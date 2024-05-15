https://ria.ru/20240515/trkiye-1946030550.html

СМИ: Эрдоган провел экстренное заседание после предупреждения о путче

СМИ: Эрдоган провел экстренное заседание после предупреждения о путче - РИА Новости, 15.05.2024

СМИ: Эрдоган провел экстренное заседание после предупреждения о путче

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное заседание с главами разведки и Минюста после того, как его соратник, лидер партии турецких националистов РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T01:46

2024-05-15T01:46

2024-05-15T08:39

в мире

турция

сша

реджеп тайип эрдоган

фетхуллах гюлен

ибрагим калын

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АНКАРА, 15 мая — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное заседание с главами разведки и Минюста после того, как его соратник, лидер партии турецких националистов (МНР) Девлет Бахчели предупредил о возможной попытке госпереворота, готовящегося в рядах правоохранительных органов, пишет газета Türkiye.В Турции большой ажиотаж вызвало увольнение ряда сотрудников полиции в Управлении безопасности Анкары, обвиняемых в связях с преступной организацией "Айхан Бора Каплан". В их домах прошли обыски с целью изъятия цифровых материалов. Соратник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, лидер партии Националистического движения (МНР) Девлет Бахчели заявил, что речь может идти о заговоре против власти и нельзя обойтись только отстранением нескольких полицейских. Политик, выступая на заседании партии в парламенте, предупредил о возможности повторения попытки госпереворота 2016 года."Президент Эрдоган провел экстренное ночное заседание с министром юстиции Йылмазом Тунджем и главой Национальной разведывательной организации Ибрагимом Калыном в резиденции президента после заявлений Бахчели", — пишет газета.Ожидается, что Эрдоган в среду выступит по этой теме на расширенном заседании правящей партии в парламенте.Власти Турции обвиняют организацию живущего в США Фетхуллаха Гюлена, которую они называют FETÖ (террористическая организация фетхуллахистов), в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. В Турции после мятежа арестовали более 80 тысяч человек, уволили или отстранили от работы около 150 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен осудил попытку переворота и отверг обвинения.

https://ria.ru/20230919/smi-1897129023.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, турция, сша, реджеп тайип эрдоган, фетхуллах гюлен, ибрагим калын