На снесшем мост в Балтиморе судне отключалось электричество, показал отчет
NTSB: на врезавшемся в мост в Балтиморе судне Dali отключалось электричество
© AP Photo / Mark SchiefelbeinГрузовое судно на месте обрушения моста Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Грузовое судно на месте обрушения моста Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе. Архивное фото
МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. На грузовом судне, которое врезалось в мост в Мэриленде, несколько раз отключалось электричество - сначала в порту, а затем неподалеку от моста, следует из предварительного отчета Национального совета по безопасности на транспорте США (NTSB).
Утром 26 марта грузовое судно Dali, шедшее под сингапурским флагом из Балтимора в Коломбо, Шри-Ланка, врезалось в автомобильный мост Key Bridge имени Фрэнсиса Скотта Ки в Балтиморе в американском штате Мэриленд, после чего мост обрушился. Как сообщил телеканал ABC News со ссылкой на отчет агентства США по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры, судно потеряло управление, власти были заранее предупреждены по радио о риске столкновения. Местная полиция и губернатор Мэриленда заявили, что никаких свидетельств в пользу версии о теракте не обнаружено, произошел несчастный случай. По данным властей, погибли шесть человек, еще один пострадал.
"Первое отключение электричества в порту было вызвано механической блокировкой выхлопной трубы", - говорится в отчете.
По данным NTSB, второе отключение электричества в порту произошло из-за недостаточного давления топлива в генераторе. Также ведомство сообщило, что после выхода судна из порта и неподалеку от моста случилось еще два перебоя в подаче электроэнергии.
Как отмечается в отчете, результаты анализов членов экипажа на наркотики и алкоголь оказались отрицательными.