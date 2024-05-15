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"Такого еще не было". Что придумали для фронта - РИА Новости, 15.05.2024
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08:00 15.05.2024 (обновлено: 08:04 15.05.2024)
https://ria.ru/20240515/spetsoperatsiya-1945905242.html
"Такого еще не было". Что придумали для фронта
"Такого еще не было". Что придумали для фронта - РИА Новости, 15.05.2024
"Такого еще не было". Что придумали для фронта
Собрать тактическую аптечку, обучить бойца навыкам управления БПЛА или обеспечить инвалидов протезом — медик из Новороссийска Алена Гончарова уже два года... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T08:00
2024-05-15T08:04
надежные люди
общество
херсонская область
новороссийск
мариуполь
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости, Виктор Званцев. Собрать тактическую аптечку, обучить бойца навыкам управления БПЛА или обеспечить инвалидов протезом — медик из Новороссийска Алена Гончарова уже два года активно помогает фронту. Причем не только военным, но и их семьям. О том, как она это делает, — в материале РИА Новости.Гоночная машинаАлена каждый день ходит на работу. А еще занимается двумя детьми. И постоянно погружена в волонтерскую деятельность. "Сегодня утром вместе со старшей дочерью едем к семье погибшего бойца с позывным Джем, — рассказывает она. — У парня остались жена и шестилетний сын, над которыми мы взяли шефство".Джем попал на фронт по мобилизации. Полгода воевал на Харьковском, Луганском и Донецком направлениях. Затем подписал контракт с Минобороны, а его подразделение перекинули в Херсонскую область, в город Алешки. Там прошлой осенью он погиб под массированным обстрелом."Финансово его семья пока, к счастью, ни в чем не нуждается, — говорит дочь волонтера Арина. — Но мы все равно стараемся поддерживать морально: приезжаем в гости, общаемся, делимся переживаниями. Недавно, например, мальчик попросил гоночную машинку из конструктора Lego. Сегодня ее получил".Арине 18 лет. И еще в девятом классе она создала проект "Помощь детям с ограниченными возможностями".Вместе с матерью ездила по семьям, знакомилась с особенными детьми и всячески пыталась их социализировать. Хотя с тех пор прибавилось много других забот, в том числе и подготовка к поступлению в институт, девушка не забывает о своем "стартапе".Расширенный списокАлена Гончарова работает в одной из поликлиник Новороссийска. Всего в медицинской сфере — более 30 лет."Месяца через три после начала СВО я решила: хватит сидеть в стороне, пора тоже что-то делать, — вспоминает она. — Подключила знакомых, собирала чисто символические суммы на одежду и медикаменты. Тогда в них была огромная потребность. Все это через бойцов и волонтеров отправляла на фронт".В частности — в 810-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты Черноморского флота. Тогда только закончилась битва за Мариуполь, в которой морпехи сыграли ключевую роль.Со временем волонтеры стали адресно поддерживать семьи погибших. Помогали и просто неравнодушные люди, и многие бизнесмены. Причем некоторые до сих пор это не афишируют."Наш водитель из Усть-Лабинска объединил вокруг себя жителей нескольких хуторов, все они заняты в сельском хозяйстве. Обеспечили школы станками, — рассказывает волонтер. — Теперь дети — от первого класса до девятого — каждую перемену плетут масксети. А дома делают так называемые "Кикиморы": маскировочные костюмы для снайперов-разведчиков".Лед тронулсяРаньше Алена собирала средства лишь через телеграм-канал и соцсети. Теперь, с масштабированием проекта и для прозрачности отчетности, создала официальную организацию — благотворительный фонд помощи участникам боевых действий и их семьям "Моисей". Название выбрали по позывному бойца 74-й артиллерийской бригады, получившему три ордена Мужества и представленному к званию Героя России."Мы помогаем как добровольческим формированиям типа БАРСов, так и частям регулярной армии, — говорит волонтер. — Но основная работа еще впереди. По предложению Моисея — одного из самых эффективных командиров отделения БПЛА — планируем открыть школу операторов. Как для новичков, так и для уже воюющих бойцов — чтобы совершенствовали свои навыки. Ведь в этом конфликте они едва ли не самые главные".Документы уже собирают. Надо получить разрешение от Минобороны, лицензию от губернатора края, согласовать все с Росавиацией, подобрать подходящее место для полигона. По примерным подсчетам, проект обойдется в 50-60 миллионов рублей.Также в планах — помощь бойцам, вернувшимся с фронта инвалидами. Договорились о сотрудничестве с несколькими государственными клиниками как в Краснодарском крае, так и в столице. Схема простая: от фонда "Моисей" — финансирование, от специалистов — разработка и установка протезов. Волонтеры убеждены, что это ускорит возвращение бойцов к мирной жизни.
https://ria.ru/20240513/spetsoperatsiya-1944312857.html
https://ria.ru/20240423/dnepr-1941493068.html
херсонская область
новороссийск
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общество, херсонская область , новороссийск, мариуполь, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Надежные люди, Общество, Херсонская область , Новороссийск, Мариуполь, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
"Такого еще не было". Что придумали для фронта

Волонтеры на Кубани организовали помощь бойцам с инвалидностью

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости, Виктор Званцев. Собрать тактическую аптечку, обучить бойца навыкам управления БПЛА или обеспечить инвалидов протезом — медик из Новороссийска Алена Гончарова уже два года активно помогает фронту. Причем не только военным, но и их семьям. О том, как она это делает, — в материале РИА Новости.

Гоночная машина

Алена каждый день ходит на работу. А еще занимается двумя детьми. И постоянно погружена в волонтерскую деятельность. "Сегодня утром вместе со старшей дочерью едем к семье погибшего бойца с позывным Джем, — рассказывает она. — У парня остались жена и шестилетний сын, над которыми мы взяли шефство".
Джем попал на фронт по мобилизации. Полгода воевал на Харьковском, Луганском и Донецком направлениях. Затем подписал контракт с Минобороны, а его подразделение перекинули в Херсонскую область, в город Алешки. Там прошлой осенью он погиб под массированным обстрелом.
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"Финансово его семья пока, к счастью, ни в чем не нуждается, — говорит дочь волонтера Арина. — Но мы все равно стараемся поддерживать морально: приезжаем в гости, общаемся, делимся переживаниями. Недавно, например, мальчик попросил гоночную машинку из конструктора Lego. Сегодня ее получил".
Арине 18 лет. И еще в девятом классе она создала проект "Помощь детям с ограниченными возможностями".
Вместе с матерью ездила по семьям, знакомилась с особенными детьми и всячески пыталась их социализировать. Хотя с тех пор прибавилось много других забот, в том числе и подготовка к поступлению в институт, девушка не забывает о своем "стартапе".
© Фото : предоставлено Аленой ГончаровойАрина занимается волонтерской деятельностью с 15 лет
Арина занимается волонтерской деятельностью с 15 лет
Арина занимается волонтерской деятельностью с 15 лет
© Фото : предоставлено Аленой Гончаровой
1 из 2
© Фото : предоставлено Аленой ГончаровойПогибший боец Джем
Погибший боец Джем
Погибший боец Джем
© Фото : предоставлено Аленой Гончаровой
2 из 2
Арина занимается волонтерской деятельностью с 15 лет
© Фото : предоставлено Аленой Гончаровой
1 из 2
Погибший боец Джем
© Фото : предоставлено Аленой Гончаровой
2 из 2

Расширенный список

Алена Гончарова работает в одной из поликлиник Новороссийска. Всего в медицинской сфере — более 30 лет.
"Месяца через три после начала СВО я решила: хватит сидеть в стороне, пора тоже что-то делать, — вспоминает она. — Подключила знакомых, собирала чисто символические суммы на одежду и медикаменты. Тогда в них была огромная потребность. Все это через бойцов и волонтеров отправляла на фронт".
В частности — в 810-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты Черноморского флота. Тогда только закончилась битва за Мариуполь, в которой морпехи сыграли ключевую роль.
© Фото : предоставлено Аленой ГончаровойДушевые наборы для бойцов
Душевые наборы для бойцов - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© Фото : предоставлено Аленой Гончаровой
Душевые наборы для бойцов
Со временем волонтеры стали адресно поддерживать семьи погибших. Помогали и просто неравнодушные люди, и многие бизнесмены. Причем некоторые до сих пор это не афишируют.
"Наш водитель из Усть-Лабинска объединил вокруг себя жителей нескольких хуторов, все они заняты в сельском хозяйстве. Обеспечили школы станками, — рассказывает волонтер. — Теперь дети — от первого класса до девятого — каждую перемену плетут масксети. А дома делают так называемые "Кикиморы": маскировочные костюмы для снайперов-разведчиков".
© Фото : предоставлено Аленой ГончаровойДети на переменах плетут маскировочные сети
Дети на переменах плетут маскировочные сети
Дети на переменах плетут маскировочные сети
© Фото : предоставлено Аленой Гончаровой
1 из 2
© Фото : предоставлено Аленой Гончаровой

Маскировочный костюм "Кикимора" для снайперов-разведчиков

Маскировочный костюм для снайперов-разведчиков Кикимора

Маскировочный костюм "Кикимора" для снайперов-разведчиков

© Фото : предоставлено Аленой Гончаровой
2 из 2
Дети на переменах плетут маскировочные сети
© Фото : предоставлено Аленой Гончаровой
1 из 2

Маскировочный костюм "Кикимора" для снайперов-разведчиков

© Фото : предоставлено Аленой Гончаровой
2 из 2

Лед тронулся

Раньше Алена собирала средства лишь через телеграм-канал и соцсети. Теперь, с масштабированием проекта и для прозрачности отчетности, создала официальную организацию — благотворительный фонд помощи участникам боевых действий и их семьям "Моисей". Название выбрали по позывному бойца 74-й артиллерийской бригады, получившему три ордена Мужества и представленному к званию Героя России.
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"Мы помогаем как добровольческим формированиям типа БАРСов, так и частям регулярной армии, — говорит волонтер. — Но основная работа еще впереди. По предложению Моисея — одного из самых эффективных командиров отделения БПЛА — планируем открыть школу операторов. Как для новичков, так и для уже воюющих бойцов — чтобы совершенствовали свои навыки. Ведь в этом конфликте они едва ли не самые главные".
Документы уже собирают. Надо получить разрешение от Минобороны, лицензию от губернатора края, согласовать все с Росавиацией, подобрать подходящее место для полигона. По примерным подсчетам, проект обойдется в 50-60 миллионов рублей.
© Фото : предоставлено Аленой ГончаровойАлена и сын погибшего бойца Джема
Алена и сын погибшего бойца Джема - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© Фото : предоставлено Аленой Гончаровой
Алена и сын погибшего бойца Джема
Также в планах — помощь бойцам, вернувшимся с фронта инвалидами. Договорились о сотрудничестве с несколькими государственными клиниками как в Краснодарском крае, так и в столице. Схема простая: от фонда "Моисей" — финансирование, от специалистов — разработка и установка протезов. Волонтеры убеждены, что это ускорит возвращение бойцов к мирной жизни.
 
Надежные людиОбществоХерсонская областьНовороссийскМариупольФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
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