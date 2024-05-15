https://ria.ru/20240515/tatneft-1946182664.html

"Татнефть" погасит углеродный след от KazanForum

"Татнефть" погасит углеродный след от KazanForum - РИА Новости, 15.05.2024

"Татнефть" погасит углеродный след от KazanForum

"Татнефть" погасит углеродный след от организации и проведения международного форума "Россия – исламский мир: KazanForum" за счет использования углеродных... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T16:16

2024-05-15T16:16

2024-05-15T16:16

экономика

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казань

татнефть

экология в россии

россия — исламский мир: kazanforum 2024

республика татарстан (татарстан)

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КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. "Татнефть" погасит углеродный след от организации и проведения международного форума "Россия – исламский мир: KazanForum" за счет использования углеродных единиц, полученных от реализации климатических проектов, сообщила компания в Telegram-канале. "Татнефть" погасит углеродный след KazanForum. Таким образом он станет первым углеродно-нейтральным исламским форумом", – говорится в сообщении компании, которая выступает ESG-партнером форума. "Для нейтрализации выбросов, охватывающих все аспекты организации и проведения форума, "Татнефть" планирует использовать углеродные единицы, полученные в результате реализации климатических проектов, зарегистрированных в национальном реестре углеродных единиц", - также сообщили в компании. "Татнефть" погасит углеродный след на всех мероприятиях форума, включая деловую и культурную программу, выставку и конференцию "International Property Market 2024", а также "Russia Halal Expo", уточняется в сообщении. "Татнефть" в очередной раз подтверждает свою приверженность ESG-повестке в России и за ее пределами. На площадках форума каждый желающий сможет рассчитать свой собственный углеродный след и компенсировать его, посадив саженцы деревьев. Кроме этого компания соберет, отсортирует мусор со всех площадок KazanForum для вторичной переработки, сделав мероприятие максимально зеленым", – отметили в компании. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.

https://ria.ru/20240328/povestka-1936484231.html

россия

казань

республика татарстан (татарстан)

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экономика, россия, казань, татнефть, экология в россии, россия — исламский мир: kazanforum 2024, республика татарстан (татарстан)