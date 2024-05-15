Рейтинг@Mail.ru
На снесшем мост в Балтиморе судне отключалось электричество, показал отчет - РИА Новости, 15.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:01 15.05.2024 (обновлено: 01:02 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/sudno-1946026209.html
На снесшем мост в Балтиморе судне отключалось электричество, показал отчет
На снесшем мост в Балтиморе судне отключалось электричество, показал отчет - РИА Новости, 15.05.2024
На снесшем мост в Балтиморе судне отключалось электричество, показал отчет
На грузовом судне, которое врезалось в мост в Мэриленде, несколько раз отключалось электричество - сначала в порту, а затем неподалеку от моста, следует из... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T01:01
2024-05-15T01:02
в мире
мэриленд
балтимор
коломбо
ntsb
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936149129_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e82fac64351c48d74fe5a8f365afeb95.jpg
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. На грузовом судне, которое врезалось в мост в Мэриленде, несколько раз отключалось электричество - сначала в порту, а затем неподалеку от моста, следует из предварительного отчета Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB). Утром 26 марта грузовое судно Dali, шедшее под сингапурским флагом из Балтимора в Коломбо, Шри-Ланка, врезалось в автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе в американском штате Мэриленд, после чего мост обрушился. Как сообщил телеканал ABC News со ссылкой на отчет агентства США по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры, судно потеряло управление, власти были заранее предупреждены по радио о риске столкновения. Местная полиция и губернатор Мэриленда заявили, что никаких свидетельств в пользу версии о теракте не обнаружено, произошел несчастный случай. По данным властей, погибли шесть человек, еще один пострадал. "Первое отключение электричества в порту было вызвано механической блокировкой выхлопной трубы", - говорится в отчете. По данным NTSB, второе отключение электричества в порту произошло из-за недостаточного давления топлива в генераторе. Также ведомство сообщило, что после выхода судна из порта и неподалеку от моста случилось еще два перебоя в подаче электроэнергии. Как отмечается в отчете, результаты анализов членов экипажа на наркотики и алкоголь оказались отрицательными.
https://ria.ru/20240401/baltimor-1937065588.html
https://ria.ru/20240327/sudno-1936092789.html
мэриленд
балтимор
коломбо
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1b/1936149129_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0f9e1475e1d589e0a5e3fd74dd86a853.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мэриленд, балтимор, коломбо, ntsb
В мире, Мэриленд, Балтимор, Коломбо, NTSB
На снесшем мост в Балтиморе судне отключалось электричество, показал отчет

NTSB: на врезавшемся в мост в Балтиморе судне Dali отключалось электричество

© AP Photo / Mark SchiefelbeinГрузовое судно на месте обрушения моста Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе
Грузовое судно на месте обрушения моста Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Грузовое судно на месте обрушения моста Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. На грузовом судне, которое врезалось в мост в Мэриленде, несколько раз отключалось электричество - сначала в порту, а затем неподалеку от моста, следует из предварительного отчета Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB).
Утром 26 марта грузовое судно Dali, шедшее под сингапурским флагом из Балтимора в Коломбо, Шри-Ланка, врезалось в автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе в американском штате Мэриленд, после чего мост обрушился. Как сообщил телеканал ABC News со ссылкой на отчет агентства США по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры, судно потеряло управление, власти были заранее предупреждены по радио о риске столкновения. Местная полиция и губернатор Мэриленда заявили, что никаких свидетельств в пользу версии о теракте не обнаружено, произошел несчастный случай. По данным властей, погибли шесть человек, еще один пострадал.
Грузовое судно на месте обрушения моста Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
Власти Балтимора работают над открытием маршрута для торговых судов
1 апреля, 12:06
"Первое отключение электричества в порту было вызвано механической блокировкой выхлопной трубы", - говорится в отчете.
По данным NTSB, второе отключение электричества в порту произошло из-за недостаточного давления топлива в генераторе. Также ведомство сообщило, что после выхода судна из порта и неподалеку от моста случилось еще два перебоя в подаче электроэнергии.
Как отмечается в отчете, результаты анализов членов экипажа на наркотики и алкоголь оказались отрицательными.
Грузовое судно на месте обрушения моста Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе. 26 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 27.03.2024
Экипаж судна, врезавшегося в мост в США, может застрять на нем на 14 дней
27 марта, 09:17
 
В миреМэрилендБалтиморКоломбоNTSB
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала