https://ria.ru/20240515/ursula-1946099435.html
СМИ: фотографов попросили не снимать главу ЕК на фоне загорающих топлес
СМИ: фотографов попросили не снимать главу ЕК на фоне загорающих топлес - РИА Новости, 15.05.2024
СМИ: фотографов попросили не снимать главу ЕК на фоне загорающих топлес
Организаторы Копенгагенского саммита демократии попросили фотографов не снимать председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен на фоне загорающих с... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T12:20
2024-05-15T12:20
2024-05-15T12:20
в мире
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
дания
копенгаген
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820286580_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_45adb4bcaa0326cec085064beab5ad52.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Организаторы Копенгагенского саммита демократии попросили фотографов не снимать председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен на фоне загорающих с обнаженной грудью, сообщает издание Politico. Как отмечает газета, в преддверии появления фон дер Ляйен во вторник на мероприятии его организаторы попросили фотографов "избегать попадания в кадр" людей, которые загорали с обнаженной грудью неподалеку от места проведения встречи. По информации издания, таких загорающих было "много".
https://ria.ru/20240510/ukraina-1945133028.html
дания
копенгаген
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820286580_136:0:2865:2047_1920x0_80_0_0_47d1d79901bec13b0478763c30b65783.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, дания, копенгаген
В мире, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, Дания, Копенгаген
СМИ: фотографов попросили не снимать главу ЕК на фоне загорающих топлес
Politico: фотографам поручили не снимать фон дер Ляйен на фоне загорающих топлес