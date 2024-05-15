https://ria.ru/20240515/spetsoperatsiya-1945905242.html

"Такого еще не было". Что придумали для фронта

"Такого еще не было". Что придумали для фронта - РИА Новости, 15.05.2024

"Такого еще не было". Что придумали для фронта

Собрать тактическую аптечку, обучить бойца навыкам управления БПЛА или обеспечить инвалидов протезом — медик из Новороссийска Алена Гончарова уже два года... РИА Новости, 15.05.2024

2024-05-15T08:00

2024-05-15T08:00

2024-05-15T08:04

надежные люди

общество

херсонская область

новороссийск

мариуполь

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 15 мая — РИА Новости, Виктор Званцев. Собрать тактическую аптечку, обучить бойца навыкам управления БПЛА или обеспечить инвалидов протезом — медик из Новороссийска Алена Гончарова уже два года активно помогает фронту. Причем не только военным, но и их семьям. О том, как она это делает, — в материале РИА Новости.Гоночная машинаАлена каждый день ходит на работу. А еще занимается двумя детьми. И постоянно погружена в волонтерскую деятельность. "Сегодня утром вместе со старшей дочерью едем к семье погибшего бойца с позывным Джем, — рассказывает она. — У парня остались жена и шестилетний сын, над которыми мы взяли шефство".Джем попал на фронт по мобилизации. Полгода воевал на Харьковском, Луганском и Донецком направлениях. Затем подписал контракт с Минобороны, а его подразделение перекинули в Херсонскую область, в город Алешки. Там прошлой осенью он погиб под массированным обстрелом."Финансово его семья пока, к счастью, ни в чем не нуждается, — говорит дочь волонтера Арина. — Но мы все равно стараемся поддерживать морально: приезжаем в гости, общаемся, делимся переживаниями. Недавно, например, мальчик попросил гоночную машинку из конструктора Lego. Сегодня ее получил".Арине 18 лет. И еще в девятом классе она создала проект "Помощь детям с ограниченными возможностями".Вместе с матерью ездила по семьям, знакомилась с особенными детьми и всячески пыталась их социализировать. Хотя с тех пор прибавилось много других забот, в том числе и подготовка к поступлению в институт, девушка не забывает о своем "стартапе".Расширенный списокАлена Гончарова работает в одной из поликлиник Новороссийска. Всего в медицинской сфере — более 30 лет."Месяца через три после начала СВО я решила: хватит сидеть в стороне, пора тоже что-то делать, — вспоминает она. — Подключила знакомых, собирала чисто символические суммы на одежду и медикаменты. Тогда в них была огромная потребность. Все это через бойцов и волонтеров отправляла на фронт".В частности — в 810-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты Черноморского флота. Тогда только закончилась битва за Мариуполь, в которой морпехи сыграли ключевую роль.Со временем волонтеры стали адресно поддерживать семьи погибших. Помогали и просто неравнодушные люди, и многие бизнесмены. Причем некоторые до сих пор это не афишируют."Наш водитель из Усть-Лабинска объединил вокруг себя жителей нескольких хуторов, все они заняты в сельском хозяйстве. Обеспечили школы станками, — рассказывает волонтер. — Теперь дети — от первого класса до девятого — каждую перемену плетут масксети. А дома делают так называемые "Кикиморы": маскировочные костюмы для снайперов-разведчиков".Лед тронулсяРаньше Алена собирала средства лишь через телеграм-канал и соцсети. Теперь, с масштабированием проекта и для прозрачности отчетности, создала официальную организацию — благотворительный фонд помощи участникам боевых действий и их семьям "Моисей". Название выбрали по позывному бойца 74-й артиллерийской бригады, получившему три ордена Мужества и представленному к званию Героя России."Мы помогаем как добровольческим формированиям типа БАРСов, так и частям регулярной армии, — говорит волонтер. — Но основная работа еще впереди. По предложению Моисея — одного из самых эффективных командиров отделения БПЛА — планируем открыть школу операторов. Как для новичков, так и для уже воюющих бойцов — чтобы совершенствовали свои навыки. Ведь в этом конфликте они едва ли не самые главные".Документы уже собирают. Надо получить разрешение от Минобороны, лицензию от губернатора края, согласовать все с Росавиацией, подобрать подходящее место для полигона. По примерным подсчетам, проект обойдется в 50-60 миллионов рублей.Также в планах — помощь бойцам, вернувшимся с фронта инвалидами. Договорились о сотрудничестве с несколькими государственными клиниками как в Краснодарском крае, так и в столице. Схема простая: от фонда "Моисей" — финансирование, от специалистов — разработка и установка протезов. Волонтеры убеждены, что это ускорит возвращение бойцов к мирной жизни.

https://ria.ru/20240513/spetsoperatsiya-1944312857.html

https://ria.ru/20240423/dnepr-1941493068.html

херсонская область

новороссийск

мариуполь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

общество, херсонская область , новороссийск, мариуполь, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)