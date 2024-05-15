СМИ: Эрдоган провел экстренное заседание после предупреждения о путче
Türkiye: Эрдоган провел экстренное заседание из-за сообщений об угрозе путча
© Фото : Presidency of the Republic of TürkiyeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото : Presidency of the Republic of Türkiye
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 15 мая — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное заседание с главами разведки и Минюста после того, как его соратник, лидер партии турецких националистов (МНР) Девлет Бахчели предупредил о возможной попытке госпереворота, готовящегося в рядах правоохранительных органов, пишет газета Türkiye.
В Турции большой ажиотаж вызвало увольнение ряда сотрудников полиции в Управлении безопасности Анкары, обвиняемых в связях с преступной организацией "Айхан Бора Каплан". В их домах прошли обыски с целью изъятия цифровых материалов. Соратник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, лидер партии Националистического движения (МНР) Девлет Бахчели заявил, что речь может идти о заговоре против власти и нельзя обойтись только отстранением нескольких полицейских. Политик, выступая на заседании партии в парламенте, предупредил о возможности повторения попытки госпереворота 2016 года.
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"Президент Эрдоган провел экстренное ночное заседание с министром юстиции Йылмазом Тунджем и главой Национальной разведывательной организации Ибрагимом Калыном в резиденции президента после заявлений Бахчели", — пишет газета.
Ожидается, что Эрдоган в среду выступит по этой теме на расширенном заседании правящей партии в парламенте.
Власти Турции обвиняют организацию живущего в США Фетхуллаха Гюлена, которую они называют FETÖ (террористическая организация фетхуллахистов), в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. В Турции после мятежа арестовали более 80 тысяч человек, уволили или отстранили от работы около 150 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен осудил попытку переворота и отверг обвинения.
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