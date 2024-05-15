https://ria.ru/20240515/vizit-1946044330.html

Раскрыта причина внезапной отмены визита Зеленского в Испанию и Португалию

Раскрыта причина внезапной отмены визита Зеленского в Испанию и Португалию - РИА Новости, 15.05.2024

Раскрыта причина внезапной отмены визита Зеленского в Испанию и Португалию

Причиной отмены визита президента Украины в Испанию и Португалию стали проблемы на родине, утверждает телеканал CNN Portugal. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T06:15

2024-05-15T06:15

2024-05-15T09:48

в мире

испания

португалия

украина

владимир зеленский

педро санчес

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921579611_814:0:2971:1213_1920x0_80_0_0_64e18e30d3bb7c49db2c224bdf3ce986.jpg

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Причиной отмены визита президента Украины в Испанию и Португалию стали проблемы на родине, утверждает телеканал CNN Portugal."Владимир Зеленский отменил поездку на Пиренейский полуостров из-за тяжелой внутренней ситуации на Украине в данный момент", — говорится в сообщении.Как предположил телеканал, украинское руководство, вероятно, пришло к выводу, что сложная ситуация на фронте, в частности в Харьковской области, делает выезд Зеленского за границу нецелесообразным.Визит в Испанию должен был состояться в эту пятницу. Зеленский планировал подписать с премьер-министром Педро Санчесом двусторонние соглашения о безопасности.Российские военные активно наступают в Харьковской области. С конца минувшей недели Министерство обороны сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечья, Бугроватка, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково.

https://ria.ru/20240514/zelenskiy-1945999216.html

https://ria.ru/20240515/ugroza-1946036594.html

испания

португалия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, испания, португалия, украина, владимир зеленский, педро санчес