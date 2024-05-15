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Комиссию России и Китая по ВТС по-прежнему возглавляет Шойгу, заявил Шугаев - РИА Новости, 15.05.2024
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18:51 15.05.2024
https://ria.ru/20240515/shugaev-1946247537.html
Комиссию России и Китая по ВТС по-прежнему возглавляет Шойгу, заявил Шугаев
Комиссию России и Китая по ВТС по-прежнему возглавляет Шойгу, заявил Шугаев - РИА Новости, 15.05.2024
Комиссию России и Китая по ВТС по-прежнему возглавляет Шойгу, заявил Шугаев
Изменений насчет руководства российско-китайской постоянной комиссией по военно-техническому сотрудничеству, которую возглавляет Сергей Шойгу, никто не вносил,... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T18:51
2024-05-15T18:51
китай
сергей шойгу
дмитрий шугаев
федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
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ПЕКИН, 15 мая - РИА Новости. Изменений насчет руководства российско-китайской постоянной комиссией по военно-техническому сотрудничеству, которую возглавляет Сергей Шойгу, никто не вносил, рассказал глава Федеральной службы по военному-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев. "У нас действует постоянная комиссия по военно-техническому сотрудничеству, ее возглавляет Сергей Кужугетович Шойгу. По крайней мере, как министр он ее возглавлял, и никто никаких изменений не вносил", - сказал Шугаев журналистам, говоря о взаимодействии с Китаем в сфере ВТС. "Я думаю, что наверное так это и будет продолжено. Не моя компетенция вносить какие-то предложения, но на сегодняшний день это так", - добавил он.
https://ria.ru/20240512/shoygu-1945464035.html
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китай, сергей шойгу, дмитрий шугаев, федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (фсвтс россии)
Китай, Сергей Шойгу, Дмитрий Шугаев, Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)
Комиссию России и Китая по ВТС по-прежнему возглавляет Шойгу, заявил Шугаев

Шугаев: руководство комиссии России и Китая по ВТС остается без изменений

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкСергей Шойгу
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Сергей Шойгу. Архивное фото
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ПЕКИН, 15 мая - РИА Новости. Изменений насчет руководства российско-китайской постоянной комиссией по военно-техническому сотрудничеству, которую возглавляет Сергей Шойгу, никто не вносил, рассказал глава Федеральной службы по военному-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
"У нас действует постоянная комиссия по военно-техническому сотрудничеству, ее возглавляет Сергей Кужугетович Шойгу. По крайней мере, как министр он ее возглавлял, и никто никаких изменений не вносил", - сказал Шугаев журналистам, говоря о взаимодействии с Китаем в сфере ВТС.
"Я думаю, что наверное так это и будет продолжено. Не моя компетенция вносить какие-то предложения, но на сегодняшний день это так", - добавил он.
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
Шойгу будет курировать работу Федеральной службы ВТС
12 мая, 22:06
 
КитайСергей ШойгуДмитрий ШугаевФедеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России)
 
 
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