portugal."Владимир Зеленский отменил поездку на Пиренейский полуостров из-за тяжелой внутренней ситуации на Украине в данный момент", — говорится в сообщении.Как предположил телеканал, украинское руководство, вероятно, пришло к выводу, что сложная ситуация на фронте, в частности в Харьковской области, делает выезд Зеленского за границу нецелесообразным.Визит в Испанию должен был состояться в эту пятницу. Зеленский планировал подписать с премьер-министром Педро Санчесом двусторонние соглашения о безопасности.Российские военные активно наступают в Харьковской области. С конца минувшей недели Министерство обороны сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечья, Бугроватка, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково.
https://ria.ru/20240514/zelenskiy-1945999216.html
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в мире, испания, португалия, украина, владимир зеленский, педро санчес
В мире, Испания, Португалия, Украина, Владимир Зеленский, Педро Санчес
Раскрыта причина внезапной отмены визита Зеленского в Испанию и Португалию
CNN: Зеленский отменил визит в Испанию и Португалию из-за ситуации на фронте