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"Татнефть" погасит углеродный след от KazanForum - РИА Новости, 15.05.2024
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16:16 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/tatneft-1946182664.html
"Татнефть" погасит углеродный след от KazanForum
"Татнефть" погасит углеродный след от KazanForum - РИА Новости, 15.05.2024
"Татнефть" погасит углеродный след от KazanForum
"Татнефть" погасит углеродный след от организации и проведения международного форума "Россия – исламский мир: KazanForum" за счет использования углеродных... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T16:16
2024-05-15T16:16
экономика
россия
казань
татнефть
экология в россии
россия — исламский мир: kazanforum 2024
республика татарстан (татарстан)
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КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. "Татнефть" погасит углеродный след от организации и проведения международного форума "Россия – исламский мир: KazanForum" за счет использования углеродных единиц, полученных от реализации климатических проектов, сообщила компания в Telegram-канале. "Татнефть" погасит углеродный след KazanForum. Таким образом он станет первым углеродно-нейтральным исламским форумом", – говорится в сообщении компании, которая выступает ESG-партнером форума. "Для нейтрализации выбросов, охватывающих все аспекты организации и проведения форума, "Татнефть" планирует использовать углеродные единицы, полученные в результате реализации климатических проектов, зарегистрированных в национальном реестре углеродных единиц", - также сообщили в компании. "Татнефть" погасит углеродный след на всех мероприятиях форума, включая деловую и культурную программу, выставку и конференцию "International Property Market 2024", а также "Russia Halal Expo", уточняется в сообщении. "Татнефть" в очередной раз подтверждает свою приверженность ESG-повестке в России и за ее пределами. На площадках форума каждый желающий сможет рассчитать свой собственный углеродный след и компенсировать его, посадив саженцы деревьев. Кроме этого компания соберет, отсортирует мусор со всех площадок KazanForum для вторичной переработки, сделав мероприятие максимально зеленым", – отметили в компании. Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.
https://ria.ru/20240328/povestka-1936484231.html
россия
казань
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экономика, россия, казань, татнефть, экология в россии, россия — исламский мир: kazanforum 2024, республика татарстан (татарстан)
Экономика, Россия, Казань, Татнефть, Экология в России, Россия — Исламский мир: KazanForum 2024, Республика Татарстан (Татарстан)
"Татнефть" погасит углеродный след от KazanForum

"Татнефть" погасит углеродный след от организации и проведения KazanForum

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЭмблема нефтяной компании "Татнефть"
Эмблема нефтяной компании Татнефть - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Эмблема нефтяной компании "Татнефть". Архивное фото
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КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. "Татнефть" погасит углеродный след от организации и проведения международного форума "Россия – исламский мир: KazanForum" за счет использования углеродных единиц, полученных от реализации климатических проектов, сообщила компания в Telegram-канале.
"Татнефть" погасит углеродный след KazanForum. Таким образом он станет первым углеродно-нейтральным исламским форумом", – говорится в сообщении компании, которая выступает ESG-партнером форума.
Подписание документов - РИА Новости, 1920, 28.03.2024
Эксперт Ремчуков: бизнес должен уделять внимание повестке ESG
28 марта, 20:47
"Для нейтрализации выбросов, охватывающих все аспекты организации и проведения форума, "Татнефть" планирует использовать углеродные единицы, полученные в результате реализации климатических проектов, зарегистрированных в национальном реестре углеродных единиц", - также сообщили в компании.
"Татнефть" погасит углеродный след на всех мероприятиях форума, включая деловую и культурную программу, выставку и конференцию "International Property Market 2024", а также "Russia Halal Expo", уточняется в сообщении.
"Татнефть" в очередной раз подтверждает свою приверженность ESG-повестке в России и за ее пределами. На площадках форума каждый желающий сможет рассчитать свой собственный углеродный след и компенсировать его, посадив саженцы деревьев. Кроме этого компания соберет, отсортирует мусор со всех площадок KazanForum для вторичной переработки, сделав мероприятие максимально зеленым", – отметили в компании.
Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" проходит в Казани 14-19 мая.
KazanForum: главная площадка для сотрудничества со странами исламского мира
© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum" стартовал в Казани.

Церемония встречи участников международного форума Россия - исламский мир: KAZANFORUM 2024 в аэропорту Казани

Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum" стартовал в Казани.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Александр Кряжев
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1 из 14
© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Он проходит на площадке МВЦ "Казань Экспо" с 14 по 19 мая.

Подготовка к форуму Россия - исламский мир: KAZANFORUM 2024

Он проходит на площадке МВЦ "Казань Экспо" с 14 по 19 мая.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Кристина Кормилицына
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2 из 14
© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Ключевая тема — "Доверие и сотрудничество". Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов встречает председателя группы стратегического видения "Россия — Исламский мир".

Рустам Минниханов (в центре), глава Республики Татарстан, председатель группы стратегического видения Россия Исламский мир

Ключевая тема — "Доверие и сотрудничество". Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов встречает председателя группы стратегического видения "Россия — Исламский мир".

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Павел Бедняков
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3 из 14
© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Максим Богодвид | Перейти в медиабанк

На мероприятии пройдут тематические сессии по различным направлениям.

Подготовка к форуму Россия - исламский мир: KAZANFORUM 2024

На мероприятии пройдут тематические сессии по различным направлениям.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Максим Богодвид
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4 из 14
© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

Деловая программа KazanForum объединит 12 тематических треков: международное сотрудничество, экономика, туризм, бизнес, наука и технологии, исламские финансы и инвестиции, спорт, индустрия халяль и другие.

Работа форума Россия - исламский мир: KAZANFORUM 2024

Деловая программа KazanForum объединит 12 тематических треков: международное сотрудничество, экономика, туризм, бизнес, наука и технологии, исламские финансы и инвестиции, спорт, индустрия халяль и другие.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Павел Бедняков
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5 из 14
© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

В программе — 125 тематических сессий с участием экспертов из российских регионов, стран Организации исламского сотрудничества и других государств.

Абдулла Матук аль Матук, советник эмира Кувейта, председатель Международной исламской благотворительной организации

В программе — 125 тематических сессий с участием экспертов из российских регионов, стран Организации исламского сотрудничества и других государств.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Александр Кряжев
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6 из 14
© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанк

В рамках форума, в частности, состоится международная конференция группы стратегического видения "Россия — Исламский мир" по теме справедливого многополярного мироустройства и безопасного развития.

Подготовка к форуму Россия - исламский мир: KAZANFORUM 2024

В рамках форума, в частности, состоится международная конференция группы стратегического видения "Россия — Исламский мир" по теме справедливого многополярного мироустройства и безопасного развития.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Екатерина Чеснокова
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7 из 14
© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Также пройдет заседание экспертного совета по проведению эксперимента по партнерскому финансированию.

KAZANFORUM 2024. Открытие Торговой ярмарки Халяль

Также пройдет заседание экспертного совета по проведению эксперимента по партнерскому финансированию.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Владимир Астапкович
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8 из 14
© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Илья Питалев | Перейти в медиабанк

Свои сессии проведут Международный форум торгово-промышленных палат исламских стран и Российский экспортный центр.

Подготовка к форуму Россия - исламский мир: KAZANFORUM 2024

Свои сессии проведут Международный форум торгово-промышленных палат исламских стран и Российский экспортный центр.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Илья Питалев
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9 из 14
© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Пройдут заседания межправительственных комиссий.

Подготовка к форуму Россия - исламский мир: KAZANFORUM 2024

Пройдут заседания межправительственных комиссий.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Кристина Кормилицына
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10 из 14
© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" / Станислав Красильников | Перейти в медиабанк

Делегаты встретятся на сессиях, посвященных в том числе развитию мультимодальных транспортных коридоров, туризма, экспорта российской халяльной продукции, экономической безопасности, партнерского финансирования, промышленных, технологических, образовательных и культурных проектов.

Работа форума Россия — Исламский мир: KAZANFORUM 2024

Делегаты встретятся на сессиях, посвященных в том числе развитию мультимодальных транспортных коридоров, туризма, экспорта российской халяльной продукции, экономической безопасности, партнерского финансирования, промышленных, технологических, образовательных и культурных проектов.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
11 из 14
© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Пленарное заседание состоится 17 мая.

Подготовка к форуму Россия - исламский мир: KAZANFORUM 2024

Пленарное заседание состоится 17 мая.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Кристина Кормилицына
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12 из 14
© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Эксперты обсудят перспективы взаимодействия России и стран Организации исламского сотрудничества в разных сферах и подведут итоги работы форума.

Подготовка к форуму Россия - исламский мир: KAZANFORUM 2024

Эксперты обсудят перспективы взаимодействия России и стран Организации исламского сотрудничества в разных сферах и подведут итоги работы форума.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Кристина Кормилицына
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13 из 14
© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Павел Бедняков | Перейти в медиабанк

В рамках KazanForum будет работать международная выставка Russia Halal Expo.

KAZANFORUM 2024. Открытие Торговой ярмарки Халяль

В рамках KazanForum будет работать международная выставка Russia Halal Expo.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
14 из 14

Международный экономический форум "Россия — Исламский мир: KazanForum" стартовал в Казани.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
1 из 14

Он проходит на площадке МВЦ "Казань Экспо" с 14 по 19 мая.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
2 из 14

Ключевая тема — "Доверие и сотрудничество". Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов встречает председателя группы стратегического видения "Россия — Исламский мир".

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
3 из 14

На мероприятии пройдут тематические сессии по различным направлениям.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
4 из 14

Деловая программа KazanForum объединит 12 тематических треков: международное сотрудничество, экономика, туризм, бизнес, наука и технологии, исламские финансы и инвестиции, спорт, индустрия халяль и другие.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
5 из 14

В программе — 125 тематических сессий с участием экспертов из российских регионов, стран Организации исламского сотрудничества и других государств.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
6 из 14

В рамках форума, в частности, состоится международная конференция группы стратегического видения "Россия — Исламский мир" по теме справедливого многополярного мироустройства и безопасного развития.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
7 из 14

Также пройдет заседание экспертного совета по проведению эксперимента по партнерскому финансированию.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
8 из 14

Свои сессии проведут Международный форум торгово-промышленных палат исламских стран и Российский экспортный центр.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Илья Питалев
Перейти в медиабанк
9 из 14

Пройдут заседания межправительственных комиссий.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
10 из 14

Делегаты встретятся на сессиях, посвященных в том числе развитию мультимодальных транспортных коридоров, туризма, экспорта российской халяльной продукции, экономической безопасности, партнерского финансирования, промышленных, технологических, образовательных и культурных проектов.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
11 из 14

Пленарное заседание состоится 17 мая.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
12 из 14

Эксперты обсудят перспективы взаимодействия России и стран Организации исламского сотрудничества в разных сферах и подведут итоги работы форума.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
13 из 14

В рамках KazanForum будет работать международная выставка Russia Halal Expo.

© РИА Новости / АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов"/Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
14 из 14
 
ЭкономикаРоссияКазаньТатнефтьЭкология в РоссииРоссия — Исламский мир: KazanForum 2024Республика Татарстан (Татарстан)
 
 
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