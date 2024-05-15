https://ria.ru/20240515/tatarstan-1946068796.html

В Татарстане все службы находятся в повышенной готовности

В Татарстане все службы находятся в повышенной готовности - РИА Новости, 15.05.2024

В Татарстане все службы находятся в повышенной готовности

Все службы в Татарстане находятся в повышенной готовности на случай возникновения любых угроз, в Верхнеуслонском районе проверка боеготовности прошла успешно,... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T10:17

2024-05-15T10:17

2024-05-15T10:17

верхнеуслонский район

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854826138_0:293:3072:2021_1920x0_80_0_0_a16cea4d9e1603e0ec76a0e6fa3c99b1.jpg

КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Все службы в Татарстане находятся в повышенной готовности на случай возникновения любых угроз, в Верхнеуслонском районе проверка боеготовности прошла успешно, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики. "В республике все службы находятся в повышенной готовности. В случае возникновения любых угроз - отработана схема действий для обеспечения безопасности жизни и здоровья людей", - сказал собеседник агентства. "По сегодняшнему факту в Верхнеуслонском районе - проверка боеготовности прошла успешно", - добавил он.

https://ria.ru/20240403/zaschita-1937697860.html

верхнеуслонский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

верхнеуслонский район, безопасность