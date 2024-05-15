https://ria.ru/20240515/svo-1946053511.html

В Харьковской области ВСУ при отходе минируют дома, заявил Марочко

В Харьковской области ВСУ при отходе минируют дома, заявил Марочко - РИА Новости, 15.05.2024

В Харьковской области ВСУ при отходе минируют дома, заявил Марочко

Украинские военные минируют частные домостроения и подвалы при отходе в Харьковской области, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T09:02

2024-05-15T09:02

2024-05-15T09:02

в мире

харьковская область

андрей марочко

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/02/1781420929_0:194:3083:1928_1920x0_80_0_0_672aefebe39281c3ff71730dcdce7ee7.jpg

ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Украинские военные минируют частные домостроения и подвалы при отходе в Харьковской области, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе освобождения населенных пунктов Харьковской области выявлены многочисленные факты минирования и установки мин-ловушек украинскими боевиками. Минирование производится в местах, где могут пострадать мирные граждане. Зафиксированы случаи минирования частных домостроений и подвальных помещений, в которых от обстрелов укрывались люди ", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт подчеркнул, что ВСУ используют мины-ловушки в основном образца стран НАТО, эти боеприпасы можно обезвредить только путем подрыва.

https://ria.ru/20240514/kharkov-1945766402.html

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы украины