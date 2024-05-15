https://ria.ru/20240515/ursula-1946099435.html

СМИ: фотографов попросили не снимать главу ЕК на фоне загорающих топлес

СМИ: фотографов попросили не снимать главу ЕК на фоне загорающих топлес - РИА Новости, 15.05.2024

СМИ: фотографов попросили не снимать главу ЕК на фоне загорающих топлес

Организаторы Копенгагенского саммита демократии попросили фотографов не снимать председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен на фоне загорающих с... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T12:20

2024-05-15T12:20

2024-05-15T12:20

в мире

урсула фон дер ляйен

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Организаторы Копенгагенского саммита демократии попросили фотографов не снимать председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен на фоне загорающих с обнаженной грудью, сообщает издание Politico. Как отмечает газета, в преддверии появления фон дер Ляйен во вторник на мероприятии его организаторы попросили фотографов "избегать попадания в кадр" людей, которые загорали с обнаженной грудью неподалеку от места проведения встречи. По информации издания, таких загорающих было "много".

https://ria.ru/20240510/ukraina-1945133028.html

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в мире, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз, дания, копенгаген