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СМИ: Эрдоган провел экстренное заседание после предупреждения о путче - РИА Новости, 15.05.2024
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01:46 15.05.2024 (обновлено: 08:39 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/trkiye-1946030550.html
СМИ: Эрдоган провел экстренное заседание после предупреждения о путче
СМИ: Эрдоган провел экстренное заседание после предупреждения о путче - РИА Новости, 15.05.2024
СМИ: Эрдоган провел экстренное заседание после предупреждения о путче
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное заседание с главами разведки и Минюста после того, как его соратник, лидер партии турецких националистов РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T01:46
2024-05-15T08:39
в мире
турция
сша
реджеп тайип эрдоган
фетхуллах гюлен
ибрагим калын
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АНКАРА, 15 мая — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное заседание с главами разведки и Минюста после того, как его соратник, лидер партии турецких националистов (МНР) Девлет Бахчели предупредил о возможной попытке госпереворота, готовящегося в рядах правоохранительных органов, пишет газета Türkiye.В Турции большой ажиотаж вызвало увольнение ряда сотрудников полиции в Управлении безопасности Анкары, обвиняемых в связях с преступной организацией "Айхан Бора Каплан". В их домах прошли обыски с целью изъятия цифровых материалов. Соратник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, лидер партии Националистического движения (МНР) Девлет Бахчели заявил, что речь может идти о заговоре против власти и нельзя обойтись только отстранением нескольких полицейских. Политик, выступая на заседании партии в парламенте, предупредил о возможности повторения попытки госпереворота 2016 года.&quot;Президент Эрдоган провел экстренное ночное заседание с министром юстиции Йылмазом Тунджем и главой Национальной разведывательной организации Ибрагимом Калыном в резиденции президента после заявлений Бахчели&quot;, — пишет газета.Ожидается, что Эрдоган в среду выступит по этой теме на расширенном заседании правящей партии в парламенте.Власти Турции обвиняют организацию живущего в США Фетхуллаха Гюлена, которую они называют FETÖ (террористическая организация фетхуллахистов), в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. В Турции после мятежа арестовали более 80 тысяч человек, уволили или отстранили от работы около 150 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен осудил попытку переворота и отверг обвинения.
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в мире, турция, сша, реджеп тайип эрдоган, фетхуллах гюлен, ибрагим калын
В мире, Турция, США, Реджеп Тайип Эрдоган, Фетхуллах Гюлен, Ибрагим Калын
СМИ: Эрдоган провел экстренное заседание после предупреждения о путче

Türkiye: Эрдоган провел экстренное заседание из-за сообщений об угрозе путча

© Фото : Presidency of the Republic of TürkiyeПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© Фото : Presidency of the Republic of Türkiye
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 15 мая — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел экстренное заседание с главами разведки и Минюста после того, как его соратник, лидер партии турецких националистов (МНР) Девлет Бахчели предупредил о возможной попытке госпереворота, готовящегося в рядах правоохранительных органов, пишет газета Türkiye.
В Турции большой ажиотаж вызвало увольнение ряда сотрудников полиции в Управлении безопасности Анкары, обвиняемых в связях с преступной организацией "Айхан Бора Каплан". В их домах прошли обыски с целью изъятия цифровых материалов. Соратник президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, лидер партии Националистического движения (МНР) Девлет Бахчели заявил, что речь может идти о заговоре против власти и нельзя обойтись только отстранением нескольких полицейских. Политик, выступая на заседании партии в парламенте, предупредил о возможности повторения попытки госпереворота 2016 года.
«

"Президент Эрдоган провел экстренное ночное заседание с министром юстиции Йылмазом Тунджем и главой Национальной разведывательной организации Ибрагимом Калыном в резиденции президента после заявлений Бахчели", — пишет газета.

Ожидается, что Эрдоган в среду выступит по этой теме на расширенном заседании правящей партии в парламенте.
Власти Турции обвиняют организацию живущего в США Фетхуллаха Гюлена, которую они называют FETÖ (террористическая организация фетхуллахистов), в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. В Турции после мятежа арестовали более 80 тысяч человек, уволили или отстранили от работы около 150 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен осудил попытку переворота и отверг обвинения.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на интервью американскому телеканалу PBS. 19 сентября 2023 - РИА Новости, 1920, 19.09.2023
Эрдоган резко ответил журналистке американского СМИ
19 сентября 2023, 09:41
 
В миреТурцияСШАРеджеп Тайип ЭрдоганФетхуллах ГюленИбрагим Калын
 
 
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