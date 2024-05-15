https://ria.ru/20240515/shoygu-1946188013.html
Шойгу внесет свой вклад в координацию работ силовых ведомств, заявил Путин
Шойгу внесет свой вклад в координацию работ силовых ведомств, заявил Путин - РИА Новости, 15.05.2024
Шойгу внесет свой вклад в координацию работ силовых ведомств, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил в ходе совещания по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса, что Шойгу внесет свой вклад в координацию работ... РИА Новости, 15.05.2024
2024-05-15T16:27
2024-05-15T16:27
2024-05-15T16:47
сергей шойгу
россия
владимир путин
политика
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МОСКВА, 15 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил в ходе совещания по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса, что Шойгу внесет свой вклад в координацию работ силовых ведомств."С позиции секретаря совета безопасности будет заниматься и работой в рамках комиссий ВПК, будет вести работу с нашими инопартнерами по выполнению наших контрактных обязательств по поставкам вооружений нашим партнерам в зарубежные страны. Да и в целом, надеюсь, внесет свой вклад в дела координации работы силовых ведомств", - сказал глава государства о новом секретаре Совбеза РФ Сергее Шойгу.
https://ria.ru/20240515/putin-1946192458.html
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сергей шойгу, россия, владимир путин, политика
Сергей Шойгу, Россия, Владимир Путин, Политика
Шойгу внесет свой вклад в координацию работ силовых ведомств, заявил Путин
Путин: секретарь Совбеза Шойгу внесет вклад в координацию работ силовых ведомств