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СМИ: фотографов попросили не снимать главу ЕК на фоне загорающих топлес - РИА Новости, 15.05.2024
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12:20 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/ursula-1946099435.html
СМИ: фотографов попросили не снимать главу ЕК на фоне загорающих топлес
СМИ: фотографов попросили не снимать главу ЕК на фоне загорающих топлес - РИА Новости, 15.05.2024
СМИ: фотографов попросили не снимать главу ЕК на фоне загорающих топлес
Организаторы Копенгагенского саммита демократии попросили фотографов не снимать председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен на фоне загорающих с... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T12:20
2024-05-15T12:20
в мире
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
евросоюз
дания
копенгаген
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Организаторы Копенгагенского саммита демократии попросили фотографов не снимать председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен на фоне загорающих с обнаженной грудью, сообщает издание Politico. Как отмечает газета, в преддверии появления фон дер Ляйен во вторник на мероприятии его организаторы попросили фотографов "избегать попадания в кадр" людей, которые загорали с обнаженной грудью неподалеку от места проведения встречи. По информации издания, таких загорающих было "много".
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в мире, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, дания, копенгаген
В мире, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Евросоюз, Дания, Копенгаген
СМИ: фотографов попросили не снимать главу ЕК на фоне загорающих топлес

Politico: фотографам поручили не снимать фон дер Ляйен на фоне загорающих топлес

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertГлава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Организаторы Копенгагенского саммита демократии попросили фотографов не снимать председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен на фоне загорающих с обнаженной грудью, сообщает издание Politico.
Как отмечает газета, в преддверии появления фон дер Ляйен во вторник на мероприятии его организаторы попросили фотографов "избегать попадания в кадр" людей, которые загорали с обнаженной грудью неподалеку от места проведения встречи.
По информации издания, таких загорающих было "много".
Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 10.05.2024
Фон дер Ляйен вызвала ярость в Сети заявлением об Украине
10 мая, 16:29
 
В миреУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияЕвросоюзДанияКопенгаген
 
 
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