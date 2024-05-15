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В Харьковской области ВСУ при отходе минируют дома, заявил Марочко - РИА Новости, 15.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:02 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/svo-1946053511.html
В Харьковской области ВСУ при отходе минируют дома, заявил Марочко
В Харьковской области ВСУ при отходе минируют дома, заявил Марочко - РИА Новости, 15.05.2024
В Харьковской области ВСУ при отходе минируют дома, заявил Марочко
Украинские военные минируют частные домостроения и подвалы при отходе в Харьковской области, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T09:02
2024-05-15T09:02
в мире
харьковская область
андрей марочко
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Украинские военные минируют частные домостроения и подвалы при отходе в Харьковской области, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. "В ходе освобождения населенных пунктов Харьковской области выявлены многочисленные факты минирования и установки мин-ловушек украинскими боевиками. Минирование производится в местах, где могут пострадать мирные граждане. Зафиксированы случаи минирования частных домостроений и подвальных помещений, в которых от обстрелов укрывались люди ", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Эксперт подчеркнул, что ВСУ используют мины-ловушки в основном образца стран НАТО, эти боеприпасы можно обезвредить только путем подрыва.
https://ria.ru/20240514/kharkov-1945766402.html
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в мире, харьковская область, андрей марочко, вооруженные силы украины
В мире, Харьковская область, Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
В Харьковской области ВСУ при отходе минируют дома, заявил Марочко

Марочко: ВСУ минируют частные дома и подвалы при отходе в Харьковской области

© AP Photo / Andrew MarienkoУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AP Photo / Andrew Marienko
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 15 мая - РИА Новости. Украинские военные минируют частные домостроения и подвалы при отходе в Харьковской области, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
"В ходе освобождения населенных пунктов Харьковской области выявлены многочисленные факты минирования и установки мин-ловушек украинскими боевиками. Минирование производится в местах, где могут пострадать мирные граждане. Зафиксированы случаи минирования частных домостроений и подвальных помещений, в которых от обстрелов укрывались люди ", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Эксперт подчеркнул, что ВСУ используют мины-ловушки в основном образца стран НАТО, эти боеприпасы можно обезвредить только путем подрыва.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьАндрей МарочкоВооруженные силы Украины
 
 
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