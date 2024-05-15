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СМИ: Boeing Трампа столкнулся во Флориде с другим самолетом
СМИ: Boeing Трампа столкнулся во Флориде с другим самолетом - РИА Новости, 15.05.2024
СМИ: Boeing Трампа столкнулся во Флориде с другим самолетом
Самолет экс-президента США Дональда Трампа Boeing 757 столкнулся с другим бортом в аэропорту во Флориде, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленный... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T04:09
2024-05-15T04:09
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МОСКВА, 15 мая – РИА Новости. Самолет экс-президента США Дональда Трампа Boeing 757 столкнулся с другим бортом в аэропорту во Флориде, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленный источник.Как утверждает собеседник агентства, самолет Трампа во время руления в международном аэропорту Уэст-Палм-Бич задел крылом бизнес-джет.В отчете Федерального управления гражданской авиации (FAA) США говорится, что частный Boeing 757 задел припаркованный корпоративный джет, при этом в документе не указано, что борт принадлежит Трампу, отмечает Reuters. Ведомство ведет расследование.При этом в штабе экс-президента не ответили на запрос Reuters. В субботу, по информации агентства, Трамп провел митинг в Нью-Джерси, а инцидент с самолетом произошел после его посадки в Уэст-Палм-Бич около часа ночи по местному времени в воскресенье.
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в мире, флорида, сша, нью-джерси, дональд трамп, boeing 757
В мире, Флорида, США, Нью-Джерси, Дональд Трамп, Boeing 757
СМИ: Boeing Трампа столкнулся во Флориде с другим самолетом
Reuters: Boeing 757 Трампа столкнулся с другим самолетом в аэропорту Флориды