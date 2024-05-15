https://ria.ru/20240515/sudno-1946026209.html

На снесшем мост в Балтиморе судне отключалось электричество, показал отчет

На снесшем мост в Балтиморе судне отключалось электричество, показал отчет - РИА Новости, 15.05.2024

На снесшем мост в Балтиморе судне отключалось электричество, показал отчет

На грузовом судне, которое врезалось в мост в Мэриленде, несколько раз отключалось электричество - сначала в порту, а затем неподалеку от моста, следует из... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T01:01

2024-05-15T01:01

2024-05-15T01:02

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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. На грузовом судне, которое врезалось в мост в Мэриленде, несколько раз отключалось электричество - сначала в порту, а затем неподалеку от моста, следует из предварительного отчета Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB). Утром 26 марта грузовое судно Dali, шедшее под сингапурским флагом из Балтимора в Коломбо, Шри-Ланка, врезалось в автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе в американском штате Мэриленд, после чего мост обрушился. Как сообщил телеканал ABC News со ссылкой на отчет агентства США по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры, судно потеряло управление, власти были заранее предупреждены по радио о риске столкновения. Местная полиция и губернатор Мэриленда заявили, что никаких свидетельств в пользу версии о теракте не обнаружено, произошел несчастный случай. По данным властей, погибли шесть человек, еще один пострадал. "Первое отключение электричества в порту было вызвано механической блокировкой выхлопной трубы", - говорится в отчете. По данным NTSB, второе отключение электричества в порту произошло из-за недостаточного давления топлива в генераторе. Также ведомство сообщило, что после выхода судна из порта и неподалеку от моста случилось еще два перебоя в подаче электроэнергии. Как отмечается в отчете, результаты анализов членов экипажа на наркотики и алкоголь оказались отрицательными.

https://ria.ru/20240401/baltimor-1937065588.html

https://ria.ru/20240327/sudno-1936092789.html

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в мире, мэриленд, балтимор, коломбо, ntsb