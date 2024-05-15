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В Татарстане все службы находятся в повышенной готовности - РИА Новости, 15.05.2024
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10:17 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/tatarstan-1946068796.html
В Татарстане все службы находятся в повышенной готовности
В Татарстане все службы находятся в повышенной готовности - РИА Новости, 15.05.2024
В Татарстане все службы находятся в повышенной готовности
Все службы в Татарстане находятся в повышенной готовности на случай возникновения любых угроз, в Верхнеуслонском районе проверка боеготовности прошла успешно,... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T10:17
2024-05-15T10:17
верхнеуслонский район
безопасность
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КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Все службы в Татарстане находятся в повышенной готовности на случай возникновения любых угроз, в Верхнеуслонском районе проверка боеготовности прошла успешно, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики. "В республике все службы находятся в повышенной готовности. В случае возникновения любых угроз - отработана схема действий для обеспечения безопасности жизни и здоровья людей", - сказал собеседник агентства. "По сегодняшнему факту в Верхнеуслонском районе - проверка боеготовности прошла успешно", - добавил он.
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верхнеуслонский район, безопасность
Верхнеуслонский район, Безопасность
В Татарстане все службы находятся в повышенной готовности

Власти Татарстана: все службы находятся в повышенной готовности в случае угроз

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкКомандный пункт в составе зенитно-ракетной системы
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Командный пункт в составе зенитно-ракетной системы. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 15 мая - РИА Новости. Все службы в Татарстане находятся в повышенной готовности на случай возникновения любых угроз, в Верхнеуслонском районе проверка боеготовности прошла успешно, сообщили РИА Новости в пресс-службе главы республики.
«
"В республике все службы находятся в повышенной готовности. В случае возникновения любых угроз - отработана схема действий для обеспечения безопасности жизни и здоровья людей", - сказал собеседник агентства.
"По сегодняшнему факту в Верхнеуслонском районе - проверка боеготовности прошла успешно", - добавил он.
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Верхнеуслонский районБезопасность
 
 
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